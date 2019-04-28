Дания: Суперлига Дании. Понижение 2018-2019
Сённерйюск
2:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 5798
Вайле
0:1
16' ГолЮрченко Владлен
41' Красная карточкаДавидсен Вильормур
1:1
41' ПенальтиАбсалонсен Йохан
45' Желтая карточкаЙонссон Эггерт
2:1
53' ГолStefan Gartenmann
25
Зимлинг
Ники
10
Лидер
Март
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Зимлинг НикиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лидер МартНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Рохас МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ярович СенадНападающий
-
29 Victor Ekani
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Греве МадсЗащитник
-
33 Илич БранкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Гринь СергейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
66 Мемия КеримПолузащитник
-
18 Хебо МатиасПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
41'
1:1
45'
53'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 2
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Сённерйюск Последние 20 матчей: +5 =5 -10Хорсенс 0:1 Сённерйюск Орхус 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 0:1 Орхус Вайле 4:1 Сённерйюск
Сённерйюск 0:0 Хорсенс Митьюлланд 2:1 Сённерйюск Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Сённерйюск 3:0 Раннерс Ольборг 3:0 Сённерйюск Сённерйюск 0:2 Орхус Вайле 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Вождовац Сённерйюск 1:0 Фастав Злин Силькеборг 2:2 Сённерйюск Раннерс 1:1 Сённерйюск Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Сённерйюск 0:3 Копенгаген Хобро 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:2 Нордшелланн Сённерйюск 0:2 Брондбю
Вайле Последние 20 матчей: +5 =5 -10Вайле 2:4 Орхус Хорсенс 0:0 Вайле Вайле 3:0 Хорсенс Вайле 4:1 Сённерйюск
Орхус 2:2 Вайле Санкт-Паули 1:0 Вайле Эсбьерг 2:1 Вайле Вайле 1:1 Вендсиссель Копенгаген 2:0 Вайле Вайле 1:3 Нордшелланн Оденсе 1:0 Вайле Вайле 2:0 Сённерйюск Ольборг 5:3 Вайле Краковия 1:1 Вайле Вииторул Констанца 0:1 Вайле Вайле 1:0 Мезоковезд Раннерс 2:0 Вайле Вайле 1:2 Брондбю Орхус 2:1 Вайле Вайле 1:1 Ольборг
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Вайле: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Будет доступно позже.
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