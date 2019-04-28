Словакия: Суперлига. Группа А 2018-2019
Ружомберок
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Ружомберок
Середь
1:0
19' ГолКостадинов Тихомир
33
Мацик
Матуш
19
Чурма
Матей
3
Масло
Ян
16
Michal
Jonec
15
Герец
Штефан
44
Сус
Мартин
17
Мених
Йозеф
14
Adam
Morong
22
Alex
Ivan
91
Лачны
Милош
- Основной состав
-
33 Мацик МатушВратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
-
16 Michal JonecЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
29 Adam Brenkus
-
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Сус МартинЗащитник
- Защитник
-
17 Мених ЙозефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Adam MorongПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Alex IvanПолузащитник
-
91 Лачны МилошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
15 Хиллер КатонНападающий
-
25 Шпехар ДиноНападающий
-
-
-
Главный тренер: Karel Stromsik
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Ружомберок Последние 20 матчей: +8 =8 -4Слован Братислава 3:2 Ружомберок Ружомберок 1:0 Земплин Середь 0:1 Ружомберок Ружомберок 1:1 Жилина
ДАК 1:1 Ружомберок Нитра 0:0 Ружомберок Ружомберок 0:0 Земплин Подбрезова 0:1 Ружомберок Ружомберок 4:0 Злате Моравце Сеница 1:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Спартак Трнава Слован Братислава 1:1 Ружомберок Ружомберок 0:1 ДАК Жилина 3:0 Ружомберок Ружомберок 1:0 Тренчин Середь 3:1 Ружомберок Ружомберок 3:1 Нитра Земплин 2:2 Ружомберок Ружомберок 3:0 Подбрезова Злате Моравце 1:1 Ружомберок
Середь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Жилина 1:2 Середь Середь 0:5 ДАК Середь 0:1 Ружомберок Земплин 2:0 Середь
Середь 1:4 Слован Братислава Середь 3:1 Спартак Трнава Нитра 0:2 Середь Середь 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Середь Середь 0:1 ДАК Подбрезова 1:1 Середь Середь 1:1 Жилина Злате Моравце 0:1 Середь Жилина 3:1 Середь Середь 3:1 Тренчин Сеница 0:0 Середь Середь 3:1 Ружомберок Спартак Трнава 2:1 Середь Середь 2:1 Нитра Слован Братислава 2:1 Середь
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Середь: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|6
|5
|0
|1
|17 - 6
|73
|2.
|ДАК
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|57
|3.
|Жилина
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|48
|4.
|Ружомберок
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|45
|5.
|Земплин
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|38
|6.
|Середь
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 13
|35
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