Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Перерыв

Стадион:
Сириус
0'
1
Johan
Brattberg
33
Юза
Тибор
4
Юханссон
Карл
II
8
Карлссон
Тобиас
10
Karl
Soederstroem
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
18
Эрикссон
Якоб
9
Nsima
Peter
12
Кристоффер
Карлссон
1
Lukas
Jonsson
3
Karl
Larsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
15
Лундхольм
Сэм
25
Разак
Абдул
19
Christer
Gustafsson
16
Axel
Bjoernstroem
23
Филип
Хагланд
26
Mohammed
Saeid
Фалькенберг
3-5-2
Сириус
4-4-2

Ход матча

9'
 
Niklas Thor
Christer Gustafsson

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру
Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус
Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
Фалькенберг 1:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:2 Фалькенберг Аллсвенскан Сириус 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 3:1 Сириус Суперэттан
Сириус 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:1 Сириус Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Хаммарбю 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Эльфсборг 3:0 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Эстерсунд 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Сириус 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Мальмё 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гётеборг 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Хельсинборг 4 2 0 2 7 - 7 6
10. АИК 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
12. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
14. АФК Эскильстуна 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 0:3 5 1 1 3 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 9'
    Сириус делает замену. Христер Густафссон уходит с поля, а Niklas Thor выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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