Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Карпаты
 
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Стадион:
Черноморец Од
1
Кучинский
Максим
49
Roman
Sliva
50
Ковтун
Алексей
5
Нестеров
Андрей
4
Сандохадзе
Ника
33
Мякушко
Сергей
29
Хонгла
Мартин
20
Ди
Франко
Франсиско
48
Клёц
Дмитрий
10
Понде
Кристиан
35
Швед
Марьян
12
Кожухарь
Андрей
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
3
Трубочкин
Иван
23
Норенков
Денис
20
Бабенко
Руслан
9
Аржанов
Владимир
7
Мусолитин
Николай
11
Морозенко
Евгений
34
Танчик
Владимир
99
Вильяльмссон
Арни
Карпаты
Черноморец Од

Предыдущие игры

Карпаты Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла Карпаты 1:1 Мариуполь
Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты Карпаты 0:1 Ворскла
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия Мариуполь 0:0 Черноморец Од
Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов Ворскла 2:1 Черноморец Од

Последние игры между собой

Карпаты: победы: 5, ничьи: 13, поражения: 2
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 13, поражения: 5
Черноморец Од 0:5 Карпаты Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига
Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:0 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:2 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:1 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 2:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Карпаты 1:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Карпаты Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 24 20 3 1 56 - 9 63
2. Динамо Киев Заявка 24 18 2 4 44 - 13 56
3. Александрия Заявка 24 13 5 6 33 - 21 44
4. Мариуполь Заявка 24 9 6 9 27 - 36 33
5. Заря Заявка 24 8 8 8 30 - 26 32
6. Львов Заявка 24 7 9 8 22 - 25 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 24 10 4 10 27 - 25 34
2. Ворскла Заявка 24 9 2 13 18 - 33 29
3. Олимпик Донецк 2:0 Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 23 5 6 12 30 - 39 21
5. Арсенал-Киев 0:2 Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
6. Черноморец Од Заявка 23 4 5 14 14 - 37 17
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты - Черноморец Од
Карпаты
81.1% (120)
Ничья
12.2% (18)
Черноморец Од
6.8% (10)
1:0 Карпаты
34.5% (51)
2:1 Карпаты
27% (40)
2:0 Карпаты
17.6% (26)
1:1 Ничья
9.5% (14)
1:2 Черноморец Од
3.4% (5)
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