Китай: Суперлига 2019

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  4. Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
4:1
Конец матча

Стадион:
Dalian Yifang
0'
1:0
2' Гол
Виера Хонатан
13' Желтая карточка
Jianbin Li
2:0
20' Пенальти
Сичжэ Чжан
23' Желтая карточка
Ziming Wang
40' Желтая карточка
Дабао Юй
3:0
43' Гол
Виера Хонатан
45' Желтая карточка
Сичжэ Чжан
4:0
66' Гол
Виера Хонатан
74' Желтая карточка
Минцзянь Чжао
4:1
78' Гол
Боатенг Эммануэль
90'+3
14
Dehai
Zou
28
Цзян
Тао
19
Дабао
Юй
2
Ким
Мин-Чжэ
4
Ли
Лэй
6
Чи
Чжунго
23
Йеннарис
Никлас
21
Виера
Хонатан
10
Сичжэ
Чжан
5
Аугусто
Ренато
20
Ziming
Wang
1
Чжан
Чонг
8
Zhu
Ting
35
Shanping
Yang
25
Jianbin
Li
31
Лун
Чжэн
16
Sheng
Qin
6
Чжу
Сяоган
7
Сюйжи
Чжао
21
Боатенг
Эммануэль
20
Jinxian
Wang
30
Мушекви
Няша
Бэйцзин Гоань
4-2-3-1
Dalian Yifang
4-3-3

Ход матча

2'
Виера Хонатан
1:0
13'
 
Jianbin Li
20'
Сичжэ Чжан
2:0
23'
Ziming Wang
 
35'
 
Минцзянь Чжао
Jinxian Wang
40'
Дабао Юй
 
43'
Виера Хонатан
(Ziming Wang)
3:0
45'
Сичжэ Чжан
 
66'
Виера Хонатан
(Аугусто Ренато)
4:0
74'
 
Минцзянь Чжао
78'
4:1
Боатенг Эммануэль
82'
Сетер Йон-Хоу
Ziming Wang
 
82'
 
Fangzhi Yang
Сюйжи Чжао
89'
Guobo Liu
Виера Хонатан
 
89'
 
Yupeng He
Минцзянь Чжао
90'
Пен Лю
Йеннарис Никлас
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 53 Владение мячом, % 47

