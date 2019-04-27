США: МЛС 2019
Торонто
1:1
Перерыв
Стадион: БМО Филд
Портленд Тимберс
1:0
20' ГолОсорио Джонатан
1:1
22' ГолТуилома Билл
96
Ауро
Альваро
23
Мавинга
Крис
18
Nick
DeLeon
12
Steve
Clark
25
Туилома
Билл
21
Diego
Chara
- Основной состав
- Вратарь
-
96 Ауро АльвароЗащитник
- Защитник
-
23 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
-
18 Nick DeLeonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Симан ЛоранЗащитник
-
27 Liam FraserПолузащитник
-
20 Ayo AkinolaНападающий
-
14 Jay ChapmanНападающий
-
91 Бойд ТерренсНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
12 Steve ClarkВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego CharaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Поло ЭндиПолузащитник
-
26 Мелано ЛукасНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
Ход матча
20'
1:0
22'
1:1
Предыдущие игры
Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +8 =3 -9Коламбус Крю 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс
Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс
Последние игры между собой
Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Портленд Тимберс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Торонто
|1:1
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|3.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|2
|4
|8 - 9
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|0:0
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|8
|1
|2
|5
|6 - 11
|5
|11.
|Портленд Тимберс
|1:1
|8
|1
|2
|5
|10 - 19
|5
|12.
|Колорадо Рэпидс
|8
|0
|2
|6
|12 - 23
|2
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