США: МЛС 2019

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Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Цинциннати
0' 21'
31
Luis
Robles
II
3
Тарек
Амро
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
5
Connor
Lade
27
Davis
Sean
II
19
Alex
Muyl
90
Ржатковски
Марк
21
Omir
Fernandez
77
Ройер
Даниэль
42
Brian
White
22
Тытонь
Пшемыслав
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
2
Уостон
Кендаль
17
Депланье
Матье
31
Kekuta
Manneh
6
Бертоне
Леонардо
8
Victor
Ulloa
7
Лама
Ролан
93
Сайеф
Кеннет
45
Ледесма
Эммануэль
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Цинциннати
4-4-2

Предыдущие игры

Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати

Последние игры между собой

Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Цинциннати 2:3 Нью-Йорк Ред Буллз Открытый Кубок

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
3. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 9 4 1 4 8 - 9 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
9. Цинциннати 0:0 9 2 3 4 8 - 13 9
10. Нью-Инглэнд Революшн 9 2 1 6 6 - 15 7
11. Атланта Юнайтед 0:0 7 1 3 3 5 - 8 6
12. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 8 1 3 4 8 - 9 6

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 6 4 1 1 13 - 8 13
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 7 2 3 2 15 - 11 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 0:0 9 0 3 6 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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