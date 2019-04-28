Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Сённерйюск
2:1
Второй тайм: 68'

Стадион: Зрители: 5798
Вайле
0'
0:1
16' Гол
Юрченко Владлен
41' Красная карточка
Давидсен Вильормур
1:1
41' Пенальти
Абсалонсен Йохан
45' Желтая карточка
Йонссон Эггерт
2:1
53' Гол
Stefan Gartenmann
68'
28
Милиц
Себастьян
2
Stefan
Gartenmann
5
Люикс
Кес
12
Юэль-Нильсен
Томас
9
Alexander
Bah
8
Якобсен
Кристиан
II
25
Зимлинг
Ники
6
Йонссон
Эггерт
15
Абсалонсен
Йохан
10
Лидер
Март
7
Аманкваа
Данни
1
Thomas
Hagelskjaer
3
Давидсен
Вильормур
15
Греве
Мадс
33
Илич
Бранко
2
Malte
Amundsen
16
Рамадани
Юльбер
8
Хальберг
Мелькер
7
Imed
Louati
80
Юрченко
Владлен
77
Гринь
Сергей
11
Нильссон
Хокан
Сённерйюск
3-5-2
Вайле
4-2-3-1

Ход матча

16'
0:1
Юрченко Владлен
(Malte Amundsen)
41'
 
Давидсен Вильормур
41'
Абсалонсен Йохан
1:1
45'
Йонссон Эггерт
 
53'
Stefan Gartenmann
2:1
58'
 
Мемия Керим
Юрченко Владлен
59'
Рохас Марко
Йонссон Эггерт
 
59'
Victor Ekani
Зимлинг Ники
 
67'
 
Arbnor Mucolli
Imed Louati

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 2
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю
Вайле Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск
Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг

