Швеция: Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:1
Перерыв
Стадион: Тунаваллен Зрители: 2261
Эстерсунд
0:1
24' ГолИсламович Дино
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
Ход матча
24'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг
АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд
Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна
Последние игры между собой
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Эльфсборг
|3:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Сириус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Мальмё
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Хельсинборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|АИК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|12.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
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