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  3. Финляндия: Вейккауслига
РоПС
0:1
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
0:1
73' Гол
Карялайнен Расмус
90'+4
1
Шишковски
Дамьян
20
Juho
Hyvaerinen
6
Atte
Sihvonen
88
Mohamed
Sissoko
I
3
Тайво
Тайе
14
Муйнонен
Эту
10
Лингман
Лукас
8
Льямас
Серхио
2
Henrik
Oelander
7
Рахими
Юнесс
19
Tuomas
Kaukua
1
Виртанен
Отсо
2
Kalle
Taimi
15
Babacar
Diallo
17
Манга
Таби
13
Luis
Murillo
24
Jere
Hiltunen
25
Tommi
Jyry
20
Саксман
Вилле
11
Ilmari
Niskanen
7
Карялайнен
Расмус
8
Petteri
Pennanen
РоПС
КуПС

Ход матча

38'
Tommi Jaentti
Льямас Серхио
 
61'
 
Рангел
Tommi Jyry
73'
0:1
Карялайнен Расмус
(Ilmari Niskanen)
77'
Агналдо Жуниор
Tuomas Kaukua
 
77'
Niklas Jokelainen
Henrik Oelander
 
84'
 
Eetu Rissanen
Карялайнен Расмус
90'
 
Солдо Винко
Luis Murillo

Предыдущие игры

РоПС Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мариехамн 2:0 РоПС КПВ 0:1 РоПС РоПС 1:2 Хонка КуПС 2:2 РоПС
РоПС 1:2 КПВ Хака 0:1 РоПС РоПС 3:2 КуПС РоПС 0:2 КПВ РоПС 3:2 СИК ВПС 2:1 РоПС Ильвес 1:1 РоПС РоПС 1:0 Ильвес ВПС 1:2 РоПС ТПС 1:2 РоПС РоПС 0:1 СИК ХИК 3:0 РоПС РоПС 1:1 КуПС Кеми Кингс 0:2 РоПС РоПС 2:1 Хонка Интер Турку 0:0 РоПС
КуПС Последние 20 матчей: +8 =7 -5
КуПС 0:3 Хонка КуПС 0:0 ХИК Лахти 3:3 КуПС КуПС 2:2 РоПС
РоПС 3:2 КуПС КуПС 2:2 СИК ВПС 1:0 КуПС КПВ 1:1 КуПС Ильвес 4:1 КуПС Мариехамн 1:2 КуПС КуПС 2:1 ТПС КуПС 2:0 Ильвес ВПС 0:3 КуПС КуПС 1:1 Хонка РоПС 1:1 КуПС КуПС 2:1 Лахти СИК 1:2 КуПС КуПС 0:1 ХИК Интер Турку 0:1 КуПС КуПС 3:1 Кеми Кингс

Последние игры между собой

РоПС: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
КуПС: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
КуПС 2:2 РоПС Вейккауслига РоПС 3:2 КуПС Кубок РоПС 1:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Вейккауслига
КуПС 0:1 РоПС Вейккауслига КуПС 2:0 РоПС Кубок КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 РоПС Вейккауслига РоПС 0:1 КуПС Вейккауслига РоПС 2:0 КуПС Кубок лиги РоПС 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 3:0 РоПС Вейккауслига РоПС 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 3:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 РоПС Вейккауслига РоПС 2:1 КуПС Кубок Суоми
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    КуПС делает замену. Luis Murillo уходит с поля, а Солдо Винко выходит на его замену.
  • 84'
    КуПС делает замену. Карялайнен Расмус уходит с поля, а Eetu Rissanen выходит на его замену.
  • 77'
    РоПС делает замену. Henrik Oelander уходит с поля, а Niklas Jokelainen выходит на его замену.
  • 77'
    РоПС делает замену. Tuomas Kaukua уходит с поля, а Агналдо Жуниор выходит на его замену.
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Карялайнен Расмус бьет в цель!
  • 61'
    КуПС делает замену. Tommi Jyry уходит с поля, а Рангел выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    РоПС делает замену. Льямас Серхио уходит с поля, а Tommi Jaentti выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rovaniemen keskuskenttae. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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