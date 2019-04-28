Швеция: Суперэттан 2019
Треллеборг
0:0
Первый тайм: 28'
Далкурд
11
Сисей
Йозеф
10
Ahmed
Awad
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
26 Haris Brkic
-
-
11 Перри Небию
-
-
-
Главный тренер: Patrick Winqvist
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ahmed AwadНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Filip AngerВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкНападающий
-
94 Аяз ФерхадНападающий
-
-
Главный тренер: Adil Kizil
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +0 =6 -14Вестерос СК 0:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрбю Варберг БоИС 3:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 ГАИС
Эльфсборг 2:1 Треллеборг Кальмар 1:0 Треллеборг Хельсинборг 3:1 Треллеборг Броммапойкарна 3:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Эстерсунд Кальмар 2:1 Треллеборг Треллеборг 2:2 Эльфсборг Треллеборг 1:2 Сириус Гётеборг 2:2 Треллеборг Эребру 4:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Далкурд Треллеборг 0:3 Юргорден Хеккен 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Норрчёпинг АИК 2:0 Треллеборг Хесслехольм ИФ 3:2 Треллеборг
Далкурд Последние 20 матчей: +7 =4 -9Далкурд 2:1 Мьельбю Йёнчёпинг 1:0 Далкурд Далкурд 0:4 Броммапойкарна Эстер 0:0 Далкурд
Хаммарбю 3:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС Эскильсминне 0:2 Далкурд Сундсвалль 0:1 Далкурд Далкурд 1:2 Юргорден Эльфсборг 0:0 Далкурд Далкурд 0:5 Хеккен Далкурд 1:0 Эребру Эстерсунд 3:0 Далкурд Далкурд 0:4 АИК Треллеборг 0:1 Далкурд Далкурд 0:2 Норрчёпинг Кальмар 0:0 Далкурд Далкурд 1:1 Гётеборг Далкурд 2:3 Хаммарбю Карлсберг 1:2 Далкурд
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Далкурд: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Варберг БоИС
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|Браге
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|3.
|Эргрюте ФФ
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Вестерос СК
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|Йёнчёпинг
|5
|2
|1
|2
|10 - 5
|7
|6.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Броммапойкарна
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|8.
|Мьельбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|ГАИС
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|10.
|Норрбю
|4
|1
|2
|1
|5 - 10
|5
|11.
|Далкурд
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 6
|5
|12.
|Сюрианска
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|13.
|Хальмстад
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|14.
|Фрей
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|15.
|Треллеборг
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|16.
|Эстер
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
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