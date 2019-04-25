Швеция: Аллсвенскан 2019
Юргорден
0:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Теле2 Арена
Норрчёпинг
36' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
0:1
40' ГолСкрабб Симон
56' Желтая карточкаСкрабб Симон
30
Вайо
Томми
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Adam Wiberg
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Смит Иан IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
36'
40'
56'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
11 Удары в створ 7
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: +10 =6 -4Хеккен 0:1 Юргорден Юргорден 2:1 Гётеборг Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:2 Сундсвалль
АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден Юргорден 2:3 Хеккен Юргорден 0:0 Хаммарбю Юргорден 3:2 Эльфсборг Хесслехольм ИФ 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Фрей Юргорден 1:1 Лиллестрём Кристиансунд 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Сириус Далкурд 1:2 Юргорден Юргорден 2:0 Гётеборг Эребру 1:1 Юргорден Юргорден 0:0 АИК Норрчёпинг 1:1 Юргорден Юргорден 0:2 Эстерсунд Сундсвалль 1:1 Юргорден
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +12 =3 -5Норрчёпинг 4:3 Фалькенберг Кальмар 2:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:0 АИК Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Норрчёпинг 0:3 Русенборг Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Норрчёпинг 4:1 Мальмё Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Отвидаберг 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна Ассириска ИК 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Вернаму Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:1 Фаренсе Маттерсбург 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Линчёпинг Сити 3:2 Норрчёпинг Хеккен 0:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:2 Эребру Броммапойкарна 0:1 Норрчёпинг
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Норрчёпинг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Норрчёпинг 1:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 2:2 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 4:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Юргорден 3:1 Норрчёпинг Кубок Швеции Норрчёпинг 0:0 Юргорден Товарищеские матчи Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:5 Юргорден Аллсвенскан Норрчёпинг 2:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Юргорден Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Юргорден Товарищеские матчи Норрчёпинг 1:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|Юргорден
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Эльфсборг
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|АИК
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Норрчёпинг
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Эстерсунд
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Хеккен
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Гётеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Сириус
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Кальмар
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Хаммарбю
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|АФК Эскильстуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
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