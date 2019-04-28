Китай: Суперлига 2019
Бэйцзин Гоань
4:1
Конец матча
Стадион: Воркерс
Dalian Yifang
1:0
2' ГолВиера Хонатан
13' Желтая карточкаJianbin Li
2:0
20' ПенальтиСичжэ Чжан
23' Желтая карточкаZiming Wang
40' Желтая карточкаДабао Юй
3:0
43' ГолВиера Хонатан
45' Желтая карточкаСичжэ Чжан
4:0
66' ГолВиера Хонатан
74' Желтая карточкаМинцзянь Чжао
4:1
78' ГолБоатенг Эммануэль
14
Dehai
Zou
28
Цзян
Тао
19
Дабао
Юй
4
Ли
Лэй
10
Сичжэ
Чжан
20
Ziming
Wang
8
Zhu
Ting
25
Jianbin
Li
31
Лун
Чжэн
16
Sheng
Qin
20
Jinxian
Wang
30
Мушекви
Няша
- Основной состав
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Цзян ТаоЗащитник
-
19 Дабао ЮйЗащитник
- Защитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сичжэ ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
25 Го ЦюаньбоВратарь
-
18 Jin TaiyanЗащитник
-
26 Пен ЛюЗащитник
-
3 Юй ЯнЗащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Guobo Liu
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
-
8 Zhu TingЗащитник
- Защитник
-
25 Jianbin LiЗащитник
-
31 Лун ЧжэнЗащитник
-
16 Sheng QinПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Jinxian WangНападающий
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Fangzhi Yang
-
13 Yaopeng Wang
-
11 Guowen Sun
-
18 Yupeng He
-
19 Ю Цигиан
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
Ход матча
2'
1:0
13'
20'
2:0
23'
40'
43'
3:0
45'
66'
4:0
74'
78'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Предыдущие игры
Бэйцзин Гоань Последние 20 матчей: +10 =5 -5Бэйцзин Гоань 2:0 Бурирам Юнайтед Хэбей Форчун 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 2:1 Хэнань Цзянье Бурирам Юнайтед 1:3 Бэйцзин Гоань
Бэйцзин Гоань 3:0 Цзянсу Сунин Бэйцзин Женьхэ 0:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 0:0 Урава Редс Чуньцинь Лифан 0:4 Бэйцзин Гоань Чонбук Моторс 3:1 Бэйцзин Гоань Ухань Залл 0:1 Бэйцзин Гоань Шанхай СИПГ 2:0 Бэйцзин Гоань Ред Булл Зальцбург 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Маттерсбург Шаньдун Лунэн 2:2 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Шаньдун Лунэн Хэбей Форчун 2:1 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 3:1 Шанхай Шэньхуа Тяньцзинь Цюаньцзянь 0:0 Бэйцзин Гоань Хэнань Цзянье 2:0 Бэйцзин Гоань Бэйцзин Гоань 1:1 Чанчунь Ятай
Dalian Yifang Последние 10 матчей: +4 =2 -4Dalian Yifang 1:1 Чуньцинь Лифан Шаньдун Лунэн 0:1 Dalian Yifang Dalian Yifang 1:2 Тяньцзинь Тэда Dalian Yifang 0:1 Гуанчжоу Эвергранд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бэйцзин Гоань
|4:1
|7
|7
|0
|0
|16 - 2
|21
|2.
|Гуанчжоу Эвергранд
|7
|6
|0
|1
|11 - 3
|18
|3.
|Shanghai SIPG FC
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|Цзянсу Сунин
|7
|4
|0
|3
|15 - 12
|12
|5.
|Шаньдун Лунэн
|2:0
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|6.
|Чуньцинь Лифан
|7
|3
|2
|2
|9 - 11
|11
|7.
|Тяньцзинь Тэда
|7
|3
|1
|3
|12 - 13
|10
|8.
|Шеньчжень
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|9.
|Гуанчжоу Фули
|7
|2
|2
|3
|14 - 18
|8
|10.
|Шанхай Шэньхуа
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Tianjin Tianhai
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|12.
|Хэнань Цзянье
|6
|1
|2
|3
|9 - 11
|5
|13.
|Dalian Yifang
|1:4
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|14.
|Хэбей Форчун
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Бэйцзин Женьхэ
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|16.
|Ухань Залл
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Шанхай СИПГ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|18.
|Далянь Ифан
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
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