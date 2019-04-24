Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Эльфсборг
3:0
Перерыв

Стадион:
Эребру
0'
1:0
4' Гол
Холмен Самуэль
8' Желтая карточка
Robert Gojani
2:0
33' Гол
Холмен Самуэль
3:0
34' Гол
Цибицки Павел
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
12
Joakim
Nilsson
II
3
Грегерсен
Стиан
20
Simon
Strand
21
Леви
Джонатан
16
Robert
Gojani
8
Холмен
Самуэль
18
Ольссон
Симон
19
Kevin
Kabran
9
Цибицки
Павел
1
Янссон
Оскар
15
Martin
Lorentzon
II
14
Michael
Almebaeck
23
Daniel
Bjoerkman
2
Бьёрнквист
Даниэль
7
Бертильссон
Юхан
25
Герзич
Нордин
20
Filip
Rogic
12
Jake
Larsson
9
Проделль
Виктор
99
Страндберг
Карлос
Эльфсборг
4-5-1
Эребру
3-5-2

Ход матча

4'
Холмен Самуэль
1:0
8'
Robert Gojani
 
33'
Холмен Самуэль
(Kevin Kabran)
2:0
34'
Цибицки Павел
(Robert Gojani)
3:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Хаммарбю
Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Хеккен
Эребру Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эребру 2:1 АИК АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Эребру 0:3 Юргорден Фалькенберг 1:0 Эребру
Эребру 1:0 Мариехамн Эльфсборг 2:0 Эребру Эребру 3:3 Гётеборг Нючепинг 1:0 Эребру Эребру 2:1 ГАИС Эребру 1:0 Дегерфорс Эребру 2:2 Пахтакор Копенгаген 0:0 Эребру Эребру 3:2 Сириус Эребру 4:2 Линчёпинг Сити Эребру 1:3 Гётеборг Норрчёпинг 3:2 Эребру Мальмё 4:0 Эребру Эребру 1:1 Юргорден Далкурд 1:0 Эребру АИК 1:1 Эребру

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Эребру: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Эльфсборг 2:0 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Эребру Товарищеские матчи Эребру 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Швеции Эребру 2:0 Эльфсборг Кубок Эребру 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:2 Эребру Товарищеские матчи Эльфсборг 3:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Хаммарбю 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Эльфсборг 3:0 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Эстерсунд 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Сириус 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Мальмё 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гётеборг 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Хельсинборг 4 2 0 2 7 - 7 6
10. АИК 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
12. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
14. АФК Эскильстуна 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 0:3 5 1 1 3 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Цибицки Павел бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Холмен Самуэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Robert Gojani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Холмен Самуэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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