РоПС
0:1
Конец матча
Стадион: Кескускенття
КуПС
0:1
73' ГолКарялайнен Расмус
14
Муйнонен
Эту
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
25
Tommi
Jyry
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Муйнонен ЭтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Sampo Ala
-
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
-
13 Luis MurilloЗащитник
- Полузащитник
-
25 Tommi JyryПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Солдо ВинкоЗащитник
- Защитник
-
9 РангелНападающий
-
-
23 Mame Thiaw
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
Ход матча
61'
73'
Предыдущие игры
РоПС Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мариехамн 2:0 РоПС КПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС
Последние игры между собой
РоПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Кубок Суоми
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