Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Перерыв

Стадион:
Хеккен
0'
40' Желтая карточка
Сундгрен Даниэль
45' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
34
Линнер
Оскар
21
Сундгрен
Даниэль
3
Карлссон
Пер
II
14
Метс
Кароль
9
Линдквист
Расмус
7
Ларссон
Себастьян
8
Аду
Энох
20
Элюнусси
Тарик
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
28
Jack
Lahne
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
21
Линдгрен
Расмус
22
Тойвио
Йоона
99
Ясин
Ахмед
17
Берггрен
Густав
6
Alexander
Faltsetas
28
Adam
Andersson
II
11
Мохаммед
Насиру
9
Еремеефф
Александер
19
Daleho
Irandust
АИК
4-3-3
Хеккен
3-4-3

Ход матча

40'
Сундгрен Даниэль
 
45'
Ларссон Себастьян
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 8
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: +8 =10 -2
Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд
АИК 2:2 Броммапойкарна АИК 1:1 АФК Эскильстуна Эстер 2:4 АИК АИК 1:0 Эргрюте Норрбю 1:1 АИК АИК 1:0 Йёнчёпинг Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Сундсвалль 1:1 АИК Васалунд 0:1 АИК Кальмар 0:1 АИК АИК 0:0 Сундсвалль Эстерсунд 1:2 АИК АИК 1:1 Мальмё Юргорден 0:0 АИК АИК 1:1 Эребру Далкурд 0:4 АИК
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =1 -6
Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен

Последние игры между собой

АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 АИК Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 4 3 1 0 8 - 3 10
2. Хеккен 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
3. Хаммарбю 1:0 5 2 2 1 7 - 5 8
4. Эльфсборг 3:0 5 2 2 1 8 - 6 8
5. Эстерсунд 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Сириус 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
7. Мальмё 0:1 5 2 1 2 5 - 5 7
8. Гётеборг 4 2 0 2 8 - 6 6
9. Хельсинборг 4 2 0 2 7 - 7 6
10. АИК 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
11. Норрчёпинг 4 1 2 1 7 - 8 5
12. Кальмар 4 1 2 1 5 - 6 5
13. Сундсвалль 4 1 1 2 7 - 8 4
14. АФК Эскильстуна 0:1 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 0:0 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 0:3 5 1 1 3 3 - 9 4
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Сундгрен Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...