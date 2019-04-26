Словакия: Суперлига. Группа Б 2018-2019
Нитра
2:2
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Zeleziarne Podbrezova
0:1
17' ГолDavid Lesko
0:2
20' ГолБрежнаник Михал
1:2
24' ГолВестеницки Томаш
2:2
43' ГолMarek Fabry
83' Желтая карточкаJakub Kiwior
22
Matus
Kunik
26
Фаркаш
Павол
11
Jan
Chovanec
20
Marek
Fabry
15
Rene
Paraj
24
Jozef
Spyrka
17
David
Lesko
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
-
26 Фаркаш ПаволЗащитник
- Защитник
-
11 Jan ChovanecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Marek FabryНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 David LeskoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Jakub WiezikНападающий
-
11 Daniel Pavuk
-
-
20 Samuel Datko
-
-
-
Главный тренер: Vladimir Vesely
Ход матча
17'
0:1
20'
0:2
24'
1:2
43'
2:2
83'
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: +5 =6 -9Нитра 2:2 Злате Моравце Сеница 4:1 Нитра Спартак Трнава 1:1 Нитра Нитра 2:2 Тренчин
Zeleziarne Podbrezova 1:1 Нитра Сеница 5:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок Нитра 0:2 Середь Земплин 0:0 Нитра Нитра 1:3 Zeleziarne Podbrezova Злате Моравце 0:3 Нитра Нитра 1:0 Сеница Спартак Трнава 2:3 Нитра Нитра 1:2 Слован Братислава ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:2 Жилина Нитра 2:2 Липтовски-Микулаш Тренчин 0:1 Нитра Ружомберок 3:1 Нитра Середь 2:1 Нитра
Zeleziarne Podbrezova Последние 10 матчей: +3 =5 -2Zeleziarne Podbrezova 0:0 Тренчин Zeleziarne Podbrezova 0:0 Спартак Трнава Злате Моравце 2:1 Zeleziarne Podbrezova Сеница 0:0 Zeleziarne Podbrezova
Последние игры между собой
Нитра: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Zeleziarne Podbrezova: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нитра
|6
|0
|5
|1
|9 - 12
|31
|2.
|Спартак Трнава
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|30
|3.
|Тренчин
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|27
|4.
|Zeleziarne Podbrezova
|6
|0
|5
|1
|4 - 5
|26
|5.
|Сеница
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|25
|6.
|Злате Моравце
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|24
Загрузка...