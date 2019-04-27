Швеция: Суперэттан 2019

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Мьельбю
1:0
Первый тайм: 45'
Дегерфорс
0'
1:0
44' Гол
Jacob Bergstroem
45'
13
Carljohan
Eriksson
I
17
Jakob
Ottosson
4
Max
Watson
2
Терзич
Ади
5
Джазе
Моханад
9
Joel
Nilsson
7
Viktor
Gustafson
6
Pavle
Vagic
21
Констанделиас
Феликс
8
Bubacarr
Jobe
16
Jacob
Bergstroem
1
Ismael
Diawara
2
Gustav
Granath
4
Daniel
Janevski
20
Викторссон
Кристоффер
12
Erik
Lindell
7
Nikola
Ladan
11
Гравиус
Христос
15
Axel
Lindahl
21
Rasmus
Alm
9
Erik
Bjoerndahl
6
Jacob
Ortmark
Мьельбю
4-4-2
Дегерфорс
3-4-3

Ход матча

44'
Jacob Bergstroem
1:0

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС
Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю
Дегерфорс Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс
Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Дегерфорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Дегерфорс 0:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:2 Дегерфорс Суперэттан Дегерфорс 0:1 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:2 Дегерфорс Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Эргрюте ФФ 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Дегерфорс 0:0 5 2 2 1 8 - 5 8
5. Вестерос СК 5 2 2 1 6 - 4 8
6. Йёнчёпинг 4 2 0 2 9 - 4 6
7. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
8. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
9. Хальмстад 4 1 1 2 4 - 7 4
10. Сюрианска 4 1 1 2 7 - 11 4
11. Далкурд 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Мьельбю 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
13. Броммапойкарна 4 1 0 3 6 - 7 3
14. Фрей 4 1 0 3 3 - 9 3
15. Эстер 4 0 3 1 4 - 5 3
16. Треллеборг 4 0 3 1 4 - 6 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Jacob Bergstroem бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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