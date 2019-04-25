Швеция: Аллсвенскан 2019
Хельсинборг
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Сундсвалль
15
Max
Svensson
16
Carlos
Moros
18
Берг
Оливер
23
Maic
Sema
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бенью КандайПолузащитник
-
69 Бойсен ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Carl Thulin
-
36 Noel Mbo
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Carlos MorosЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Берг ОливерПолузащитник
-
23 Maic SemaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Pol MorenoПолузащитник
-
14 Paya Pichkah
-
-
Главный тренер: Joel Cedergren
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 4
-
0 Угловые 2
-
4 Офсайды 4
-
5 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: +10 =7 -3Гётеборг 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Хаммарбю Хеккен 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Норрчёпинг
Хельсинборг 2:2 Копенгаген Хельсинборг 3:0 Вернаму Мутье 0:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:1 Лиллестрём Кальмар 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Хельсинборг 2:0 Эстер Оденсе 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хельсингёр Хельсинборг 3:1 Варберг БоИС Вернаму 1:0 Хельсинборг Эстер 4:4 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Хальмстад Хельсинборг 1:0 Фалькенберг ГАИС 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:0 Фрей
Сундсвалль Последние 20 матчей: +5 =6 -9Сундсвалль 1:2 Кальмар Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Сундсвалль 3:1 Мальмё Юргорден 2:2 Сундсвалль
Ранхейм 1:1 Сундсвалль Кальмар 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Сундсвалль 1:5 Русенборг Сундсвалль 2:1 Гефле Сундсвалль 0:1 Интер Турку Сундсвалль 1:1 АИК Сундсвалль 0:1 Далкурд АИК 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:3 Хаммарбю Гётеборг 1:2 Сундсвалль Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сундсвалль 2:0 Кальмар Мальмё 0:0 Сундсвалль Сундсвалль 1:1 Юргорден Броммапойкарна 1:3 Сундсвалль
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 1
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|2.
|Юргорден
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Эльфсборг
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|4.
|АИК
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Норрчёпинг
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|Эстерсунд
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Хеккен
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Гётеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Сириус
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|10.
|Хельсинборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|11.
|Кальмар
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Сундсвалль
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Хаммарбю
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|АФК Эскильстуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
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