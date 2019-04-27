Швеция: Суперэттан 2019
3
Tom
Siwe
11
Кваква
Энок
17
Daryl
Smylie
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Tom SiweЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кваква ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Daryl SmylieПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
30 Ahmad Gero
-
16 Fabio VI
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Kim SkoglundПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зе ВиторНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: +10 =4 -6Норрбю 1:7 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Дегерфорс 2:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:1 Хальмстад
Норрчёпинг 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Эргрюте ФФ 1:2 Йёнчёпинг АИК 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:0 Норрбю Ландскруна 1:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 ГАИС Браге 3:2 Йёнчёпинг Фрей 1:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте Фалькенберг 2:0 Йёнчёпинг Эстер 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:0 Гефле Хальмстад 1:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 4:2 Варберг БоИС Худиксвалль 1:3 Йёнчёпинг
Фрей Последние 20 матчей: +6 =5 -9Фрей 3:2 Эстер Эргрюте ФФ 2:0 Фрей Фрей 0:3 Сюрианска Браге 2:0 Фрей
Сириус 1:1 Фрей Фрей 7:0 Хесслехольм ИФ Эльфсборг 1:1 Фрей Юргорден 2:1 Фрей Фрей 1:3 Хаммарбю Фрей 1:0 Вернаму АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Фрей 2:2 Дегерфорс Варберг БоИС 1:2 Фрей Фрей 1:1 Йёнчёпинг Ландскруна 3:4 Фрей Хельсинборг 1:0 Фрей Фрей 2:1 Эргрюте Норрбю 3:2 Фрей Браге 1:0 Фрей Фрей 1:5 Хальмстад
Последние игры между собой
Йёнчёпинг: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фрей: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Браге
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Эргрюте ФФ
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Вестерос СК
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Йёнчёпинг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 4
|7
|6.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Хальмстад
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Мьельбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|11.
|Сюрианска
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Далкурд
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|13.
|Фрей
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Эстер
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|Треллеборг
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|Броммапойкарна
|0:1
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|3
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