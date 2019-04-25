США: МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
2:2
Конец матча
Стадион: СэнчуриЛинк Филд
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:1
34' ГолСалинас Ши
37' Желтая карточкаHandwalla Bwana
0:2
53' ГолСалинас Ши
1:2
65' ГолЛеердам Келвин
2:2
67' ГолШипп Харри
70' Желтая карточкаХюсен Дэнни
77' Желтая карточкаЛодейро Николас
87' Желтая карточкаLuis Fernandes
90' Желтая карточкаВондоловски Крис
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
17
Даниель
Вега
33
Paul
Marie
24
Nick
Lima
93
Judson
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
20 Ким Ки-ХиЗащитник
-
14 Маршалл ЧэдЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Смит БрэдЗащитник
-
29 Торрес РоманЗащитник
-
21 Делем ЖордиПолузащитник
-
19 Шипп ХарриПолузащитник
-
23 Henry Wingo
-
-
16 Alex Roldan
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
17 Даниель ВегаВратарь
-
33 Paul MarieЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Nick LimaЗащитник
-
93 JudsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matias Almeyda
Ход матча
34'
0:1
37'
53'
0:2
65'
1:2
67'
2:2
70'
77'
79'
87'
90'
Предыдущие игры
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +14 =1 -5Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =2 -14Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|3.
|Торонто
|6
|4
|1
|1
|18 - 11
|13
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|6.
|Орландо Сити
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|7.
|Нью-Йорк Сити
|8
|2
|5
|1
|10 - 11
|11
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|2
|1
|5
|12 - 19
|7
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|1
|5
|9 - 18
|4
|12.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|12 - 23
|2
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