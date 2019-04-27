Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019

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  4. Бундеслига. Борьба за выживание 2018-2019
Альтах
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Ваккер Инсбрук
0'
0:1
23' Гол
Дедич Златко
26' Желтая карточка
Маак Маттиас
1:1
34' Пенальти
Бериша Мергим
49' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
1:2
60' Гол
 65'
1
Кобрас
Мартин
4
Samuel
Gouet
23
Цех
Бенедикт
18
Цвишенбруггер
Ян
16
Шрайнер
Эммануэль
11
Майлингер
Марко
21
Писингер
Симон
22
Нутц
Штефан
30
Manfred
Fischer
9
Гебауэр
Кристиан
37
Бериша
Мергим
1
Christopher
Knett
14
Lukas
Hupfauf
13
Маак
Маттиас
50
Маранда
Мануэль
27
Клем
Кристиан
8
Roman
Kerschbaum
70
Matthaeus
Taferner
6
Bryan
Henning
93
Alexander
Gruendler
9
Дедич
Златко
7
Хорват
Саша
Альтах
4-4-2
Ваккер Инсбрук
4-3-3

Ход матча

23'
0:1
Дедич Златко
26'
 
Маак Маттиас
34'
Бериша Мергим
1:1
46'
 
Hidajet Hankic
Christopher Knett
49'
 
Roman Kerschbaum
60'
1:2

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Альтах 2:2 Рапид Вена Хартберг 0:1 Альтах Адмира 1:1 Альтах
Альтах 2:1 Маттерсбург Альтах 1:2 ЛАСК Аустрия Вена 1:3 Альтах Альтах 0:1 Адмира Вольфсбергер 0:0 Альтах Альтах 2:4 Балинген Альтах 2:2 Ваккер-2 Инсбрук Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Альтах 1:1 Ваттенс Санкт-Галлен 4:2 Альтах Альтах 2:0 Вадуц Альтах 4:4 Ройтлинген Альтах 6:1 Хартберг Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Альтах 0:2 Штурм
Ваккер Инсбрук Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Маттерсбург 3:1 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:3 Адмира Ваккер Инсбрук 0:2 Рапид Вена
Хартберг 0:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:2 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Маттерсбург Адмира 3:0 Ваккер Инсбрук Лиферинг 1:5 Ваккер Инсбрук Ульм 1846 1:2 Ваккер Инсбрук Судтироль 3:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Вольфсбергер Хартберг 2:2 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Штурм 1:1 Ваккер Инсбрук Хартберг 4:3 Ваккер Инсбрук Ваккер Инсбрук 0:0 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ваккер Инсбрук: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ваккер Инсбрук 0:4 Альтах Бундеслига Ваккер Инсбрук 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Ваккер Инсбрук Бундеслига Альтах 1:1 Ваккер Инсбрук Товарищеские матчи
Альтах 5:2 Ваккер Инсбрук Товарищеские матчи Ваккер Инсбрук 4:3 Альтах Товарищеские матчи Ваккер Инсбрук 2:1 Альтах Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Рапид Вена 2:2 6 4 2 0 15 - 7 27
2. Маттерсбург 1:1 6 3 1 2 11 - 6 24
3. Альтах 1:1 6 3 3 0 11 - 5 21
4. Адмира 1:1 6 2 2 2 7 - 9 18
5. Хартберг 2:2 6 0 1 5 5 - 14 14
6. Ваккер Инсбрук 1:1 6 1 1 4 5 - 13 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Бериша Мергим из команды Альтах забивает с точки!
  • Желтая карточка
    26'
    Маак Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Дедич Златко бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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