Швеция: Аллсвенскан 2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Гётеборг
0'
23' Желтая карточка
Эйд Махмуд
33' Желтая карточка
Carl Starfelt
38' Желтая карточка
Kristopher Da Graca
52'
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
39
Isak
Magnusson
18
Эйд
Махмуд
6
Эльм
Расмус
29
Ромариньо
Перейра
12
Чима
Акас
27
Диуф
Папе
Алиун
11
Эль-Кабир
Мустафа
1
Анестис
Яннис
4
Carl
Starfelt
5
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
24
Sebastian
Ohlsson
I
29
Вибе
Лассе
19
August
Erlingmark
20
Victor
Wernersson
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
14
Benjamin
Nygren
22
Хараишвили
Георгий
Кальмар
3-5-2
Гётеборг
3-4-3

Ход матча

23'
Эйд Махмуд
 
33'
 
Carl Starfelt
38'
 
Kristopher Da Graca
45'
 
Robin Soeder
Вибе Лассе
46'
 
Alhassan Yusuf
Kristopher Da Graca

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус
Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг
Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Кальмар Аллсвенскан
Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 5 3 1 1 9 - 5 10
2. Юргорден 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Эльфсборг 5 2 2 1 9 - 8 8
4. АИК 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Норрчёпинг 1:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Эстерсунд 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Хеккен 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Гётеборг 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Сириус 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хельсинборг 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Кальмар 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Сундсвалль 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Хаммарбю 5 1 2 2 7 - 9 5
14. АФК Эскильстуна 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 5 1 1 3 5 - 10 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • 46'
    Гетеборг делает замену. Kristopher Da Graca уходит с поля, а Alhassan Yusuf выходит на его замену.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Гетеборг делает замену. Вибе Лассе уходит с поля, а Робин Седер выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    38'
    Kristopher Da Graca получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Carl Starfelt получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Эйд Махмуд получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...