Последние игры между собой

Сённерйюск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Вайле: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Вайле 4:1 Сённерйюск Суперлига Дании Вайле 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 3:0 Вайле Суперлига Дании Вайле 2:1 Сённерйюск Кубок
Вайле 0:1 Сённерйюск Товарищеские матчи Сённерйюск 0:0 Вайле САС Лигаен Вайле 3:2 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 2:2 Вайле Товарищеские матчи Сённерйюск 0:1 Вайле Первый дивизион Вайле 4:2 Сённерйюск Первый дивизион
  • Второй тайм
  • 68'
    Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
  • 67'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 67'
    Матч возобновлен
  • 67'
    Тактическая замена. Имед Луати уходит с поля и его заменяет Арбнор Муколли
  • 66'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 64'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 64'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 64'
    Мемия Керим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 64'
    Сегодняшная посещаемость составляет 5798 болельщиков
  • Фол, нарушение
    63'
    Судья сигнализирует, что Виктор Экани из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Мемия Керим
  • 62'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск пасует в штрафную, но Томас Хагельскьяер выходит и ловит мяч.
  • 62'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    61'
    Судья сигнализирует, что Александр Бах из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Malte Amundsen
  • 61'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 59'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 59'
    Тактическая замена. Зимлинг Ники уходит с поля и его заменяет Виктор Экани
  • 59'
    Тактическая замена. Йонссон Эггерт уходит с поля и его заменяет Рохас Марко
  • 58'
    Тактическая замена. Юрченко Владлен уходит с поля и его заменяет Мемия Керим
  • 58'
    Юрченко Владлен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 58'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 57'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 56'
    Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
  • 56'
    Греве Мадс делает длинную передачу вперед
  • Фол, нарушение
    55'
    Имед Луати из команды Вейле играет слишком грубо. Юэль-Нильсен Томас оказался на газоне.
  • Описание гола
    53'
    ГОООООЛ - Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск забивает из-за штрафной площади
  • 52'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 51'
    Хальберг Мелькер из команды Вейле пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Гринь Сергей
  • 50'
    Вейле начинает контратаку
  • 50'
    Якобсен Кристиан II из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Фол, нарушение
    49'
    Лидер Март наказан за толчок Илич Бранко
  • 49'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    48'
    Юэль-Нильсен Томас из команды Сённерьюск толкнул локтем оппонента. Это Нильссон Хокан заработал фол
  • 47'
    Томас Хагельскьяер взял и забрал мяч на выходе
  • 47'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Александр Бах из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Желтая карточка
    46'
    Йонссон Эггерт тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
  • Фол, нарушение
    46'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск играет слишком грубо. Имед Луати оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рамадани Юльбер из команды Вейле опасно и грубо сыграл. Зимлинг Ники пострадал.
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Александр Бах из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Греве Мадс
  • 44'
    Стефан Гартенманн из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 43'
    Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
  • Фол, нарушение
    42'
    Гринь Сергей из команды Вейле толкнул локтем оппонента. Это Стефан Гартенманн заработал фол
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск забивает с точки!
  • 41'
    УДАЛЕНИЕ! - Давидсен Вильормур удален за игру рукой
  • Фол, нарушение
    41'
    ПЕНАЛЬТИ! - Давидсен Вильормур играет рукой в штрафной! Давидсен Вильормур вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • Угловой
    40'
    Зимлинг Ники из команды Сённерьюск подал угловой слева.
  • 40'
    Люикс Кес нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Угловой
    39'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск подал угловой справа.
  • 39'
    Лидер Март нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 38'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 38'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 38'
    Как он промахнулся? Имед Луати имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 38'
    Гринь Сергей из команды Вейле сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 37'
    Вейле начинает контратаку
  • 37'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 35'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 35'
    Юрченко Владлен не смог попасть в створ ударом издали
  • 35'
    Греве Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 35'
    Зимлинг Ники делает длинную передачу вперед
  • 34'
    Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 34'
    Йонссон Эггерт из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Зимлинг Ники из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Йонссон Эггерт нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 33'
    Александр Бах из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 33'
    Хорошую попытку сделал Нильссон Хокан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 32'
    Имед Луати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 32'
    Игрок из команды Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
  • 31'
    Илич Бранко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 31'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • Фол, нарушение
    29'
    Люикс Кес наказан за толчок Юрченко Владлен
  • 29'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 28'
    Сённерьюск контролирует мяч.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 27'
    ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 27'
    Malte Amundsen из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Вейле начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    25'
    Йонссон Эггерт наказан за толчок Рамадани Юльбер
  • 24'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 24'
    ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 23'
    Александр Бах из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • Фол, нарушение
    23'
    Судья сигнализирует, что Юрченко Владлен из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
  • 23'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 22'
    Шанс! Имед Луати из команды Вейле пробил головой, но мимо
  • Угловой
    21'
    Хальберг Мелькер из команды Вейле подал угловой слева.
  • 21'
    Стефан Гартенманн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Гринь Сергей имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
  • 20'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
  • 19'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 18'
    Люикс Кес нанес удар головой, но Томас Хагельскьяер спокойно отбил мяч.
  • 18'
    Абсалонсен Йохан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    18'
    Давидсен Вильормур из команды Вейле опасно и грубо сыграл. Александр Бах пострадал.
  • 16'
    Malte Amundsen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    16'
    ГОООООЛ - Юрченко Владлен Вейле забивает ударом головой
  • 16'
    Malte Amundsen из команды Вейле делает отличный кросс...
  • 16'
    Гринь Сергей из команды Вейле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 16'
    Вейле начинает контратаку
  • 16'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 14'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Зимлинг Ники из команды Сённерьюск делает пас партнеру.
  • 13'
    Давидсен Вильормур из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Хальберг Мелькер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Зимлинг Ники из команды Сённерьюск поставил подножку. Пострадал Давидсен Вильормур
  • 12'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 11'
    ШАНС! Лидер Март нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 11'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Malte Amundsen из команды Вейле поставил подножку. Пострадал Йонссон Эггерт
  • 9'
    Удар от ворот произведет Сённерьюск
  • 9'
    Шанс! Юрченко Владлен из команды Вейле пробил головой, но мимо
  • 9'
    Имед Луати нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 8'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Вейле начинает контратаку
  • 7'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Имед Луати из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Стефан Гартенманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 6'
    Имед Луати из команды Вейле отправил кросс в штрафную...
  • Офсайд
    5'
    Лидер Март из команды Сённерьюск в офсайде
  • 5'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Вейле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Илич Бранко нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    3'
    Юрченко Владлен из команды Вейле подал угловой справа.
  • 2'
    Вейле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Удар от ворот произведет Вейле
  • 2'
    ШАНС! Аманкваа Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 2'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 1'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Абсалонсен Йохан из команды Сённерьюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 1'
    Сённерьюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сённерьюск начинает контратаку
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Вейле начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...