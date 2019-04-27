США: МЛС 2019

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Торонто
1:1
Перерыв

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
1:0
20' Гол
Осорио Джонатан
1:1
22' Гол
Туилома Билл
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
15
Завалета
Эрик
23
Мавинга
Крис
2
Морроу
Джастин
18
Nick
DeLeon
4
Брэдли
Майкл
8
Дельгадо
Марко
21
Осорио
Джонатан
10
Посуэло
Алехандро
7
Хэмилтон
Джордан
12
Steve
Clark
2
Морейра
Хорхе
33
Мабьяла
Ларрис
25
Туилома
Билл
16
Zarek
Valentin
14
Флорес
Андрес
II
22
Паредес
Кристиан
21
Diego
Chara
10
Бланко
Себастьян
8
Валери
Диего
17
Jeremy
Ebobisse
Торонто
4-4-1-1
Портленд Тимберс
4-4-2

Ход матча

20'
Осорио Джонатан
1:0
22'
1:1
Туилома Билл
(Валери Диего)

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Торонто 4:3 Миннесота Юнайтед Сиэтл Саундерс 3:2 Торонто Торонто 2:2 Чикаго Файр Торонто 4:0 Нью-Йорк Сити
Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:3 Торонто Торонто 1:1 Индепендьенте Ла-Чоррера Индепендьенте Ла-Чоррера 4:0 Торонто Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт 2:0 Торонто Ди Си Юнайтед 1:0 Торонто Торонто 1:2 Ванкувер Уайткэпс Торонто 4:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Торонто Торонто 5:3 Лос-Анджелес Гэлакси Торонто 2:4 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:0 Торонто Торонто 3:1 Монреаль Импакт Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Торонто Торонто 2:3 Нью-Йорк Сити
Портленд Тимберс Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Коламбус Крю 1:3 Портленд Тимберс Даллас 2:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Портленд Тимберс
Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Лос-Анджелес 4:1 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Спортинг Канзас-Сити 2:3 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 2:1 Сиэтл Саундерс Даллас 1:2 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:4 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 0:0 Даллас Миннесота Юнайтед 3:2 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс

Последние игры между собой

Торонто: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Портленд Тимберс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Портленд Тимберс 2:0 Торонто МЛС Торонто 4:1 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:1 Торонто МЛС Торонто 1:0 Портленд Тимберс МЛС
Торонто 3:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 4:0 Торонто МЛС Торонто 2:2 Портленд Тимберс МЛС Портленд Тимберс 2:2 Торонто МЛС Торонто 2:0 Портленд Тимберс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Торонто 1:1 7 4 2 1 19 - 12 14
3. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
4. Филадельфия Юнион 8 4 1 3 12 - 9 13
5. Коламбус Крю 9 4 1 4 8 - 9 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 1 6 6 - 15 7
11. Атланта Юнайтед 6 1 2 3 5 - 8 5
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 2 4 8 - 9 5

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 0:0 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Ванкувер Уайткэпс 8 1 2 5 6 - 11 5
11. Портленд Тимберс 1:1 8 1 2 5 10 - 19 5
12. Колорадо Рэпидс 8 0 2 6 12 - 23 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Туилома Билл бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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