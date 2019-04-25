Греция: Кубок 2018-2019
0:1
36' ГолПонсе Эсекиэль
0:2
41' ГолОйконому Мариос
0:3
53' ГолБакасетас Тасос
0:4
66' Гол в свои воротаVanderson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ассубре ЖанНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Томас ЖоанПолузащитник
-
32 Блажич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
12 Гало РодригоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бое ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Ход матча
36'
0:1
41'
0:2
53'
66'
0:4
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия
Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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