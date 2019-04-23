Украина: Премьер-лига 2018-2019
Карпаты
Позже
Стадион: Арена Львов
Черноморец Од
49
Roman
Sliva
48
Клёц
Дмитрий
35
Швед
Марьян
- Основной состав
- Вратарь
-
49 Roman SlivaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Червенков Ангел
Предыдущие игры
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты Карпаты 0:1 Ворскла
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =2 -15Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од
Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 5, ничьи: 13, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 13, поражения: 5
Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|56 - 9
|63
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|24
|18
|2
|4
|44 - 13
|56
|3.
|Александрия
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|33 - 21
|44
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|27 - 36
|33
|5.
|Заря
|Заявка
|24
|8
|8
|8
|30 - 26
|32
|6.
|Львов
|Заявка
|24
|7
|9
|8
|22 - 25
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|27 - 25
|34
|2.
|Ворскла
|Заявка
|24
|9
|2
|13
|18 - 33
|29
|3.
|Олимпик Донецк
|2:0 Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|30 - 39
|21
|5.
|Арсенал-Киев
|0:2 Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|14 - 37
|17
Карпаты
81.1% (120)
Ничья
12.2% (18)
Черноморец Од
6.8% (10)
1:0 Карпаты
34.5% (51)
2:1 Карпаты
27% (40)
2:0 Карпаты
17.6% (26)
1:1 Ничья
9.5% (14)
1:2 Черноморец Од
3.4% (5)
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