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  3. Финляндия: Вейккауслига
Ильвес
1:0
Конец матча

Стадион:
Лахти
0'
1:0
31' Гол
Lauri Ala-Myllymaeki
68' Желтая карточка
Teemu Jaentti
90'+4
1
Mika
Hilander
60
Адди
Дэвид
16
Миеттунен
Тату
13
Менса
Баба
4
Аспегрен
Фелипе
25
Emile
Paul
Tendeng
5
Jair
14
Tuure
Siira
30
Yussif
Daouda
Moussa
26
Fofana
Tiemoko
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
33
Раковски
Патрик
3
Хаухиа
Микко
7
Лагерблом
Пекка
5
Вийтикко
Микко
17
Пеннинкангас
Теему
29
Эток
Гаэль
2
Jani
Tanska
13
Кубронн
Жан-Кристоф
10
Erik
Toernros
8
Клинга
Матти
20
Josue
Prieto
Ильвес
Лахти

Ход матча

31'
Lauri Ala-Myllymaeki
1:0
63'
 
Teemu Jaentti
Лагерблом Пекка
67'
 
Tomi Kult
Эток Гаэль
68'
 
Teemu Jaentti
73'
Diogo Tomas
Миеттунен Тату
 
78'
 
Jasin Assenhoun
Вийтикко Микко
79'
Eemeli Raittinen
Fofana Tiemoko
 
81'
Aleksi Tarvonen
Yussif Daouda Moussa
 

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: +12 =2 -6
СИК 0:1 Ильвес Ильвес 0:0 ВПС КПВ 0:2 Ильвес Хонка 1:1 Ильвес
КТП 0:2 Ильвес Ильвес 3:0 ВПС КПВ 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 СИК Ильвес 1:1 РоПС Ильвес 4:1 КуПС РоПС 1:0 Ильвес Ильвес 0:1 Лахти КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 4:0 Кеми Кингс Ильвес 1:2 ХИК Ильвес 1:0 Интер Турку ВПС 1:2 Ильвес Ильвес 0:1 Хонка Мариехамн 3:6 Ильвес Ильвес 1:2 Мариехамн
Лахти Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Лахти 1:1 Интер Турку ХИФК 0:1 Лахти Лахти 3:3 КуПС Мариехамн 3:1 Лахти
Киисто 0:5 Лахти Лахти 1:4 ХИК Интер Турку 1:2 Лахти Мариехамн 1:0 Лахти Лахти 2:1 ХИФК Хонка 0:1 Лахти Лахти 1:2 Кеми Кингс Ильвес 0:1 Лахти Мариехамн 3:0 Лахти Лахти 2:5 ТПС Интер Турку 2:0 Лахти СИК 0:0 Лахти Лахти 0:2 ХИК КуПС 2:1 Лахти Лахти 1:1 ВПС Хонка 2:0 Лахти

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5
Лахти: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 8
Ильвес 0:1 Лахти Вейккауслига Ильвес 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:2 Лахти Кубок
Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Лахти Вейккауслига Лахти 0:2 Ильвес Кубок Лахти 0:0 Ильвес Вейккауслига Лахти 3:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:0 Лахти Вейккауслига Ильвес 1:2 Лахти Вейккауслига Лахти 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Вейккауслига Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги Ильвес 2:1 Лахти Кубок лиги Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги Лахти 0:1 Ильвес Кубок лиги
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 81'
    Ильвес делает замену. Yussif Daouda Moussa уходит с поля, а Aleksi Tarvonen выходит на его замену.
  • 79'
    Ильвес делает замену. Fofana Tiemoko уходит с поля, а Eemeli Raittinen выходит на его замену.
  • 78'
    Лахти делает замену. Вийтикко Микко уходит с поля, а Jasin Assenhoun выходит на его замену.
  • 73'
    Ильвес делает замену. Миеттунен Тату уходит с поля, а Diogo Tomas выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    68'
    Teemu Jaentti получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Лахти делает замену. Эток Гаэль уходит с поля, а Tomi Kult выходит на его замену.
  • 63'
    Лахти делает замену. Лагерблом Пекка уходит с поля, а Teemu Jaentti выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Lauri Ala-Myllymaeki бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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