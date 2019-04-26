Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Ольборг
0:0
Перерыв

Стадион:
Хобро
0'
1
Ринне
Якоб
2
Кристенсен
Патрик
5
Окоре
Жорес
24
Mathias
Ross
Jensen
15
Lukas
Klitten
25
Frederik
Boersting
16
Magnus
Christensen
III
21
Рисгор
Каспер
17
Куск
Каспер
29
Mikkel
Kaufmann
9
Ван
Веерт
Том
1
Jesper
Rask
3
Jesper
Boege
5
Yaw-Ihle
Amankwah
24
Rasmus
Minor
Petersen
6
Nicholas
Gotfredsen
11
Emmanuel
Sabbi
7
Vito
Hammershoej-Mistrati
12
Дамборг
Йонас
17
Бабаян
Эдгар
26
Martin
Mikkelsen
10
Киркеволд
Пол
Ольборг
4-3-3
Хобро
4-4-1-1

Ход матча

45'
 
Кристофферсен Юлиан
Martin Mikkelsen

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Раннерс 0:2 Ольборг Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Хобро 1:1 Ольборг
Брондбю 1:0 Ольборг Ольборг 1:2 Раннерс Ольборг 0:2 Одд Ольборг 3:1 Орхус Нествед 1:3 Ольборг Брондбю 3:3 Ольборг Ольборг 1:1 Хобро Ольборг 3:0 Сённерйюск Митьюлланд 2:1 Ольборг Ольборг 0:3 Раннерс Ольборг 5:3 Вайле Ольборг 2:2 Шлёнск Ольборг 1:0 Десна Ольборг 6:0 Тистед Ольборг 1:2 Хобро Оденсе 1:2 Ольборг
Хобро Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Хобро 3:2 Вендсиссель Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Хобро 1:1 Ольборг
Вендсиссель 3:3 Хобро Копенгаген 3:1 Хобро Хобро 1:2 Митьюлланд Ольборг 1:1 Хобро Хобро 2:0 Эсбьерг Нордшелланн 2:1 Хобро Хобро 0:0 Хорсенс Хобро 6:2 Тистед Шахтёр Донецк 2:1 Хобро Сигма Оломоуц 1:1 Хобро Ольборг 1:2 Хобро Орхус 1:0 Хобро Хобро 0:0 Сённерйюск Брондбю 1:0 Хобро Хобро 0:1 Раннерс Хобро 1:0 Вендсиссель

