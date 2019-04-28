США: МЛС 2019
Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: ББВА Компасс
Коламбус Крю
1:0
4' ГолMauro Manotas
23
Joe
Willis
22
Matias
Vera
17
Элис
Альберт
23
Стеффен
Зак
22
Гастон
Сауро
18
Robson
XIV
20
Eduardo
Sosa
11
Зарде
Гьяси
- Основной состав
-
23 Joe WillisВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Matias VeraПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
-
29 Sam Junqua
-
-
-
Главный тренер: Wilmer Cabrera
- Основной состав
-
23 Стеффен ЗакВратарь
- Защитник
-
22 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Robson XIVПолузащитник
-
20 Eduardo SosaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зарде ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 JJ Williams
-
28 Niko Hansen
-
-
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
4'
1:0
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =2 -8Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс
Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо
Коламбус Крю Последние 20 матчей: +9 =3 -8Коламбус Крю 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Крю 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю Даллас 0:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Коламбус Крю: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хьюстон Динамо 2:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Коламбус Крю 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ди Си Юнайтед
|9
|5
|2
|2
|13 - 9
|17
|2.
|Филадельфия Юнион
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|3.
|Монреаль Импакт
|9
|4
|2
|3
|11 - 14
|14
|4.
|Торонто
|7
|4
|1
|2
|19 - 13
|13
|5.
|Коламбус Крю
|0:1
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|6.
|Орландо Сити
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|7.
|Нью-Йорк Сити
|9
|2
|6
|1
|11 - 12
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 15
|10
|9.
|Чикаго Файр
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|10.
|Атланта Юнайтед
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1:0
|8
|2
|2
|4
|9 - 9
|8
|12.
|Цинциннати
|0:1
|9
|2
|2
|5
|8 - 14
|8
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|9
|7
|1
|1
|25 - 7
|22
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|3.
|Сиэтл Саундерс
|8
|5
|2
|1
|17 - 11
|17
|4.
|Даллас
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|6.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|17 - 15
|11
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|10 - 14
|10
|8.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|2
|3
|3
|15 - 12
|9
|9.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|2
|1
|5
|11 - 19
|7
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|1
|3
|5
|7 - 12
|6
|12.
|Колорадо Рэпидс
|9
|0
|2
|7
|12 - 24
|2
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