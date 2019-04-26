Франция: Кубок 2018-2019
Ренн
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Стадион: Стад де Франс
ПСЖ
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6Дижон 3:2 Ренн Ренн 0:0 Ницца Ним 3:1 Ренн Анже 3:3 Ренн
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =1 -4ПСЖ 3:1 Монако Нант 3:2 ПСЖ Лилль 5:1 ПСЖ ПСЖ 2:2 Страсбург
Последние игры между собой
Ренн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 ПСЖ 3:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 Ренн 1:0 ПСЖ Лига 1
Ренн
6.5% (5)
Ничья
10.4% (8)
ПСЖ
83.1% (64)
1:2 ПСЖ
32.5% (25)
0:2 ПСЖ
19.5% (15)
1:3 ПСЖ
16.9% (13)
1:1 Ничья
6.5% (5)
2:1 Ренн
6.5% (5)
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