Франция: Кубок 2018-2019

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Ренн
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн
Лион 2:3 Ренн Ренн 0:1 Лион Бордо 1:1 Ренн Арсенал 3:0 Ренн Ренн 3:1 Кан Ренн 3:1 Арсенал Ренн 2:0 Орлеан Ренн 1:1 Марсель Бетис 1:3 Ренн Реймс 2:0 Ренн Ренн 3:3 Бетис Ренн 3:0 Сент-Этьен Ренн 2:1 Лилль Ренн 1:0 Амьен ПСЖ 4:1 Ренн Сен-Приве Сен-Илер 0:2 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург
ПСЖ 3:0 Нант Тулуза 0:1 ПСЖ ПСЖ 3:1 Марсель Дижон 0:4 ПСЖ ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Кан 1:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Дижон ПСЖ 3:0 Ним ПСЖ 5:1 Монпелье Сент-Этьен 0:1 ПСЖ Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Бордо Вильфранш 0:3 ПСЖ Лион 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:1 Ренн ПСЖ 2:0 Страсбург

Последние игры между собой

Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги
Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ренн - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 27.04.2019, осталось 1 день 9 часов 57 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Новости
    Прогнозы на матч Ренн - ПСЖ
    Ренн
    6.5% (5)
    Ничья
    10.4% (8)
    ПСЖ
    83.1% (64)
    1:2 ПСЖ
    32.5% (25)
    0:2 ПСЖ
    19.5% (15)
    1:3 ПСЖ
    16.9% (13)
    1:1 Ничья
    6.5% (5)
    2:1 Ренн
    6.5% (5)
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