Швеция: Аллсвенскан 2019

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Сириус
1:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Эльфсборг
0'
1:0
2' Гол
John Junior Igbarumah
1:1
4' Гол
Цибицки Павел
12' Желтая карточка
John Junior Igbarumah
24'
1
Lukas
Jonsson
8
Бьоркстрём
Тим
4
Сисей
Кебба
18
Арвидссон
Йеспер
3
Karl
Larsson
26
Mohammed
Saeid
7
Niklas
Thor
10
Андерссон
Элиас
14
Ian
Sirelius
17
Adam
Staahl
21
John
Junior
Igbarumah
1
Стур-Эллегор
Кевин
27
Хольст
Фредерик
3
Грегерсен
Стиан
12
Joakim
Nilsson
II
20
Simon
Strand
10
Лундевалль
Симон
24
Ишизаки
Стефан
18
Ольссон
Симон
8
Холмен
Самуэль
21
Леви
Джонатан
9
Цибицки
Павел
Сириус
3-5-2
Эльфсборг
4-5-1

Ход матча

2'
John Junior Igbarumah
1:0
4'
1:1
Цибицки Павел
(Ишизаки Стефан)
12'
John Junior Igbarumah
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Фалькенберг 0:0 Сириус Сириус 0:1 Мальмё АИК 2:1 Сириус Сириус 3:2 АФК Эскильстуна
Кальмар 0:2 Сириус Сириус 1:1 Фрей Броммапойкарна 0:0 Сириус Сириус 4:2 Браге Эстерсунд 3:0 Сириус Сириус 1:2 Хальмстад Карлштад 1:2 Сириус Сириус 0:1 Чуннам Эребру 3:2 Сириус Юргорден 1:0 Сириус Сириус 1:1 Кальмар Хеккен 2:1 Сириус Сириус 4:2 Броммапойкарна Треллеборг 1:2 Сириус Сириус 4:2 Эльфсборг Сириус 1:1 Норрчёпинг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Эльфсборг 4:2 Эребру Эстерсунд 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:1 Сундсвалль Гётеборг 3:0 Эльфсборг
Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Хальмстад 1:0 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Эребру Эльфсборг 2:1 Треллеборг Юргорден 3:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фрей Хесслехольм ИФ 1:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Фалькенберг Норрчёпинг 3:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:2 Броммапойкарна Эльфсборг 0:0 Далкурд Треллеборг 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Сириус 4:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Эльфсборг: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Сириус 4:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:1 Сириус Аллсвенскан Эльфсборг 0:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 4:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 4:0 Сириус Кубок Сириус 1:4 Эльфсборг Кубок Швеции
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 5 3 2 0 9 - 4 11
2. Мальмё 5 3 1 1 9 - 5 10
3. Эльфсборг 1:1 6 2 3 1 10 - 9 9
4. АИК 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Эстерсунд 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Сириус 1:1 6 2 2 2 7 - 6 8
7. Хеккен 5 2 1 2 6 - 4 7
8. Гётеборг 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Хельсинборг 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Норрчёпинг 5 1 3 1 8 - 9 6
11. Кальмар 5 1 3 1 6 - 7 6
12. Сундсвалль 5 1 2 2 8 - 9 5
13. Хаммарбю 5 1 2 2 7 - 9 5
14. АФК Эскильстуна 5 1 1 3 7 - 9 4
15. Фалькенберг 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 5 1 1 3 5 - 10 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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