Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Ваккер Инсбрук
0:1
23' ГолДедич Златко
26' Желтая карточкаМаак Маттиас
1:1
34' ПенальтиБериша Мергим
49' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Нападающий
-
15 Губари ШеркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Ilkay DurmusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Murat Satin
-
Главный тренер: Thomas Grumser
Ход матча
23'
0:1
26'
34'
1:1
49'
60'
1:2
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах
Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм
Ваккер Инсбрук Последние 20 матчей: +4 =4 -12Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Маттерсбург 3:1 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена
Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Маттерсбург Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Лиферинг 1:5 Ваккер Инсбрук Ульм 1846 1:2 Ваккер Инсбрук Судтироль 3:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Альтах: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ваккер Инсбрук: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|2:2
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|27
|2.
|Маттерсбург
|1:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 6
|24
|3.
|Альтах
|1:1
|6
|3
|3
|0
|11 - 5
|21
|4.
|Адмира
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|18
|5.
|Хартберг
|2:2
|6
|0
|1
|5
|5 - 14
|14
|6.
|Ваккер Инсбрук
|1:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 13
|12
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