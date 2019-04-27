США: МЛС 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Ред Булл Арена
Цинциннати
26
Паркер
Тим
33
Aaron
Long
19
Alex
Muyl
42
Brian
White
32
Хойт
Джастин
14
Хагглунд
Ник
93
Сайеф
Кеннет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Aaron LongЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Alex MuylПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Brian WhiteНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ryan MearaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Chris Armas
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Хойт ДжастинЗащитник
-
14 Хагглунд НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Сайеф КеннетНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Пауэлл АлвасЗащитник
-
15 Allan CruzПолузащитник
-
33 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Alan Koch
Предыдущие игры
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: +10 =2 -8Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Спортинг Канзас-Сити 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сантос 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Сантос Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Пантоя Пантоя 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Эльфсборг Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Атланта Юнайтед Атланта Юнайтед 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити Филадельфия Юнион 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед
Цинциннати Последние 20 матчей: +11 =4 -5Цинциннати 0:3 Реал Солт-Лейк Лос-Анджелес 2:0 Цинциннати Цинциннати 1:1 Спортинг Канзас-Сити Цинциннати 0:2 Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Цинциннати Цинциннати 3:0 Портленд Тимберс Атланта Юнайтед 1:1 Цинциннати Сиэтл Саундерс 4:1 Цинциннати Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз-2 Цинциннати 1:1 Нэшвилл Нэшвилл 3:3 Цинциннати Питтсбург Риверхаундз 0:0 Цинциннати Цинциннати 3:0 Инди Илевен Ричмонд Кикерс 1:4 Цинциннати Пенн 1:2 Цинциннати Цинциннати 4:3 Торонто-2 Луисвилл Сити 0:1 Цинциннати Цинциннати 2:1 Питтсбург Риверхаундз Тампа-Бэй 1:2 Цинциннати Атланта Юнайтед-2 1:5 Цинциннати
Последние игры между собой
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Цинциннати: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|3.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|1
|4
|8 - 9
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|9.
|Цинциннати
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 13
|9
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|9
|2
|1
|6
|6 - 15
|7
|11.
|Атланта Юнайтед
|0:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 9
|6
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|2
|3
|2
|15 - 11
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|9
|0
|3
|6
|12 - 23
|3
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