Швеция: Аллсвенскан 2019
Фалькенберг
0:0
Перерыв
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Сириус
33
Юза
Тибор
25
Разак
Абдул
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Веде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Ian SireliusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Adam StaahlНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: +6 =3 -11Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Фалькенберг 0:3 Хеккен Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эребру
Фредрикстад 2:0 Фалькенберг Хальмстад 0:0 Фалькенберг Гётеборг 0:2 Фалькенберг Мальмё 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Фалькенберг 1:2 Эстер Фалькенберг 0:1 Вернаму Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 2:1 Мьельбю Фалькенберг 3:1 Варберг БоИС Фалькенберг 0:2 ГАИС Норрбю 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:0 Вернаму АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг Хельсинборг 1:0 Фалькенберг
Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна Кальмар 0:2 Сириус
Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг Эребру 0:0 Сириус
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 1
Сириус: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Эльфсборг
|3:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Сириус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Мальмё
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Хельсинборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|АИК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|12.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
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