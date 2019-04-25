США: МЛС 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2019
Сиэтл Саундерс
2:2
Конец матча

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
0:1
34' Гол
Салинас Ши
37' Желтая карточка
Handwalla Bwana
0:2
53' Гол
Салинас Ши
1:2
65' Гол
Леердам Келвин
2:2
67' Гол
Шипп Харри
70' Желтая карточка
Хюсен Дэнни
77' Желтая карточка
Лодейро Николас
87' Желтая карточка
Luis Fernandes
90' Желтая карточка
Вондоловски Крис
90'+7
24
Фрай
Стефан
18
Леердам
Келвин
20
Ким
Ки-Хи
14
Маршалл
Чэд
5
Толо
Нуху
4
Свенссон
Густаф
7
Рольдан
Кристиан
70
Handwalla
Bwana
10
Лодейро
Николас
8
Родригес
Виктор
II
13
Моррис
Джордан
17
Даниель
Вега
33
Paul
Marie
31
Каммингс
Харольд
23
Юнгвирт
Флориан
24
Nick
Lima
93
Judson
10
Эспиноса
Кристиан
7
Эрикссон
Магнус
I
14
Jackson
Yueill
6
Салинас
Ши
9
Хюсен
Дэнни
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

Ход матча

34'
0:1
Салинас Ши
(Эрикссон Магнус I)
37'
Handwalla Bwana
 
53'
0:2
Салинас Ши
(Эспиноса Кристиан)
55'
Смит Брэд
Толо Нуху
 
56'
Шипп Харри
Свенссон Густаф
 
63'
Henry Wingo
Родригес Виктор II
 
65'
Леердам Келвин
(Ким Ки-Хи)
1:2
67'
Шипп Харри
(Лодейро Николас)
2:2
70'
 
Хюсен Дэнни
75'
 
Казаишвили Валерий
Эрикссон Магнус I
77'
Лодейро Николас
 
79'
 
Luis Fernandes
Judson
86'
 
Вондоловски Крис
Хюсен Дэнни
87'
 
Luis Fernandes
90'
 
Вондоловски Крис

Предыдущие игры

Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +14 =1 -5
Лос-Анджелес 4:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс
Чикаго Файр 2:4 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Орландо Сити 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:1 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе Эрткуэйкс Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Спортинг Канзас-Сити Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:5 Лос-Анджелес
Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Монреаль Импакт Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Атланта Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:5 Спортинг Канзас-Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Ванкувер Уайткэпс Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Даллас 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сиэтл Саундерс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок
Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 2:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
3. Торонто 6 4 1 1 18 - 11 13
4. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
5. Коламбус Крю 9 4 1 4 8 - 9 13
6. Орландо Сити 8 3 2 3 12 - 13 11
7. Нью-Йорк Сити 8 2 5 1 10 - 11 11
8. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 1 6 6 - 15 7
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 8 5 1 2 14 - 9 16
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 2 1 5 12 - 19 7
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 7 1 1 5 9 - 18 4
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Handwalla Bwana получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Салинас Ши бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на CenturyLink Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...