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 3
Хобро: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 10
Хобро 1:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:2 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:5 Ольборг Суперлига Дании
Хобро 1:1 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 2:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 0:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:0 Хобро Товарищеские матчи Ольборг 6:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 0:1 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 5:0 Хобро Суперлига Дании Хобро 1:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:1 Хобро Суперлига Дании Ольборг 1:0 Хобро Товарищеские матчи Хобро 1:2 Ольборг Товарищеские матчи Хобро 2:1 Ольборг Кубок Хобро 2:2 Ольборг 2-й дивизион
  • Первый тайм
  • 51'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 50'
    Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 50'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Мартин Миккельсен получил травму и заменен. Кристофферсен Юлиан выходит на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Травма, повреждение
    47'
    Мартин Миккельсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 46'
    Шанс! Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг пробил головой, но мимо
  • 46'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
  • 46'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 45'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 45'
    Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Mikkel Kaufmann
  • Травма, повреждение
    44'
    Фредерик Бурстеринг возвращается на поле.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 44'
    Хобро вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фредерик Бурстеринг получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    43'
    Фредерик Бурстеринг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Куск Каспер из команды Ольборг навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 42'
    Николас Готфредсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 42'
    Николас Готфредсен из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
  • Офсайд
    41'
    Ван Веерт Том из команды Ольборг в офсайде
  • 41'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 40'
    Mikkel Kaufmann из команды Ольборг не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 39'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг делает отличный кросс...
  • 39'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 39'
    Киркеволд Пол из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    Опасность предотвращена - Ван Веерт Том из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 38'
    Хобро начинает контратаку
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 37'
    Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали
  • 36'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает пас партнеру.
  • Травма, повреждение
    36'
    Mikkel Kaufmann возвращается на поле.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 36'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 36'
    Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 35'
    Опасность предотвращена - Кристенсен Патрик из команды Ольборг вступил в отбор удачно
  • 35'
    Вито Хаммершой-Мистрати делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    34'
    Ох, нехорошо это выглядит. Mikkel Kaufmann получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    34'
    Mikkel Kaufmann на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 34'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    33'
    Mikkel Kaufmann из команды Ольборг играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
  • 33'
    Кристенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 33'
    Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
  • 32'
    Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    32'
    Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
  • 32'
    Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника
  • 31'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 31'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Николас Готфредсен делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 30'
    Шанс! Матиас Росс из команды Ольборг пробил головой, но мимо
  • 30'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Магнус Кристенсен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 30'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    29'
    Николас Готфредсен из команды Хобро играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
  • 29'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    29'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 29'
    Эммануэль Сабби предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 28'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро играет слишком грубо. Куск Каспер оказался на газоне.
  • 28'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Ольборг начинает контратаку
  • 27'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 26'
    Киркеволд Пол не смог попасть в створ ударом издали
  • 26'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 26'
    Хобро начинает контратаку
  • 26'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Куск Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 26'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Lukas Klitten из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Эммануэль Сабби выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • 24'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
  • 24'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Расмус Педерсен из команды Хобро навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
  • 23'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 23'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 22'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    22'
    Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
  • 22'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 21'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 20'
    Фредерик Бурстеринг не смог попасть в створ ударом издали
  • Фол, нарушение
    20'
    Судья сигнализирует, что Мартин Миккельсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
  • 19'
    Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Фол, нарушение
    19'
    Куск Каспер из команды Ольборг играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
  • 18'
    Куск Каспер из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 17'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 17'
    Киркеволд Пол из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 17'
    Йеспер Боге делает длинную передачу вперед
  • 16'
    Опасность предотвращена - Николас Готфредсен из команды Хобро вступил в отбор удачно
  • Фол, нарушение
    15'
    Судья сигнализирует, что Расмус Педерсен из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
  • 15'
    Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Ринне Якоб держит все под контролем
  • 15'
    Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
  • 15'
    Хобро контролирует мяч.
  • 14'
    Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
  • 14'
    Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    13'
    Николас Готфредсен из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Mikkel Kaufmann заработал фол
  • 12'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Йеспер Раск не дал случится голу! Рисгор Каспер должен был забивать, но Йеспер Раск сделал отличный сейв
  • 12'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
  • 12'
    Фредерик Бурстеринг из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 11'
    Магнус Кристенсен из команды Ольборг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    11'
    Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой справа.
  • 11'
    Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 11'
    Кристенсен Патрик из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 10'
    Плохо сыграл Ринне Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    9'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро подал угловой слева.
  • 9'
    Окоре Жорес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Расмус Педерсен делает длинную передачу вперед
  • 9'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    8'
    Бабаян Эдгар из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Кристенсен Патрик пострадал.
  • 8'
    Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
  • 8'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Удар от ворот произведет Хобро
  • 7'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Куск Каспер из команды Ольборг забрасывает мяч в штрафную.
  • 7'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Рисгор Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
  • 6'
    Йеспер Боге предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 6'
    Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
  • 4'
    Матиас Росс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Вито Хаммершой-Мистрати из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
  • 4'
    Эммануэль Сабби из команды Хобро сыграл в стеночку, но мяч перехватили.
  • 3'
    Хобро вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Яв-Ихле Аманква из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 3'
    Игрок из команды Хобро вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 2'
    Эммануэль Сабби не смог попасть в створ ударом издали
  • 2'
    Опасность предотвращена - Эммануэль Сабби из команды Хобро вступил в отбор удачно
  • 2'
    Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 1'
    Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    1'
    Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Mikkel Kaufmann
  • 1'
    Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Хобро начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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