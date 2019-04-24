Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Аустрия Вена
0:0
Перерыв

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
15' Желтая карточка
Джегго Джеймс
32
Пенц
Патрик
18
Шойссенгейер
Кристиан
24
Боркович
Александар
3
Роша
Игор
II
17
Клайн
Флориан
4
Джегго
Джеймс
16
Прокоп
Доминик
23
Куэва
Кристиан
7
Сакс
Максимилиан
14
Моншайн
Кристоф
26
Тургеман
Алон
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
8
Michael
Ambichl
6
Daniel
Petrovic
22
Инголич
Сандро
39
Robert
Ljubicic
18
Roko
Mislov
10
Луксбахер
Даниэль
23
Хаас
Мануэль
20
Daniel
Schuetz
14
Husein
Balic
Аустрия Вена
3-4-3
Санкт-Пёльтен
3-5-2

Ход матча

15'
Джегго Джеймс
 

Предыдущие игры

Аустрия Вена Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена
Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Аустрия Вена
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен
Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 0:4 Зброёвка

Последние игры между собой

Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 3 2 0 11 - 3 38
2. ЛАСК 0:0 5 1 3 1 5 - 4 29
3. Вольфсбергер 0:0 5 2 2 1 6 - 6 23
4. Санкт-Пёльтен 0:0 5 1 3 1 3 - 4 21
5. Штурм 0:0 5 1 1 3 3 - 6 19
6. Аустрия Вена 0:0 5 0 3 2 4 - 9 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Джегго Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Generali Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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