1:0
31' ГолLauri Ala-Myllymaeki
68' Желтая карточкаTeemu Jaentti
60
Адди
Дэвид
13
Менса
Баба
5
Jair
14
Tuure
Siira
29
Эток
Гаэль
20
Josue
Prieto
- Основной состав
- Вратарь
-
60 Адди ДэвидЗащитник
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 JairПолузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Tariq Kazi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Эток ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Josue PrietoНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
16 Lassi Forss
-
-
15 Tomi Kult
-
-
-
-
Главный тренер: Sami Ristilae
Ход матча
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6СИК 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес
Лахти Последние 20 матчей: +6 =4 -10Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 Ильвес Кубок Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги
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