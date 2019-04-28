Швеция: Суперэттан 2019

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Треллеборг
0:0
Первый тайм: 28'
Далкурд
0' 28'
1
Ларсен
Андреас
II
19
Вестерлунн
Никлас
23
Андерссон
Хуго
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
20
Felix
Hoerberg
7
Андерссон
Эрик
3
Sebastian
Ohlsson
II
24
Mattias
Haakansson
10
Zoran
Jovanovic
6
Salif
Joensson
1
Андерссон
Андреас
21
Peshraw
Azizi
4
Диллан
Исмаил
16
Торбьорнссон
Маркус
11
Сисей
Йозеф
24
Besard
Sabovic
8
Emil
Berger
25
Malkolm
Moenza
10
Ahmed
Awad
9
Simon
Alexandersson
99
Kerfala
Cissoko
Треллеборг
4-4-2
Далкурд
3-4-3

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +0 =6 -14
Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС
Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд
Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Треллеборг 0:1 Далкурд Аллсвенскан Далкурд 2:2 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 2:2 Далкурд Суперэттан Далкурд 3:0 Треллеборг Суперэттан
Треллеборг 0:0 Далкурд Суперэттан Далкурд 1:0 Треллеборг Суперэттан
Команда И В Н П Г О
1. Варберг БоИС 0:0 5 4 1 0 12 - 2 13
2. Браге 0:0 5 3 2 0 8 - 1 11
3. Эргрюте ФФ 5 3 1 1 8 - 5 10
4. Вестерос СК 5 2 2 1 6 - 4 8
5. Йёнчёпинг 5 2 1 2 10 - 5 7
6. Дегерфорс 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Броммапойкарна 5 2 0 3 8 - 8 6
8. Мьельбю 5 2 0 3 5 - 6 6
9. ГАИС 4 1 2 1 5 - 7 5
10. Норрбю 4 1 2 1 5 - 10 5
11. Далкурд 0:0 5 1 2 2 2 - 6 5
12. Сюрианска 4 1 1 2 7 - 11 4
13. Хальмстад 5 1 1 3 5 - 9 4
14. Фрей 5 1 1 3 4 - 10 4
15. Треллеборг 0:0 5 0 4 1 4 - 6 4
16. Эстер 4 0 3 1 4 - 5 3
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
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