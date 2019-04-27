Норвегия: Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Первый тайм: 24'
Стадион: Сарпсборг
Мьёндален
11' Желтая карточкаTonny Brochmann
0:1
17' ГолChristian Gauseth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
-
44 Бато ШелдонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Латифу АкимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
Ход матча
11'
17'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =4 -6Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08
Мьёндален Последние 20 матчей: +10 =5 -5Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален
Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4
|3
|1
|0
|11 - 7
|10
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|4
|3
|0
|1
|6 - 2
|9
|5.
|Хёугесунн
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|0:0
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|8.
|Стрёмсгодсет
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Бранн
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|10.
|Мьёндален
|0:0
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|11.
|Лиллестрём
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Стабек
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Тромсё
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Кристиансунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
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