Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
ЛАСК
0:0
Перерыв

Стадион:
Штурм
0'
30' Желтая карточка
Холланд Джеймс
40' Желтая карточка
João Victor II
1
Шлагер
Александр
15
Рамсебнер
Кристиан
18
Gernot
Trauner
5
Востри
Маркус
26
Reinhold
Ranftl
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
13
Улльманн
Максимилиан
27
Thomas
Goiginger
9
Клаусс
Жоао
29
João
Victor
II
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
23
Шпендльхофер
Лукас
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
19
Домингес
Хуан
38
Лема
Майкл
Джон
25
Хирлэндер
Штефан
9
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
ЛАСК
3-4-3
Штурм
4-1-4-1

Ход матча

30'
Холланд Джеймс
 
40'
João Victor II
 

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 1:1 Рапид Вена
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК ЛАСК 3:3 Хартберг
Штурм Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен
Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм Штурм 3:0 Вольфсбергер

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Штурм: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига
Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:2 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 5 3 2 0 11 - 3 38
2. ЛАСК 0:0 5 1 3 1 5 - 4 29
3. Вольфсбергер 0:0 5 2 2 1 6 - 6 23
4. Санкт-Пёльтен 0:0 5 1 3 1 3 - 4 21
5. Штурм 0:0 5 1 1 3 3 - 6 19
6. Аустрия Вена 0:0 5 0 3 2 4 - 9 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TGW Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...