Греция: Кубок 2018-2019
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
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22 Ролье ДиегоПолузащитник
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Главный тренер: Georgios Paraschos
- Основной состав
- Вратарь
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15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
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98 Лео РодригесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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27 Мишич ЙосипПолузащитник
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47 Акпом ЧубаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
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87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: +5 =6 -9ОФИ 1:1 Астерас ПАС Янина 0:0 Астерас Астерас 0:0 Левадиакос ПАОК 2:0 Астерас
Лариса 2:1 Астерас Астерас 0:0 Ламия Ксанти 0:0 Астерас Астерас 3:0 Панаитоликос Астерас 4:1 Эрготелис Астерас 1:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:3 Арис Салоники Эрготелис 0:1 Астерас Аполлон Смирнис 0:2 Астерас Паниониос 1:0 Астерас Астерас 0:2 Олимпиакос Астерас 5:3 Лариса АЕК 3:0 Астерас Астерас 0:3 ПАОК Лариса 3:2 Астерас
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =3 -2ПАОК 5:0 Левадиакос Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия ПАОК 2:0 Астерас
Ксанти 1:2 ПАОК Панаитоликос 1:2 ПАОК ПАОК 3:0 Атромитос Панатинаикос 0:2 ПАОК ПАОК 4:2 Паниониос ПАОК 1:1 Арис Салоники Аполлон Смирнис 1:5 ПАОК ПАОК 3:1 Олимпиакос Паниониос 2:1 ПАОК АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 5:0 Панахаики ПАОК 3:0 Паниониос Астерас 0:3 ПАОК Панахаики 2:1 ПАОК
Последние игры между собой
Астерас: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 3:2 Астерас Суперлига Астерас 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига ПАОК 0:0 Астерас Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 3:0 ПАОК Суперлига Астерас 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Астерас Суперлига ПАОК 1:0 Астерас Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
Финал
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