Швеция: Аллсвенскан 2019
Сириус
1:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Студентернас
Эльфсборг
1:0
2' ГолJohn Junior Igbarumah
1:1
4' ГолЦибицки Павел
12' Желтая карточкаJohn Junior Igbarumah
14
Ian
Sirelius
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ian SireliusПолузащитник
-
17 Adam StaahlНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Разак АбдулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Sherko FaiqiНападающий
-
-
12 Henry Offia
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Kevin KabranПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Tim Roenning
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
2'
4'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна
Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|3.
|Эльфсборг
|1:1
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|4.
|АИК
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Эстерсунд
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Сириус
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|Хеккен
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|8.
|Гётеборг
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Хельсинборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Норрчёпинг
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|11.
|Кальмар
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|12.
|Сундсвалль
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|13.
|Хаммарбю
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|АФК Эскильстуна
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|15.
|Фалькенберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
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