Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Сундсвалль
0' 52'
25
Kalle
Joelsson
21
Charlie
Weberg
57
Marcus
Holgersson
4
Гранквист
Андреас
11
Эрикссон
Адам
10
Фарнеруд
Александер
14
Абубакари
Мохаммед
8
Mamudu
Moro
9
Rasmus
Joensson
15
Max
Svensson
20
Вандерсон
ду
Карму
20
Эскелинен
Виллиам
16
Carlos
Moros
4
Блумквист
Александр
2
Конате
Па
22
Jonathan
Tamimi
8
David
Batanero
6
Juanjo
Ciercoles
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
9
Халлениус
Линус
30
Peter
Wilson
II
Хельсинборг
4-2-3-1
Сундсвалль
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей
Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль
Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
Хельсинборг 1:0 Сундсвалль Товарищеские матчи Хельсинборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:2 Хельсинборг Аллсвенскан Сундсвалль 2:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан Хельсинборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан Сундсвалль 0:3 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Мальмё 5 3 1 1 9 - 5 10
2. Юргорден 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
3. Эльфсборг 5 2 2 1 9 - 8 8
4. АИК 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Норрчёпинг 1:0 5 2 2 1 8 - 8 8
6. Эстерсунд 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Хеккен 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Гётеборг 0:0 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Сириус 5 2 1 2 6 - 5 7
10. Хельсинборг 0:0 5 2 1 2 7 - 7 7
11. Кальмар 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Сундсвалль 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Хаммарбю 5 1 2 2 7 - 9 5
14. АФК Эскильстуна 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 5 1 1 3 5 - 10 4
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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