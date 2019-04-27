Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Сарпсборг-08
0:1
Первый тайм: 24'

Стадион:
Мьёндален
0'
11' Желтая карточка
Tonny Brochmann
0:1
17' Гол
Christian Gauseth
24'
78
Васютин
Александр
7
Хальворсен
Уле
Йорген
3
Хорн
Йорген
6
Несс Николай
16
Томассен
Йоахим
19
Ларсен
Кристоффер
8
Нильсен
Матти
17
Захариассен
Кристоффер
11
Линнсет
Йонатан
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
45
Ларсен
Йорген
12
Фай-Лунн
Юлиан
4
William
Saelid
Sell
23
Sondre
Solholm
Johansen
2
Quint
Jansen
6
Joachim
Solberg
Olsen
7
Tonny
Brochmann
11
Christian
Gauseth
33
Stian
Semb
Aasmundsen
8
Брустад
Фредрик
10
Оксеан
Оливье
9
Sondre
Liseth
Сарпсборг-08
4-4-2
Мьёндален
4-3-3

Ход матча

11'
 
Tonny Brochmann
17'
0:1
Christian Gauseth
(Tonny Brochmann)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Лиллестрём Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Мольде
Норрчёпинг 3:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 4:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 3:0 Фредрикстад Локомотив Москва 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Вентспилс Сарпсборг-08 0:2 Улленсакер-Киса Сарпсборг-08 3:1 Флора Сарпсборг-08 1:2 Зенит ЦСКА Москва 3:3 Сарпсборг-08 Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Волеренга Генк 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Сарпсборг-08 2:3 Бешикташ Тромсё 0:2 Сарпсборг-08
Мьёндален Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Мьёндален 1:1 Тромсё Стрёмсгодсет 2:3 Мьёндален Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Волеренга 2:0 Мьёндален
Мьёндален 0:1 Стабек Мьёндален 5:1 Тромсё Мьёндален 3:1 Скейд Мьёндален 2:1 Саннефьёрд Одд 1:0 Мьёндален Мьёндален 3:3 Норрбю Волеренга 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:2 Фредрикстад Нутодден 1:3 Мьёндален Рёуфосс 1:3 Мьёндален Флурё 0:2 Мьёндален Мьёндален 2:4 Викинг Хам-Кам 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:1 Ерв Улленсакер-Киса 2:2 Мьёндален Мьёндален 2:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
Мьёндален 1:2 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:0 Мьёндален Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:2 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Мьёндален 1:1 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Мьёндален 0:2 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 3:1 Мьёндален Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4 3 1 0 11 - 7 10
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 4 3 0 1 6 - 2 9
5. Хёугесунн 4 2 1 1 8 - 4 7
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 0:0 5 1 4 0 4 - 3 7
8. Стрёмсгодсет 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Бранн 5 1 2 2 7 - 8 5
10. Мьёндален 0:0 5 1 2 2 8 - 10 5
11. Лиллестрём 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Стабек 4 1 1 2 4 - 8 4
13. Тромсё 4 1 1 2 4 - 8 4
14. Кристиансунд 5 1 1 3 3 - 6 4
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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