Предыдущие игры

Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Бэйцзин Женьхэ 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Залл 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Шанхай Шэньхуа Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай
Dalian Yifang Последние 10 матчей: +4 =2 -4
Dalian Yifang 1:1 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 0:1 Dalian Yifang Dalian Yifang 1:2 Тяньцзинь Тэда Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд
Хэнань Цзянье 1:1 Dalian Yifang Dalian Yifang 2:1 Guizhou Hengfeng Цзянсу Сунин 1:0 Dalian Yifang Dalian Yifang 3:0 Гуанчжоу Эвергранд Чуньцинь Лифан 0:1 Dalian Yifang Шанхай Шэньхуа 1:0 Dalian Yifang
Команда И В Н П Г О
1. Бэйцзин Гоань 4:1 7 7 0 0 16 - 2 21
2. Гуанчжоу Эвергранд 7 6 0 1 11 - 3 18
3. Shanghai SIPG FC 6 4 1 1 12 - 5 13
4. Цзянсу Сунин 7 4 0 3 15 - 12 12
5. Шаньдун Лунэн 2:0 7 3 2 2 11 - 8 11
6. Чуньцинь Лифан 7 3 2 2 9 - 11 11
7. Тяньцзинь Тэда 7 3 1 3 12 - 13 10
8. Шеньчжень 7 2 2 3 9 - 11 8
9. Гуанчжоу Фули 7 2 2 3 14 - 18 8
10. Шанхай Шэньхуа 7 2 1 4 12 - 14 7
11. Tianjin Tianhai 7 1 3 3 7 - 12 6
12. Хэнань Цзянье 6 1 2 3 9 - 11 5
13. Dalian Yifang 1:4 6 1 2 3 5 - 9 5
14. Хэбей Форчун 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Бэйцзин Женьхэ 7 1 2 4 6 - 12 5
16. Ухань Залл 0:2 6 1 1 4 4 - 8 4
17. Шанхай СИПГ 1 1 0 0 3 - 2 3
18. Далянь Ифан 1 0 1 0 3 - 3 1
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
  • 93'
    Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Лун Чжэн из команды Далянь Аербин подал угловой справа.
  • 93'
    Fangzhi Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Лун Чжэн из команды Далянь Аербин навешивает в штрафную с рикошетом.
  • Фол, нарушение
    92'
    Судья сигнализирует, что Guobo Liu из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжу Сяоган
  • 92'
    Yupeng He из команды Далянь Аербин делает передачу одноклубнику.
  • 91'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 91'
    Тактическая замена. Йеннарис Никлас уходит с поля и его заменяет Пен Лю
  • 90'
    Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
  • 89'
    Тактическая замена. Минцзянь Чжао уходит с поля и его заменяет Yupeng He
  • 89'
    Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Guobo Liu
  • 88'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 88'
    Ким Мин-Чжэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 88'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Далянь Аербин контролирует мяч.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Далянь Аербин
  • 87'
    ШАНС! Чи Чжунго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 87'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает пас партнеру.
  • 86'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аугусто Ренато и Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань.
  • 86'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    85'
    Цзян Тао наказан за толчок Боатенг Эммануэль
  • 85'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 84'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 82'
    Тактическая замена. Сюйжи Чжао уходит с поля и его заменяет Fangzhi Yang
  • 82'
    Тактическая замена. Ziming Wang уходит с поля и его заменяет Сетер Йон-Хоу
  • 82'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 82'
    Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    81'
    Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Аербин поставил подножку. Пострадал Аугусто Ренато
  • 81'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 80'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • Фол, нарушение
    80'
    Судья сигнализирует, что Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
  • 80'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Описание гола
    78'
    ГОЛ! Легко закончил атаку Боатенг Эммануэль из команды Далянь Аербин, забив в пустые ворота!
  • Угловой
    77'
    Лун Чжэн из команды Далянь Аербин подал угловой справа.
  • 77'
    Штрафной исполнил Ксин Шенг, после его удара Dehai Zou сделал классный сейв. Угловой
  • Фол, нарушение
    76'
    Судья сигнализирует, что Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Сюйжи Чжао
  • 75'
    Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
  • Желтая карточка
    74'
    Рефери не любит споров - именно за это Минцзянь Чжао сейчас получил желтую
  • 74'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    73'
    Чжу Сяоган из команды Далянь Аербин опасно и грубо сыграл. Аугусто Ренато пострадал.
  • 72'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 71'
    Удар от ворот произведет Далянь Аербин
  • 71'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 71'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 70'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 69'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • 69'
    Отличный пас сделал Боатенг Эммануэль из команды Далянь Аербин. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 69'
    Матч возобновлен
  • 68'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 66'
    Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
  • 66'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 66'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 65'
    Боатенг Эммануэль нанес удар головой, но Dehai Zou спокойно отбил мяч.
  • 65'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Фол, нарушение
    65'
    Судья сигнализирует, что Чи Чжунго из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
  • Фол, нарушение
    64'
    Боатенг Эммануэль наказан за толчок Ли Лэй
  • Фол, нарушение
    64'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Янг Шенпинг заработал фол
  • 63'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • 63'
    Шанс! Боатенг Эммануэль из команды Далянь Аербин пробил головой, но мимо
  • Угловой
    63'
    Лун Чжэн из команды Далянь Аербин подал угловой справа.
  • 63'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    62'
    Аугусто Ренато задерживает мяч рукой
  • 61'
    Ким Мин-Чжэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 61'
    Минцзянь Чжао из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
  • 60'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    59'
    Судья сигнализирует, что Сюйжи Чжао из команды Далянь Аербин поставил подножку. Пострадал Дабао Юй
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Йеннарис Никлас из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Чжу Тин
  • 58'
    Аугусто Ренато пробил со штрафного прямо в стенку
  • 56'
    Сюйжи Чжао из команды Далянь Аербин тянет соперника за майку.
  • Фол, нарушение
    55'
    Судья сигнализирует, что Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
  • 55'
    Ziming Wang нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
  • 55'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • 55'
    Виера Хонатан бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
  • 55'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Ксин Шенг из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 54'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 53'
    Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 52'
