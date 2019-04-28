Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019

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Ружомберок
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Середь
0'
1:0
19' Гол
Костадинов Тихомир
25'
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
2
Кружляк
Доминик
16
Michal
Jonec
6
Кесе
Кристи
8
Такач
Далибор
20
Костадинов
Тихомир
32
Мустеданагич
Зинедин
7
Гал-Андрезли
Петер
15
Герец
Штефан
1
Pavol
Penksa
44
Сус
Мартин
6
Михалик
Любомир
17
Мених
Йозеф
4
Гучко
Томаш
18
Bankole
Adekuoroye
8
Rudolf
Bilas
14
Adam
Morong
13
Filip
Pankarican
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
Ружомберок
4-2-3-1
Середь
4-2-3-1

Ход матча

19'
Костадинов Тихомир
1:0

Предыдущие игры

Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина
ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь
Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь

Последние игры между собой

Ружомберок: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Середь 0:1 Ружомберок Суперлига Середь 3:1 Ружомберок Суперлига Ружомберок 0:0 Середь Суперлига
Команда И В Н П Г О
1. Слован Братислава 6 5 0 1 17 - 6 73
2. ДАК 6 4 1 1 11 - 4 57
3. Жилина 6 1 1 4 7 - 9 48
4. Ружомберок 0:0 6 2 3 1 6 - 5 45
5. Земплин 6 2 0 4 5 - 12 38
6. Середь 0:0 6 1 1 4 3 - 13 35
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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