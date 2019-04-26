ВПС
1:1
Конец матча
Стадион: Хиеталахти
СИК
1:0
42' Гол в свои воротаJude Ekow Arthur
69' Желтая карточкаКомпалла Мартин
1:1
72' ГолЯгуби Моштаг
82' Желтая карточкаХетемай Мехмет
89' Желтая карточкаСтрандваль Себастьян
89' Желтая карточкаОлейник Денис
90' Желтая карточкаEero-Matti Auvinen
25
Momodou
Sarr
30
Надсон
Жозе
15
Эльхи
Тревор
77
Акофф
Дион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Momodou SarrПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Samba Sillah
-
-
-
Главный тренер: Petri Vuorinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Надсон ЖозеЗащитник
-
15 Эльхи ТреворЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Акофф ДионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Хурме ЯрккоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Малоло ОбедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alexei Eremenko
Ход матча
42'
1:0
69'
72'
1:1
82'
89'
Предыдущие игры
ВПС Последние 20 матчей: +6 =5 -9ВПС 2:2 КПВ Ильвес 0:0 ВПС ВПС 1:2 Интер Турку Интер Турку 1:2 ВПС
СИК Последние 20 матчей: +5 =6 -9СИК 0:1 Ильвес СИК 0:0 ХИК Интер Турку 1:2 СИК СИК 1:0 ХИФК
Последние игры между собой
ВПС: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
СИК: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
СИК 1:0 ВПС Кубок СИК 2:1 ВПС Вейккауслига СИК 0:1 ВПС Вейккауслига ВПС 1:3 СИК Вейккауслига СИК 0:3 ВПС Кубок ВПС 1:2 СИК Вейккауслига ВПС 2:1 СИК Вейккауслига СИК 1:0 ВПС Вейккауслига ВПС 1:2 СИК Кубок СИК 2:1 ВПС Кубок лиги ВПС 1:3 СИК Вейккауслига СИК 3:2 ВПС Вейккауслига СИК 2:0 ВПС Вейккауслига ВПС 0:3 СИК Кубок лиги ВПС 0:3 СИК Кубок лиги СИК 1:0 ВПС Кубок лиги
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