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  3. Финляндия: Вейккауслига
ВПС
1:1
Конец матча

Стадион:
СИК
0'
1:0
42' Гол в свои ворота
Jude Ekow Arthur
69' Желтая карточка
Компалла Мартин
1:1
72' Гол
Ягуби Моштаг
82' Желтая карточка
Хетемай Мехмет
89' Желтая карточка
Страндваль Себастьян
89' Желтая карточка
Олейник Денис
90' Желтая карточка
Eero-Matti Auvinen
90'+5
1
Компалла
Мартин
20
Хольмгрен
Хампус
2
Лахти
Тими
3
Eero-Matti
Auvinen
19
Martti
Haukioja
7
Аланко
Саму
8
Страндваль
Себастьян
14
Jonas
Hakkinen
6
Воутилайнен
Джерри
25
Momodou
Sarr
10
Морриссей
Стивен
1
Jesse
Oest
27
Joona
Lautamaja
6
Jude
Ekow
Arthur
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
11
Олейник
Денис
8
Ерёменко
Сергей
7
Ягуби
Моштаг
26
Сараярви
Йессе
29
Jeremiah
Streng
77
Акофф
Дион
ВПС
СИК

Ход матча

42'
Jude Ekow Arthur
1:0
46'
 
Батиста Матеус
Jeremiah Streng
58'
 
Serge Atakayi
Сараярви Йессе
61'
Samba Sillah
Аланко Саму
 
66'
 
Хетемай Мехмет
Акофф Дион
69'
Компалла Мартин
 
72'
1:1
Ягуби Моштаг
73'
Fabrice Ngarura
Воутилайнен Джерри
 
77'
Kostas Stafrothanasopoulos
Momodou Sarr
 
82'
 
Хетемай Мехмет
89'
Страндваль Себастьян
 
89'
 
Олейник Денис
90'
Eero-Matti Auvinen
 

Предыдущие игры

ВПС Последние 20 матчей: +6 =5 -9
ВПС 2:2 КПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС
Гнистан 1:3 ВПС Ильвес 3:0 ВПС ВПС 0:1 КПВ ВПС 2:1 РоПС ВПС 1:0 КуПС СИК 1:2 ВПС Хонка 3:1 ВПС ВПС 1:2 РоПС ХИК 1:0 ВПС ВПС 0:3 КуПС Кеми Кингс 0:2 ВПС ВПС 1:2 Ильвес Интер Турку 1:1 ВПС Лахти 1:1 ВПС ВПС 1:1 Мариехамн ТПС 4:1 ВПС
СИК Последние 20 матчей: +5 =6 -9
СИК 0:1 Ильвес СИК 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК
СИК 1:1 КПВ РоПС 3:2 СИК КуПС 2:2 СИК Ильвес 2:1 СИК СИК 1:2 ВПС СИК 2:2 Интер Турку ХИК 1:0 СИК СИК 0:1 Хонка РоПС 0:1 СИК СИК 0:0 Лахти Мариехамн 1:0 СИК СИК 1:0 ТПС СИК 1:2 КуПС Кеми Кингс 0:0 СИК СИК 2:3 Ильвес ВПС 0:2 СИК

Последние игры между собой

ВПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
СИК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
СИК 1:2 ВПС Кубок ВПС 0:2 СИК Вейккауслига СИК 0:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:1 СИК Вейккауслига
СИК 1:0 ВПС Кубок СИК 2:1 ВПС Вейккауслига СИК 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 СИК Вейккауслига СИК 0:3 ВПС Кубок ВПС 1:2 СИК Вейккауслига ВПС 2:1 СИК Вейккауслига СИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 СИК Кубок СИК 2:1 ВПС Кубок лиги ВПС 1:3 СИК Вейккауслига СИК 3:2 ВПС Вейккауслига СИК 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 СИК Кубок лиги ВПС 0:3 СИК Кубок лиги СИК 1:0 ВПС Кубок лиги
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Jude Ekow Arthur уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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