Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Вендсиссель
0:0
Второй тайм: 48'
Стадион: Nord Energi Arena
Раннерс
42' Желтая карточкаКамара Аль-Хаджи
24
Багер
Йонас
11
Марксен
Эрик
17
Конбой
Кевин
45
Эгхо
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Berthel Askou
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Багер ЙонасЗащитник
-
11 Марксен ЭрикЗащитник
-
17 Конбой КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Эгхо МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Mads AaquistПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
25 Jonas Dakir
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Предыдущие игры
Вендсиссель Последние 20 матчей: +4 =7 -9Хобро 3:2 Вендсиссель Ольборг 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 1:0 Ольборг Раннерс 1:1 Вендсиссель
Вендсиссель 3:3 Хобро Вендсиссель 0:1 Нордшелланн Вайле 1:1 Вендсиссель Вендсиссель 2:2 Орхус Вендсиссель 0:2 Брондбю Копенгаген 1:1 Вендсиссель Хорсенс 3:0 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Митьюлланд Вайгорд 0:3 Вендсиссель Виборг 3:2 Вендсиссель Факел 2:1 Вендсиссель Грасcхоппер 3:0 Вендсиссель Тистед 1:1 Вендсиссель Брондбю 2:3 Вендсиссель Вендсиссель 0:1 Раннерс Нордшелланн 0:1 Вендсиссель
Раннерс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Раннерс 0:2 Ольборг Раннерс 1:0 Хобро Хобро 1:2 Раннерс Раннерс 1:1 Вендсиссель
Ольборг 1:2 Раннерс Оденсе 1:0 Раннерс Раннерс 2:0 Хорсенс Сённерйюск 3:0 Раннерс Брондбю 2:1 Раннерс Раннерс 0:2 Копенгаген Ольборг 0:3 Раннерс Штурм 2:3 Раннерс Широки Бриег 1:3 Раннерс Раннерс 0:1 Словацко Раннерс 2:2 Фредерисия Раннерс 1:1 Сённерйюск Раннерс 2:0 Вайле Вендсиссель 0:1 Раннерс Раннерс 1:2 Митьюлланд Хобро 0:1 Раннерс
Последние игры между собой
Вендсиссель: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Раннерс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Будет доступно позже.
Загрузка...