США: МЛС 2019

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Миннесота Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
40' Желтая карточка
Метанир Ромен
84' Желтая карточка
Бингэм Дэвид
90' Желтая карточка
Шельвик Йорген
90'+7
1
Манноне
Вито
19
Метанир
Ромен
3
Ikenna
Ike
Opara
14
Brent
Kallman
4
Eric
Miller
99
Abu
Danladi
20
Шуллер
Расмус
6
Алонсо
Освальдо
7
Kevin
Molino
25
Кинтеро
Карлос
9
Angelo
Rodriguez
1
Бингэм
Дэвид
22
Julian
Araujo
5
Стирс
Дэниэл
3
Полента
Диего
16
Шельвик
Йорген
8
Дос
Сантос
Хонатан
24
Emmanuel
Okyere
Boateng
I
17
Ллетгет
Себастьян
14
Корона
Джо
18
Антуна
Уриэль
9
Ибрагимович
Златан
Миннесота Юнайтед
4-4-2
Лос-Анджелес Гэлакси
4-1-4-1

Ход матча

40'
Метанир Ромен
 
61'
Miguel Ibarra I
Kevin Molino
 
64'
 
Понтиус Крис
Emmanuel Okyere Boateng I
78'
Ибарра Ромарио
Angelo Rodriguez
 
79'
 
Гонсалес Джанкарло
Julian Araujo
82'
 
Servando Carrasco
Антуна Уриэль
84'
 
Бингэм Дэвид
87'
Ethan Finlay
Abu Danladi
 
90'
 
Шельвик Йорген

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Ванкувер Уайткэпс 2:3 Миннесота Юнайтед Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 5:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 1:1 Миннесота Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 4:2 Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед Даллас 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Чикаго Файр Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси Спортинг Канзас-Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Орландо Сити

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
3. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
4. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
5. Коламбус Крю 9 4 1 4 8 - 9 13
6. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Нью-Йорк Сити 8 2 5 1 10 - 11 11
8. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 1 6 6 - 15 7
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 2 1 5 12 - 19 7
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Шельвик Йорген получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Миннесота Старс делает замену. Abu Danladi уходит с поля, а Ethan Finlay выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    84'
    Бингэм Дэвид получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Л-А Гэлакси делает замену. Антуна Уриэль уходит с поля, а Сервандо Карраско выходит на его замену.
  • 64'
    Л-А Гэлакси делает замену. Emmanuel Boateng уходит с поля, а Понтиус Крис выходит на его замену.
  • 61'
    Миннесота Старс делает замену. Kevin Molino уходит с поля, а Miguel Ibarra выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Метанир Ромен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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