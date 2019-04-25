Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:1
Второй тайм: 65'

Стадион:
Норрчёпинг
0'
36' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
0:1
40' Гол
Скрабб Симон
56' Желтая карточка
Скрабб Симон
65'
30
Вайо
Томми
4
Ларссон
Якоб
3
Даниэльссон
Маркус
21
Йоханссон
Эрик
5
Кёкк
Эллиот
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
77
Mohamed
Turay
19
Беркрот
Никлас
1
Петтерссон
Исак
25
Дагерстоль
Филип
6
Ларсен
Каспер
4
Герсон
Ларс
22
Смит
Иан
III
7
Франссон
Александер
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
8
Тораринссон
Гудмундур
17
Хольмберг
Карл
10
Скрабб
Симон
Юргорден
4-3-3
Норрчёпинг
3-5-1-1

Ход матча

17'
Аугустинссон Йонатан
Даниэльссон Маркус
 
36'
Йоханссон Эрик
 
40'
0:1
Скрабб Симон
(Хакшабанович Сеад)
53'
 
Блумквист Андреас
Хакшабанович Сеад
56'
 
Скрабб Симон
59'
Айдаревич Астрит
Уокер Кевин
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 11 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль
АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден Юргорден 0:2 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Юргорден
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:3 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 5 3 1 1 9 - 5 10
2. Юргорден 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Эльфсборг 5 2 2 1 9 - 8 8
4. АИК 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Норрчёпинг 1:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Эстерсунд 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Хеккен 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Гётеборг 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Сириус 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хельсинборг 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Кальмар 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Сундсвалль 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Хаммарбю 5 1 2 2 7 - 9 5
14. АФК Эскильстуна 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 5 1 1 3 5 - 10 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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