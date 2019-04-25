Греция: Кубок 2018-2019

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Ламия
0:4
Конец матча
АЕК
0'
0:1
36' Гол
Понсе Эсекиэль
0:2
41' Гол
Ойконому Мариос
0:3
53' Гол
Бакасетас Тасос
0:4
66' Гол в свои ворота
Vanderson
90'+4
Ламия
АЕК

Ход матча

36'
0:1
Понсе Эсекиэль
41'
0:2
Ойконому Мариос
46'
Блажич Марко
Барралес Джеронимо
 
53'
0:3
Бакасетас Тасос
(Манталос Петрос)
58'
Пити Франсиско
Lazar Romanic
 
60'
 
Бое Лукас
Понсе Эсекиэль
66'
0:4
Vanderson
67'
 
Гиусис Христос
Манталос Петрос
69'
Stavros Vasilantonopoulos
Ассубре Жан
 
76'
 
Ботос Яннис-Фивос
Крстичич Ненад

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ламия 1:3 Олимпиакос Ламия 2:2 АЕК ПАОК 3:0 Ламия АЕК 2:0 Ламия
Ламия 1:0 Паниониос Астерас 0:0 Ламия Ламия 1:1 ПАС Янина Левадиакос 1:1 Ламия Олимпиакос 0:1 Ламия Ламия 2:1 Лариса ОФИ 1:3 Ламия Ксанти 0:0 Ламия Ламия 3:3 Олимпиакос Ламия 0:2 Панаитоликос Ламия 2:1 Аполлон Смирнис Ламия 2:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 Ламия Ламия 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
АЕК 0:1 Лариса Ламия 2:2 АЕК Ксанти 1:3 АЕК АЕК 2:0 Ламия
АЕК 4:0 Панаитоликос Атромитос 0:1 АЕК АЕК 0:0 Панатинаикос Арис Салоники 2:0 АЕК АЕК 3:0 Атромитос АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Олимпиакос 4:1 АЕК АЕК 1:0 ОФИ Атромитос 0:1 АЕК АЕК 1:1 ПАОК АЕК 1:0 Левадиакос Паниониос 0:2 АЕК АЕК 5:0 Киссамикос АЕК 3:0 Астерас ПАС Янина 0:4 АЕК Киссамикос 1:1 АЕК

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 0
Ламия 2:2 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:1 Ламия Кубок
АЕК 2:0 Ламия Суперлига АЕК 2:0 Ламия Кубок Ламия 0:1 АЕК Суперлига Ламия 0:0 АЕК Кубок
1/8 финала
1 Аполлон Смирнис
5 Атромитос
1 Киссамикос
6 АЕК
5 Ламия
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Олимпиакос
1 ПАС Янина
3 Паниониос
2 Панахаики
6 ПАОК
6 Эрготелис
5 ОФИ
6 Лариса
7 Астерас
1/4 финала
0 Атромитос
4 АЕК
4 Ламия
3 Олимпиакос
4 Паниониос
5 ПАОК
1 Эрготелис
5 Астерас
1/2 финала
6 АЕК
0 Ламия
2 ПАОК
0 Астерас
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ойконому Мариос бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Понсе Эсекиэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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