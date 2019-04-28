США: МЛС 2019

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Хьюстон Динамо
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Коламбус Крю
0'
1:0
4' Гол
Mauro Manotas
29'
23
Joe
Willis
20
ДеЛаГарза
Эй
Джей
6
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Matias
Vera
27
Гарсия
Оскар
IV
17
Элис
Альберт
10
Мартинес
Томас
8
Memo
Rodriguez
9
Mauro
Manotas
23
Стеффен
Зак
16
Hector
Jimenez
22
Гастон
Сауро
17
Lalas
Abubakar
14
Уэйлон
Фрэнсис
13
Кларк
Рикардо
6
Трапп
Уилл
18
Robson
XIV
20
Eduardo
Sosa
9
Мерам
Жустин
11
Зарде
Гьяси
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Коламбус Крю
4-2-3-1

Ход матча

4'
Mauro Manotas
(Элис Альберт)
1:0

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Колорадо Рэпидс 1:4 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Ванкувер Уайткэпс
Тигрес 1:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:2 Тигрес Хьюстон Динамо 1:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:1 Гуастатоя Гуастатоя 0:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:3 Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо Сиэтл Саундерс 4:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Хьюстон Динамо 3:0 Филадельфия Юнион Орландо Сити 0:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 4:1 Портленд Тимберс Даллас 4:2 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Хьюстон Динамо
Коламбус Крю Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Коламбус Крю 0:1 Ди Си Юнайтед Коламбус Крю 1:3 Портленд Тимберс Монреаль Импакт 1:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус Крю 2:0 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Даллас Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Ди Си Юнайтед 2:2 Коламбус Крю Коламбус Крю 3:2 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:1 Коламбус Крю Монреаль Импакт 3:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 0:0 Филадельфия Юнион Коламбус Крю 2:1 Колорадо Рэпидс Портленд Тимберс 3:2 Коламбус Крю Даллас 0:0 Коламбус Крю Коламбус Крю 2:1 Нью-Йорк Сити

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Коламбус Крю: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Коламбус Крю МЛС
Хьюстон Динамо 2:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:1 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Коламбус Крю 2:2 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:2 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 3:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 0:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю МЛС Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Крю МЛС Коламбус Крю 1:0 Хьюстон Динамо МЛС

Восточная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Ди Си Юнайтед 9 5 2 2 13 - 9 17
2. Филадельфия Юнион 9 4 2 3 13 - 10 14
3. Монреаль Импакт 9 4 2 3 11 - 14 14
4. Торонто 7 4 1 2 19 - 13 13
5. Коламбус Крю 0:1 10 4 1 5 8 - 10 13
6. Орландо Сити 9 3 3 3 13 - 14 12
7. Нью-Йорк Сити 9 2 6 1 11 - 12 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 1:0 10 3 1 6 7 - 15 10
9. Чикаго Файр 8 2 3 3 12 - 12 9
10. Атланта Юнайтед 7 2 2 3 6 - 8 8
11. Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 8 2 2 4 9 - 9 8
12. Цинциннати 0:1 9 2 2 5 8 - 14 8

Западная конференция

Команда И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 9 7 1 1 25 - 7 22
2. Лос-Анджелес Гэлакси 8 6 1 1 13 - 7 19
3. Сиэтл Саундерс 8 5 2 1 17 - 11 17
4. Даллас 9 5 2 2 14 - 9 17
5. Хьюстон Динамо 1:0 7 5 1 1 14 - 8 16
6. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 17 - 15 11
7. Реал Солт-Лейк 8 3 1 4 10 - 14 10
8. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 2 3 3 15 - 12 9
9. Сан-Хосе Эрткуэйкс 9 2 2 5 12 - 19 8
10. Портленд Тимберс 8 2 1 5 11 - 19 7
11. Ванкувер Уайткэпс 9 1 3 5 7 - 12 6
12. Колорадо Рэпидс 9 0 2 7 12 - 24 2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Mauro Manotas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Compass Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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