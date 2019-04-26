Словакия: Суперлига. Группа Б 2018-2019

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Нитра
2:2
Конец матча

Стадион:
Zeleziarne Podbrezova
0'
0:1
17' Гол
David Lesko
0:2
20' Гол
Брежнаник Михал
1:2
24' Гол
Вестеницки Томаш
2:2
43' Гол
Marek Fabry
83' Желтая карточка
Jakub Kiwior
90'+4
31
Branislav
Pindroch
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
3
Niba
MacDonald
11
Jan
Chovanec
17
Маховец
Ярослав
6
Коня
Томаш
10
Биловски
Фредерик
25
Nikola
Gataric
24
Вестеницки
Томаш
20
Marek
Fabry
72
Вантруба
Мартин
26
Michal
Obrocnik
29
Marek
Kristian
Bartos
4
Оравец
Матей
3
Jakub
Kiwior
15
Rene
Paraj
2
Вязанко
Мирослав
6
Брежнаник
Михал
24
Jozef
Spyrka
13
Филип
Хлоховски
17
David
Lesko
Нитра
4-3-3
Zeleziarne Podbrezova
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
David Lesko
20'
0:2
Брежнаник Михал
24'
Вестеницки Томаш
1:2
30'
Patrik Surnovsky
Jan Chovanec
 
43'
Marek Fabry
2:2
51'
 
Victor Olatunji
Брежнаник Михал
65'
Nemanja Sokovic
Marek Fabry
 
76'
 
Jozef Pastorek
Филип Хлоховски
83'
 
Jakub Kiwior
86'
Milos Simoncic
Коня Томаш
 

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин
Zeleziarne Podbrezova 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Zeleziarne Podbrezova Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница Спартак Трнава 2:3 Нитра Нитра 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:2 Жилина Нитра 2:2 Липтовски-Микулаш Тренчин 0:1 Нитра Ружомберок 3:1 Нитра Середь 2:1 Нитра
Zeleziarne Podbrezova Последние 10 матчей: +3 =5 -2
Zeleziarne Podbrezova 0:0 Тренчин Zeleziarne Podbrezova 0:0 Спартак Трнава Злате Моравце 2:1 Zeleziarne Podbrezova Сеница 0:0 Zeleziarne Podbrezova
Zeleziarne Podbrezova 1:1 Нитра Нитра 1:3 Zeleziarne Podbrezova Zeleziarne Podbrezova 1:0 Злате Моравце Земплин 1:0 Zeleziarne Podbrezova Татран Прешов 1:1 Zeleziarne Podbrezova Zeleziarne Podbrezova 1:0 Нитра

Последние игры между собой

Нитра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Zeleziarne Podbrezova: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Zeleziarne Podbrezova 1:1 Нитра Суперлига Нитра 1:3 Zeleziarne Podbrezova Суперлига Zeleziarne Podbrezova 1:0 Нитра Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Нитра 6 0 5 1 9 - 12 31
2. Спартак Трнава 5 1 2 2 2 - 3 30
3. Тренчин 5 1 2 2 5 - 6 27
4. Zeleziarne Podbrezova 6 0 5 1 4 - 5 26
5. Сеница 5 3 1 1 10 - 6 25
6. Злате Моравце 5 3 1 1 8 - 6 24
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Нитра делает замену. Коня Томаш уходит с поля, а Милош Симончич выходит на его замену.
  • Желтая карточка
    83'
    Jakub Kiwior получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Шпорт Подбрезова делает замену. Филип Хлоховски уходит с поля, а Jozef Pastorek выходит на его замену.
  • 65'
    Нитра делает замену. Marek Fabry уходит с поля, а Nemanja Sokovic выходит на его замену.
  • 51'
    Шпорт Подбрезова делает замену. Брежнаник Михал уходит с поля, а Victor Olatunji выходит на его замену.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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