Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Вендсиссель
0:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Раннерс
0'
42' Желтая карточка
Камара Аль-Хаджи
48'
1
Nicolai
Floe
13
Soeren
Henriksen
15
Andreas
Kaltoft
2
Jeppe
Svenningsen
26
Расмуссен
Мадс
8
Франсишку
Жуниор
35
Вольгемут
Миккель
5
Штайнманн
Матти
17
Конате
Тьемоко
45
Камара
Аль-Хаджи
11
Торстейнссон
Йон
1
Карлгрен
Патрик
4
Томсен
Джонни
24
Багер
Йонас
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
14
Лауэнборг
Фредерик
38
Поульсен
Николай
II
6
Рёмер
Андре
23
Лобжанидзе
Саба
21
Боман
Микаэль
45
Эгхо
Марвин
Вендсиссель
3-4-3
Раннерс
4-4-2

Ход матча

42'
Камара Аль-Хаджи
 
46'
Benjamin Kaellman
Камара Аль-Хаджи
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Предыдущие игры

Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель
Раннерс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель
Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс

Последние игры между собой

Вендсиссель: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Раннерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Раннерс 1:1 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 0:1 Раннерс Суперлига Дании Раннерс 2:0 Вендсиссель Суперлига Дании Вендсиссель 3:2 Раннерс Товарищеские матчи
Раннерс 3:0 Вендсиссель Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 49'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 49'
    Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Серен Хенриксен делает длинную передачу вперед
  • 47'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Багер Йонас делает длинную передачу вперед
  • 46'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Камара Аль-Хаджи уходит с поля и его заменяет Benjamin Kaellman
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 39%, [team2]: 61%.
  • Фол, нарушение
    45'
    Торстейнссон Йон из команды Хйорринг играет слишком грубо. Томсен Джонни оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    45'
    Эгхо Марвин наказан за толчок Йеппе Свеннингсен
  • 44'
    Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    43'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Расмуссен Мадс
  • 42'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    42'
    Камара Аль-Хаджи получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 42'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    42'
    Безумный фол. Камара Аль-Хаджи грубо играет против соперника. Пострадал Марксен Эрик
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Эгхо Марвин из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
  • 40'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    39'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
  • 39'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Боман Микаэль из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Штайнманн Матти
  • 38'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    37'
    Конате Тьемоко из команды Хйорринг в офсайде
  • 37'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 36'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Хорошую попытку сделал Боман Микаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
  • Фол, нарушение
    34'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 33'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 33'
    Шанс! Багер Йонас из команды Раннерс пробил головой, но мимо
  • Угловой
    33'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 32'
    Боман Микаэль из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 32'
    Рёмер Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    31'
    Вольгемут Миккель нарушает правила. Рёмер Андре пострадал
  • 31'
    Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Франсишку Жуниор из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    30'
    Эгхо Марвин наказан за толчок Йеппе Свеннингсен
  • 30'
    Поульсен Николай II из команды Раннерс делает отличный кросс...
  • Угловой
    30'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 30'
    Боман Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 29'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Конбой Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    28'
    Судья сигнализирует, что Расмуссен Мадс из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Эгхо Марвин
  • Офсайд
    27'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 27'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Марксен Эрик делает длинную передачу вперед
  • Офсайд
    26'
    Камара Аль-Хаджи из команды Хйорринг в офсайде
  • 26'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 24'
    Торстейнссон Йон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 24'
    Матч возобновлен
  • 24'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    23'
    Багер Йонас наказан за толчок Камара Аль-Хаджи
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Рёмер Андре из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Франсишку Жуниор
  • 22'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 22'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 21'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 21'
    Штайнманн Матти из команды Хйорринг сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
  • 21'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 20'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 20'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 19'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 18'
    Николай Фло взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    18'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 18'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 17'
    Боман Микаэль из команды Раннерс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 17'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 16'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 16'
    Конбой Кевин из команды Раннерс делает отличный кросс...
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 37%, [team2]: 63%.
  • 15'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 14'
    ШАНС! Лобжанидзе Саба нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 14'
    Раннерс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    12'
    Торстейнссон Йон наказан за толчок Поульсен Николай II
  • 12'
    Расмуссен Мадс из команды Хйорринг отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 11'
    Хйорринг начинает контратаку
  • 10'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 10'
    Конбой Кевин из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Серен Хенриксен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    10'
    Конбой Кевин из команды Раннерс подал угловой справа.
  • 9'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Торстейнссон Йон бьет со штрафного в створ, но Карлгрен Патрик держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    8'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Торстейнссон Йон
  • Фол, нарушение
    7'
    Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс играет слишком грубо. Франсишку Жуниор оказался на газоне.
  • 7'
    Эгхо Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
  • Угловой
    6'
    Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
  • 6'
    Лауэнборг Фредерик нанес удар, мяч был парирован, но Николай Фло не удержал его в руках.
  • 6'
    Раннерс контролирует мяч.
  • 5'
    Раннерс начинает контратаку
  • 5'
    Раннерс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Камара Аль-Хаджи
  • 3'
    Раннерс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Багер Йонас наказан за толчок Камара Аль-Хаджи
  • 2'
    Хйорринг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Хйорринг
  • 2'
    Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Судья сигнализирует, что Вольгемут Миккель из команды Хйорринг поставил подножку. Пострадал Боман Микаэль
  • 1'
    Хйорринг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Раннерс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nord Energi Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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