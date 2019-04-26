Швеция: Суперэттан 2019

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Эргрюте ФФ
0:2
Второй тайм: 79'
Вестерос СК
0'
0:1
24' Гол
Спэн Брайан
34' Желтая карточка
Anton Fagerstroem
58' Желтая карточка
Carlos Gaete
64' Желтая карточка
Filip Tronet
68' Желтая карточка
Флорен Йеспер
0:2
76' Пенальти
Karwan Safari
79'
1
Андерссон
Фредрик
15
Oliver
Stanisic
23
David
Engstroem
5
Ланс
Антон
22
Filip
Almstroem-Taehti
8
Jakob
Lindstroem
6
Hannes
Sahlin-Gustavsson
17
Alexander
Bernhardsson
21
Скольд
Виктор
11
Gustav
Ludwigson
7
Алмейда
Аилтон
1
Anton
Fagerstroem
2
Флорен
Йеспер
5
Бериша
Илир
15
Calle
Svensson
3
Dennis
Persson
6
Simon
Johansson
8
Jonas
Hellgren
17
Carlos
Gaete
14
Спэн
Брайан
10
Karwan
Safari
23
Filip
Tronet
Эргрюте ФФ
3-4-3
Вестерос СК
4-3-3

Ход матча

24'
0:1
Спэн Брайан
(Filip Tronet)
34'
 
Anton Fagerstroem
58'
 
Carlos Gaete
64'
 
Filip Tronet
67'
Алиев Алибек
Скольд Виктор
 
68'
Joel Eduardo Qviberg
Alexander Bernhardsson
 
68'
 
Флорен Йеспер
72'
 
Boris Ljevar
Carlos Gaete
74'
 
Emil Skogh
Filip Tronet
76'
0:2
Karwan Safari

Предыдущие игры

Эргрюте ФФ Последние 17 матчей: +9 =3 -5
Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю
Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Вестерос СК Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК
Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Эргрюте ФФ 0:1 5 3 1 1 8 - 4 10
4. Вестерос СК 1:0 5 2 2 1 5 - 4 8
5. Дегерфорс 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Йёнчёпинг 4 2 0 2 9 - 4 6
7. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
9. Хальмстад 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сюрианска 4 1 1 2 7 - 11 4
11. Далкурд 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Броммапойкарна 4 1 0 3 6 - 7 3
13. Мьельбю 4 1 0 3 4 - 6 3
14. Фрей 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Эстер 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Треллеборг 4 0 3 1 4 - 6 3
  • Второй тайм
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Karwan Safari из команды Вастерас СК забивает с точки!
  • 74'
    Вастерас СК делает замену. Filip Tronet уходит с поля, а Emil Skogh выходит на его замену.
  • 72'
    Вастерас СК делает замену. Карлос Гаете уходит с поля, а Борис Лжевар выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    68'
    Флорен Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 68'
    Эргрюте делает замену. Alexander Bernhardsson уходит с поля, а Joel Eduardo Qviberg выходит на его замену.
  • 67'
    Эргрюте делает замену. Скольд Виктор уходит с поля, а Алиев Алибек выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    64'
    Filip Tronet получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Карлос Гаете получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    Антон Фагерстрём получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Спэн Брайан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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