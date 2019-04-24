Швеция: Аллсвенскан 2019
АИК
0:0
Перерыв
Стадион: Френдс Арена
Хеккен
40' Желтая карточкаСундгрен Даниэль
45' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
34
Линнер
Оскар
14
Метс
Кароль
8
Аду
Энох
10
Обаси
Чинеду
36
Гойтом
Хенок
28
Jack
Lahne
- Основной состав
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Метс КарольЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Аду ЭнохПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Обаси ЧинедуНападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
-
28 Jack LahneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
40'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 8
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: +8 =10 -2Эребру 2:1 АИК АИК 2:1 Сириус Норрчёпинг 0:0 АИК АИК 0:0 Эстерсунд
Хеккен Последние 20 матчей: +13 =1 -6Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг Мальмё 1:1 Хеккен
Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус Далкурд 0:5 Хеккен
Последние игры между собой
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 0:1 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 АИК Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|2.
|Хеккен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 3
|8
|3.
|Хаммарбю
|1:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Эльфсборг
|3:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|5.
|Эстерсунд
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Сириус
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|Мальмё
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|8.
|Гётеборг
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|9.
|Хельсинборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|АИК
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|Норрчёпинг
|4
|1
|2
|1
|7 - 8
|5
|12.
|Кальмар
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|13.
|Сундсвалль
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:1
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|0:0
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|0:3
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
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