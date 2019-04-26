Швеция: Суперэттан 2019
Эргрюте ФФ
0:2
Второй тайм: 79'
Вестерос СК
0:1
24' ГолСпэн Брайан
34' Желтая карточкаAnton Fagerstroem
58' Желтая карточкаCarlos Gaete
64' Желтая карточкаFilip Tronet
68' Желтая карточкаФлорен Йеспер
0:2
76' ПенальтиKarwan Safari
17
Carlos
Gaete
14
Спэн
Брайан
23
Filip
Tronet
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лукич СтоянВратарь
- Полузащитник
-
96 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Carlos GaeteПолузащитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
- Нападающий
-
23 Filip TronetНападающий
- Запасные игроки
-
21 Emil SkoghЗащитник
-
22 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
-
16 Boris Ljevar
-
-
Ход матча
24'
0:1
58'
64'
68'
76'
0:2
Предыдущие игры
Эргрюте ФФ Последние 17 матчей: +9 =3 -5Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Хальмстад 1:3 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Норрбю
Гётеборг 1:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Эргрюте ФФ 2:0 Фалькенберг Эргрюте ФФ 1:2 Норрбю ГАИС 4:4 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 1:1 Фалькенберг Браге 3:1 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 4:0 Вернаму Хельсинборг 2:0 Эргрюте ФФ Эргрюте ФФ 3:1 Гефле Дегерфорс 0:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:3 Эргрюте ФФ
Вестерос СК Последние 20 матчей: +13 =3 -4Вестерос СК 0:0 Треллеборг Мьельбю 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 1:1 Браге Броммапойкарна 1:2 Вестерос СК
Сундсвалль 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна Вестерос СК 4:1 Арамеиска-Сюрьянска Акрополис 1:2 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Нючепинг Тим СуренГруппен 0:1 Вестерос СК Форвард 2:1 Вестерос СК Вестерос СК 2:0 Шеллефтео Вестерос СК 1:0 Соллентуна Ассириска 0:2 Вестерос СК Вестерос СК 4:2 Линчёпинг Сити Риннинге 3:1 Вестерос СК Вестерос СК 3:1 Умео Карлштад Юнайтед 2:3 Вестерос СК Вестерос СК 1:3 Браге Вестерос СК 1:1 Сандвикен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Эргрюте ФФ
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|Вестерос СК
|1:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|Дегерфорс
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|7.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|9.
|Хальмстад
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сюрианска
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|Далкурд
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|13.
|Мьельбю
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|14.
|Фрей
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Эстер
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Треллеборг
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
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