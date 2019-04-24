Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
АФК Эскильстуна
0:1
Перерыв

Стадион: Зрители: 2261
Эстерсунд
0'
0:1
24' Гол
Исламович Дино
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
14
Christian
Miljevic
9
Авдич
Денни
16
Samuel
Nnamani
1
Кейта
Али
II
23
Менса
Самуэль
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
20
Ссеванкамбо
Исак
17
Эдвардс
Кертис
15
Моррисон
Равел
3
Теки
Тесфальдет
8
Хопкатт
Джейми
99
Исламович
Дино
88
Селларс
Джерелл
АФК Эскильстуна
3-4-3
Эстерсунд
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Исламович Дино
(Теки Тесфальдет)
45'
 
Фрицсон Лудвиг
Селларс Джерелл

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг
АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:0 Фалькенберг
Эстерсунд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Фалькенберг АИК 0:0 Эстерсунд
Мольде 4:1 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Сириус Карлштад 3:2 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хальмстад Эстерсунд 4:2 Ростов Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Ранхейм 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 1:0 Хэнань Цзянье Эстерсунд 3:3 Хаммарбю Треллеборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 АИК Норрчёпинг 4:2 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 3:0 Далкурд Юргорден 0:2 Эстерсунд Эстерсунд 3:1 Броммапойкарна

Последние игры между собой

АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Эстерсунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 1:3 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Хаммарбю 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Эльфсборг 3:0 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Эстерсунд 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Сириус 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Мальмё 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гётеборг 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Хельсинборг 4 2 0 2 7 - 7 6
10. АИК 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
12. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
14. АФК Эскильстуна 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 0:3 5 1 1 3 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Эстерсунд делает замену. Селларс Джерелл уходит с поля, а Фрицсон Лудвиг выходит на его замену.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tunavallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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