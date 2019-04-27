США: МЛС 2019
Атланта Юнайтед
0:0
Второй тайм: 64'
Стадион: Mercedes-Benz Stadium
Колорадо Рэпидс
35' Желтая карточкаНиколсон Сэм
45' Желтая карточкаУилсон Дэнни
20
Шеа
Брек
27
Винне
Деклан
13
Samuel
Vines
28
Николсон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шеа БрекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Alec KannВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перейра ДионПолузащитник
-
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Винне ДекланЗащитник
-
13 Samuel VinesЗащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Ирвин КлинтВратарь
-
17 Dillon SernaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Cole Bassett
-
Главный тренер: Хадсон Энтони
Ход матча
35'
45'
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед Последние 20 матчей: +10 =2 -8Атланта Юнайтед 1:2 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Атланта Юнайтед Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион
Атланта Юнайтед 1:0 Монтеррей Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Монтеррей 3:0 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 4:0 Эредиано Эредиано 3:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Атланта Юнайтед Торонто 4:1 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Чикаго Файр Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 2:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: +3 =4 -13Чикаго Файр 4:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:3 Ди Си Юнайтед Орландо Сити 4:3 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо
Даллас 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:3 Портленд Тимберс Колорадо Рэпидс 2:1 Даллас Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 0:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 4:0 Колорадо Рэпидс Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:3 Атланта Юнайтед Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Атланта Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Колорадо Рэпидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|3.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|12 - 23
|3
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