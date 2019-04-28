Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
1:0
Перерыв

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
28' Пенальти
Гартлер Рене
32' Желтая карточка
Инголич Сандро
1
Christoph
Riegler
3
Luan
IX
8
Michael
Ambichl
6
Daniel
Petrovic
22
Инголич
Сандро
10
Луксбахер
Даниэль
24
Раснер
Мартин
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
7
Гартлер
Рене
39
Robert
Ljubicic
30
Лучич
Иван
III
17
Клайн
Флориан
30
Мадль
Михаэль
18
Шойссенгейер
Кристиан
3
Роша
Игор
II
28
Марчинко
Кристоф
10
Грюнвальд
Александр
5
Vesel
Demaku
8
Матич
Урош
26
Тургеман
Алон
14
Моншайн
Кристоф
Санкт-Пёльтен
3-4-3
Аустрия Вена
5-4-1

Ход матча

8'
Daniel Schuetz
Robert Ljubicic
 
28'
Гартлер Рене
1:0
32'
Инголич Сандро
 

Предыдущие игры

Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм
Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 0:0 Аустрия Вена Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:0 Аустрия Вена Бундеслига
Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:1 6 4 1 1 14 - 5 40
2. ЛАСК 5 1 2 2 6 - 6 28
3. Вольфсбергер 1:0 6 3 1 2 8 - 9 25
4. Санкт-Пёльтен 1:0 6 2 3 1 6 - 6 24
5. Штурм 5 2 0 3 5 - 7 21
6. Аустрия Вена 0:1 6 0 3 3 6 - 12 18
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Инголич Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Гартлер Рене из команды Санкт Пёльтен забивает с точки!
  • 8'
    Санкт Пёльтен делает замену. Robert Ljubicic уходит с поля, а Даниэль Шютц выходит на его замену.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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