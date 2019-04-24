США: МЛС 2019
Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Янки
Чикаго Файр
7' Желтая карточкаШано Максим
1:0
9' ГолValentin Castellanos
16' Желтая карточкаРинг Александр
16' Желтая карточкаMohammed Adams
16
James
Sands
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 James SandsЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Brad StuverВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Tony RochaПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus MedinaНападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Diego CamposЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Veljko Paunovic
Ход матча
7'
9'
16'
16'
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +4 =8 -8Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|2.
|Коламбус Крю
|0:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 8
|14
|3.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|5.
|Монреаль Импакт
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 14
|12
|6.
|Орландо Сити
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|8
|2
|5
|1
|10 - 11
|11
|8.
|Чикаго Файр
|0:1
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 12
|8
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|6
|0
|1
|13 - 7
|18
|3.
|Сиэтл Саундерс
|7
|5
|1
|1
|15 - 9
|16
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|1
|3
|17 - 15
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|2
|0
|5
|10 - 17
|6
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|12.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|12 - 23
|2
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