Швеция: Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
3:0
Перерыв
Стадион: Boraas Arena
Эребру
1:0
4' ГолХолмен Самуэль
8' Желтая карточкаRobert Gojani
2:0
33' ГолХолмен Самуэль
3:0
34' ГолЦибицки Павел
20
Simon
Strand
19
Kevin
Kabran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
31 Tim Roenning
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Filip RogicПолузащитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Мехмети АгонНападающий
-
29 Michael OmohНападающий
- Нападающий
-
21 Simon Amin
-
13 Rodin Deprem
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
4'
1:0
33'
2:0
34'
3:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю
Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен
Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру
Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Эльфсборг
|3:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Сириус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Мальмё
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Хельсинборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|АИК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|12.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
Загрузка...