США: МЛС 2019
Миннесота Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Лос-Анджелес Гэлакси
40' Желтая карточкаМетанир Ромен
84' Желтая карточкаБингэм Дэвид
90' Желтая карточкаШельвик Йорген
99
Abu
Danladi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Abu DanladiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Ethan FinlayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Корона ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Matt LampsonВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Понтиус КрисПолузащитник
-
19 Juninho IV
-
27 Emil Cuello
-
Главный тренер: Скелотто Гилльермо Баррос
Ход матча
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|3.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|6.
|Орландо Сити
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|2
|5
|1
|10 - 11
|11
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|12.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|12 - 23
|2
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