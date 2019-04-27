США: МЛС 2019

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Атланта Юнайтед
0:0
Второй тайм: 64'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
35' Желтая карточка
Николсон Сэм
45' Желтая карточка
Уилсон Дэнни
64'
1
Гузан
Брэд
2
Эскобар
Франко
12
Miles
Robinson
5
Пирес
Леандро
20
Шеа
Брек
18
Джефф
Ларентоуикз
6
Нэйджби
Дарлингтон
24
Julian
Gressel
10
Мартинес
Гонсало
8
Ezequiel
Barco
7
Мартинес
Хосеф
1
Ховард
Тим
22
Sebastian
Anderson
2
Keegan
Rosenberry
5
Смит
Томми
27
Винне
Деклан
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
10
Акоста
Келлин
II
4
Уилсон
Дэнни
7
Рубио
Диего
23
Kei
Ansu
Kamara
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
5-4-1

Ход матча

35'
 
Николсон Сэм
45'
 
Уилсон Дэнни

Предыдущие игры

Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед МЛС Атланта Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
3. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 9 4 1 4 8 - 9 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 0:0 9 2 3 4 8 - 13 9
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 1 6 6 - 15 7
11. Атланта Юнайтед 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 8 1 3 4 8 - 9 6

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 12 - 23 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Уилсон Дэнни получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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