Швеция: Аллсвенскан 2019
Кальмар
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Guldfaageln Arena
Гётеборг
23' Желтая карточкаЭйд Махмуд
33' Желтая карточкаCarl Starfelt
38' Желтая карточкаKristopher Da Graca
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
18
Эйд
Махмуд
12
Чима
Акас
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Эйд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Чима АкасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нури ЭминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 EmaxwellНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Перссон Магнус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
23 Emil Holm
-
-
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
Ход матча
23'
33'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +11 =6 -3Сундсвалль 1:2 Кальмар Кальмар 2:2 Норрчёпинг Хаммарбю 1:1 Кальмар Кальмар 0:2 Сириус
Эстер 1:2 Кальмар Кальмар 2:0 Сундсвалль Кальмар 2:0 Оскарсхамн Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:0 Треллеборг Кальмар 2:0 Мьельбю Кальмар 1:1 Хельсинборг Кальмар 2:0 Динамо-Брест Кальмар 1:0 Заря Кальмар 1:1 Арсенал Тула Кальмар 2:1 Вернаму Кальмар 2:1 Линчёпинг Сити Кальмар 0:1 АИК Сириус 1:1 Кальмар Кальмар 2:1 Треллеборг Хаммарбю 0:0 Кальмар
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =2 -10Гётеборг 3:1 Хельсинборг Юргорден 2:1 Гётеборг Гётеборг 3:0 Эльфсборг АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг
Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Гётеборг 0:2 Фалькенберг Эребру 3:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 ГАИС Нючепинг 0:2 Гётеборг Гётеборг 0:1 Чуннам Гётеборг 2:1 Одд Гётеборг 2:0 Стабек Эребру 1:3 Гётеборг Гётеборг 0:3 Мальмё Юргорден 2:0 Гётеборг Гётеборг 1:2 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:2 Треллеборг Хаммарбю 3:0 Гётеборг Гётеборг 0:2 АИК
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Гётеборг 1:1 Кальмар Товарищеские матчи Кальмар 4:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Кальмар 2:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 0:1 Кальмар Кубок Швеции Кальмар 3:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:4 Кальмар Шведский кубок Кальмар 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|Юргорден
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Эльфсборг
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|АИК
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Норрчёпинг
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Эстерсунд
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Хеккен
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Гётеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Сириус
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Кальмар
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Хаммарбю
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|АФК Эскильстуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
Загрузка...