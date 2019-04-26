Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Ольборг
0:0
Перерыв
Стадион: Aalborg Portland Park
Хобро
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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17 Куск КасперНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг
Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг
Хобро Последние 20 матчей: +5 =6 -9Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг
Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
Будет доступно позже.
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