США: МЛС 2019

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Коламбус Крю
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0'
4' Желтая карточка
Бирнбом Стив
9'
23
Стеффен
Зак
16
Hector
Jimenez
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
14
Уэйлон
Фрэнсис
8
Artur
Moraes
III
6
Трапп
Уилл
7
Сантуш
Педру
10
Фредерико
Хигайн
9
Мерам
Жустин
11
Зарде
Гьяси
24
Хемид
Билл
13
Брийян
Фредерик
23
Donovan
Pines
15
Бирнбом
Стив
29
Хара
Леонардо
21
Christopher
Durkin
5
Морено
Хуниор
11
Lucas
Rodriguez
III
7
Арриола
Пол
9
Руни
Уэйн
10
Luciano
Acosta
Коламбус Крю
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-3

Ход матча

4'
 
Бирнбом Стив

Предыдущие игры

Коламбус Крю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Коламбус Крю 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед
Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю Даллас 0:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити Чикаго Файр 1:1 Коламбус Крю
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 0:4 Лос-Анджелес
Орландо Сити 1:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5:0 Реал Солт-Лейк Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Даллас Ди Си Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Ди Си Юнайтед 5:0 Монреаль Импакт Ди Си Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:2 Филадельфия Юнион

Последние игры между собой

Коламбус Крю: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Ди Си Юнайтед: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед МЛС
Ди Си Юнайтед 0:2 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 3:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Крю 5:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 2:0 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 0:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:3 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 1:2 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Крю МЛС Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:0 Ди Си Юнайтед МЛС Коламбус Крю 2:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Коламбус Крю МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 0:0 9 4 3 2 12 - 9 15
2. Коламбус Крю 0:0 9 4 2 3 8 - 8 14
3. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
4. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
5. Монреаль Импакт 0:0 9 3 3 3 8 - 14 12
6. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Нью-Йорк Сити 1:0 8 2 5 1 10 - 11 11
8. Чикаго Файр 0:1 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 0:0 9 2 2 5 6 - 12 8
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 6 0 1 13 - 7 18
3. Сиэтл Саундерс 7 5 1 1 15 - 9 16
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 7 3 1 3 17 - 15 10
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 7 2 0 5 10 - 17 6
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    4'
    Бирнбом Стив получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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