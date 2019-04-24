США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Чикаго Файр
0'
7' Желтая карточка
Шано Максим
1:0
9' Гол
Valentin Castellanos
16' Желтая карточка
Ринг Александр
16' Желтая карточка
Mohammed Adams
38'
1
Джонсон
Шон
4
Шано
Максим
16
James
Sands
6
Alexander
Martin
Callens
Asin
3
Тиннерхольм
Антон
8
Ринг
Александр
12
Офори
Эбенезер
22
Матаррита
Рональд
11
Valentin
Castellanos
9
Эбер
Араужо
10
Моралес
Максимильяно
1
David
Ousted
17
Diego
Campos
2
Марсело
Феррейра
31
Швайнштайгер
Бастиан
33
Jeremiah
Gutjahr
9
Charles
Sapong
19
Mohammed
Adams
6
Маккарти
Дакс
20
Гайтан
Николас
14
Djordje
Mihailovic
23
Николич
Неманья
Нью-Йорк Сити
3-4-3
Чикаго Файр
4-4-2

Ход матча

7'
Шано Максим
 
9'
Valentin Castellanos
(Эбер Араужо)
1:0
16'
Ринг Александр
 
16'
 
Mohammed Adams
31'
Ben Sweat
Матаррита Рональд
 

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:0 Монреаль Импакт Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 2:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 АИК Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 3:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Сити 0:1 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Чикаго Файр 1:1 Ванкувер Уайткэпс Торонто 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Чикаго Файр 1:1 Орландо Сити Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:1 Лос-Анджелес Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Орландо Сити Бавария 4:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 3:0 Чикаго Файр Реал Солт-Лейк 2:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС
Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 9 4 3 2 12 - 9 15
2. Коламбус Крю 0:0 9 4 2 3 8 - 8 14
3. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
4. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
5. Монреаль Импакт 0:0 9 3 3 3 8 - 14 12
6. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Нью-Йорк Сити 1:0 8 2 5 1 10 - 11 11
8. Чикаго Файр 0:1 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 9 2 2 5 6 - 12 8
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 7 5 1 1 15 - 9 16
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 2 0 5 10 - 17 6
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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