Швеция: Суперэттан 2019

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  4. Суперэттан 2019
Йёнчёпинг
0:0
Первый тайм: 24'
Фрей
0' 24'
1
Frank
Pettersson
12
Jesper
Svensson
7
Sebastian
Crona
3
Tom
Siwe
19
Яллоу
Александр
11
Кваква
Энок
5
Fredik
Fendrich
24
Amir
Al-Ammari
18
Jetmir
Haliti
17
Daryl
Smylie
25
Edin
Hamidovic
1
Jonas
Olsson
XI
3
Jon
Birkfeldt
4
Hjalmar
Ekdal
2
Marcus
Degerlund
15
Amadeus
Soegaard
27
Kim
Skoglund
6
Pedro
Ribeiro
I
8
Mattias
Bouvin
20
Melvin
Frithzell
14
Andre
Alsanati
11
Зе
Витор
Йёнчёпинг
3-5-1-1
Фрей
4-2-3-1

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад
Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг
Фрей Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей
Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей Фрей 1:5 Хальмстад

Последние игры между собой

Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фрей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Фрей 1:1 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 1:0 Фрей Суперэттан Йёнчёпинг 1:2 Фрей Кубок Йёнчёпинг 0:1 Фрей Товарищеские матчи
Йёнчёпинг 2:0 Фрей Суперэттан Фрей 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан Фрей 0:1 Йёнчёпинг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 4 4 0 0 12 - 2 12
2. Браге 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Эргрюте ФФ 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Вестерос СК 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Йёнчёпинг 0:0 5 2 1 2 9 - 4 7
6. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Хальмстад 1:0 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Мьельбю 5 2 0 3 5 - 6 6
9. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
11. Сюрианска 4 1 1 2 7 - 11 4
12. Далкурд 4 1 1 2 2 - 6 4
13. Фрей 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Эстер 4 0 3 1 4 - 5 3
15. Треллеборг 4 0 3 1 4 - 6 3
16. Броммапойкарна 0:1 5 1 0 4 6 - 8 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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