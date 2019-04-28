Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Санкт-Пёльтен
1:0
Перерыв
Стадион: НВ Арена
Аустрия Вена
1:0
28' ПенальтиГартлер Рене
32' Желтая карточкаИнголич Сандро
3
Luan
IX
23
Хаас
Мануэль
14
Husein
Balic
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Хаас МануэльПолузащитник
-
14 Husein BalicНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Roko MislovПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ranko Popovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Пенц ПатрикВратарь
-
27 Эбнер ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
28'
1:0
32'
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: +7 =5 -8Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Ред Булл Зальцбург ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:3 Вольфсбергер
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:1 Маттерсбург Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Рапид Вена Хартберг 1:1 Санкт-Пёльтен ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Олимпия Любляна Хаммарбю 1:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Шкендия Санкт-Пёльтен 2:1 Рид Санкт-Пёльтен 3:0 Блау-Вайс Линц Санкт-Пёльтен 4:2 Амштеттен Ред Булл Зальцбург 5:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:1 Альтах Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:0 Ваккер Инсбрук
Аустрия Вена Последние 20 матчей: +7 =4 -9Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 2:2 ЛАСК Вольфсбергер 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:1 Штурм
Ред Булл Зальцбург 5:1 Аустрия Вена Зенит 0:3 Аустрия Вена Штурм 1:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:3 Альтах Аустрия Вена 4:2 Хартберг ЛАСК 2:0 Аустрия Вена Грац АК 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 9:0 Трайскирхен Аустрия Вена 2:2 Тренчин Аустрия Вена 0:3 Црвена Звезда Аустрия Вена 2:0 Динамо Загреб Аустрия Вена 3:2 Рид Аустрия Вена 0:1 Винер Нойштадт Аустрия Вена 6:1 Рапид Вена Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:0 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
Аустрия Вена: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 6:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Санкт-Пёльтен 2:2 Аустрия Вена Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:2 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Аустрия Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:1
|6
|4
|1
|1
|14 - 5
|40
|2.
|ЛАСК
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|28
|3.
|Вольфсбергер
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|25
|4.
|Санкт-Пёльтен
|1:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|24
|5.
|Штурм
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|21
|6.
|Аустрия Вена
|0:1
|6
|0
|3
|3
|6 - 12
|18
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