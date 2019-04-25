Греция: Кубок 2018-2019

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Астерас
0:0
Конец матча
ПАОК
0' 90'+4
Астерас
ПАОК

Ход матча

41'
Anastasios Douvikas
Влачос Валентинос
 
53'
 
Оливейра Сержиу
Мишич Йосип
62'
 
Пелкас Димитрис
Лео Родригес
64'
Franco Bellocq
Христос Тасулис
 
74'
Аравидис Христос
Kosmas Tsilianidis
 
77'
 
Свидерски Кароль
Акпом Чуба

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9
ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас
Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =3 -2
ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас
Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПАОК 2:0 Астерас Кубок Астерас 0:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 ПАОК Суперлига
ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига
1/8 финала
1 Аполлон Смирнис
5 Атромитос
1 Киссамикос
6 АЕК
5 Ламия
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Олимпиакос
1 ПАС Янина
3 Паниониос
2 Панахаики
6 ПАОК
6 Эрготелис
5 ОФИ
6 Лариса
7 Астерас
1/4 финала
0 Атромитос
4 АЕК
4 Ламия
3 Олимпиакос
4 Паниониос
5 ПАОК
1 Эрготелис
5 Астерас
1/2 финала
6 АЕК
0 Ламия
2 ПАОК
0 Астерас
Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Астерас Триполис делает замену. Влачос Валентинос уходит с поля, а Anastasios Douvikas выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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