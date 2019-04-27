Швеция: Суперэттан 2019
1:0
44' ГолJacob Bergstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Erik LindellПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Axel LindahlПолузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мишкич ДариоВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
Ход матча
44'
1:0
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: +11 =2 -7Далкурд 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Вестерос СК Норрбю 2:1 Мьельбю Мьельбю 0:1 Варберг БоИС
Мьельбю 0:1 Хаммарбю Кальмар 2:0 Мьельбю Фалькенберг 2:1 Мьельбю Эскильсминне 1:4 Мьельбю Мьельбю 4:1 Кристианстад Греббестад 3:2 Мьельбю Мьельбю 2:1 Карлскруна Мьельбю 1:1 Утсиктенс Оддевольд 1:2 Мьельбю Мьельбю 2:2 Лундс Мьельбю 5:1 Хускварна Оскарсхамн 1:3 Мьельбю Мьельбю 2:1 Твоокер Торнш 0:1 Мьельбю Мьельбю 3:0 Отвидаберг Шёвде АИК 1:3 Мьельбю
Дегерфорс Последние 20 матчей: +4 =6 -10Дегерфорс 1:2 Эргрюте ФФ Эстер 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Сюрианска 1:4 Дегерфорс
Дегерфорс 1:3 Эстер Фалькенберг 2:1 Дегерфорс Мальмё 3:2 Дегерфорс Эребру 1:0 Дегерфорс Хеккен 2:0 Дегерфорс Браге 1:1 Дегерфорс Дегерфорс 4:0 Гефле Фрей 2:2 Дегерфорс Дегерфорс 1:3 Эстер Эргрюте 2:0 Дегерфорс Дегерфорс 0:1 Варберг БоИС Дегерфорс 1:1 ГАИС Вернаму 1:2 Дегерфорс Дегерфорс 2:2 АФК Эскильстуна Дегерфорс 1:1 Хельсинборг Фалькенберг 4:1 Дегерфорс
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Дегерфорс: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Эргрюте ФФ
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Дегерфорс
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|5.
|Вестерос СК
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|9 - 4
|6
|7.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|8.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|9.
|Хальмстад
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Сюрианска
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|Далкурд
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|12.
|Мьельбю
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|13.
|Броммапойкарна
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|14.
|Фрей
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Эстер
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|Треллеборг
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
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