    Цзян Тао из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 50'
    Ли Лэй из команды Бэйцзин Гоань делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 50'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 49'
    Dehai Zou взял и забрал мяч на выходе
  • 49'
    Ксин Шенг из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Dehai Zou выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    48'
    Лун Чжэн из команды Далянь Аербин подал угловой справа.
  • 48'
    Сюйжи Чжао нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 48'
    Боатенг Эммануэль из команды Далянь Аербин делает передачу одноклубнику.
  • 47'
    Ксин Шенг из команды Далянь Аербин отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ксин Шенг из команды Далянь Аербин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 46'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Ли Цзяньбен
  • 47'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Далянь Аербин контролирует мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Чжу Сяоган пробил со штрафного прямо в стенку
  • 45'
    Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
  • Желтая карточка
    45'
    Сичжэ Чжан получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    45'
    Сичжэ Чжан задерживает мяч рукой
  • 45'
    Ксин Шенг из команды Далянь Аербин пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
  • 44'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 43'
    Ziming Wang сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань забил гол! Легко это для такого игрока, как Виера Хонатан
  • 43'
    Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань делает передачу одноклубнику.
  • 43'
    Ким Мин-Чжэ из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    42'
    Янг Шенпинг задерживает мяч рукой
  • 42'
    Чжу Сяоган из команды Далянь Аербин делает передачу одноклубнику.
  • Угловой
    41'
    Сюйжи Чжао из команды Далянь Аербин подал угловой справа.
  • 41'
    Хороший удар издали нанес Ксин Шенг, но отличный сейв сделал Dehai Zou. Угловой.
  • Желтая карточка
    40'
    Дабао Юй получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    40'
    Дабао Юй из команды Бэйцзин Гоань толкнул локтем оппонента. Это Боатенг Эммануэль заработал фол
  • 40'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 40'
    Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    39'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань разыграл угловой с левого угла.
  • 39'
    Виера Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 39'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
  • 38'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    Ли Лэй наказан за толчок Боатенг Эммануэль
  • 37'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 36'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Дабао Юй выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Лун Чжэн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 35'
    Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
  • 35'
    Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Минцзянь Чжао
  • Фол, нарушение
    35'
    Дабао Юй наказан за толчок Мушекви Няша
  • Офсайд
    34'
    Ziming Wang из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
  • 34'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 34'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 32'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 32'
    Удар от ворот произведет Далянь Аербин
  • 32'
    Аугусто Ренато не смог попасть в створ ударом издали
  • 31'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 30'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
  • 29'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 28'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    27'
    Jinxian Wang из команды Далянь Аербин играет слишком грубо. Аугусто Ренато оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    27'
    Янг Шенпинг из команды Далянь Аербин играет слишком грубо. Ziming Wang оказался на газоне.
  • 26'
    Боатенг Эммануэль из команды Далянь Аербин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ли Лэй наказан за толчок Боатенг Эммануэль
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Чжу Тин из команды Далянь Аербин поставил подножку. Пострадал Виера Хонатан
  • 25'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    24'
    Янг Шенпинг из команды Далянь Аербин толкнул локтем оппонента. Это Ziming Wang заработал фол
  • 24'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • Желтая карточка
    23'
    Ziming Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    23'
    Безумный фол. Ziming Wang грубо играет против соперника. Пострадал Янг Шенпинг
  • 23'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Далянь Аербин контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мушекви Няша наказан за толчок Дабао Юй
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Сичжэ Чжан из команды Бэйцзин Гоань забивает с точки!
  • 20'
    Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
  • Фол, нарушение
    19'
    ПЕНАЛЬТИ! - Лун Чжэн играет рукой в штрафной! Лун Чжэн вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 16'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 15'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 15'
    Бэйцзин Гоань начинает контратаку
  • 15'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 15'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    13'
    Ли Цзяньбен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Фол, нарушение
    13'
    Безумный фол. Ли Цзяньбен грубо играет против соперника. Пострадал Виера Хонатан
  • 13'
    Удар от ворот произведет Далянь Аербин
  • Травма, повреждение
    12'
    Йеннарис Никлас возвращается на поле.
  • 12'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • 11'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    11'
    Ох, нехорошо это выглядит. Йеннарис Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    10'
    Йеннарис Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 10'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Аугусто Ренато нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 10'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Бэйцзин Гоань контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Jinxian Wang наказан за толчок Чи Чжунго
  • Фол, нарушение
    8'
    Ли Лэй наказан за толчок Мушекви Няша
  • 7'
    Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
  • 6'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Далянь Аербин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ли Лэй наказан за толчок Чжу Сяоган
  • 4'
    Бэйцзин Гоань вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Виера Хонатан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
  • 2'
    Цзян Тао нанес удар, мяч был парирован, но Чжан Чонг не удержал его в руках.
  • 2'
    Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань делает навес прямо в штрафную.
  • 2'
    Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня отличная погода для футбола.
  • 1'
    Бэйцзин Гоань начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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