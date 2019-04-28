Швеция: Аллсвенскан 2019

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  4. Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
АФК Эскильстуна
0' 28'
26
Абрахамссон
Петер
12
Godswill
Ekpolo
22
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
11
Мохаммед
Насиру
6
Alexander
Faltsetas
19
Daleho
Irandust
9
Еремеефф
Александер
10
Паулиньо
II
1
Ole
Soederberg
13
Wilhelm
Loeper
6
Бьоркман
Йеспер
15
Jose
Leon
2
Adnan
Kojic
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
3
Kadir
Hodzic
16
Samuel
Nnamani
9
Авдич
Денни
10
Ferid
Ali
Хеккен
4-3-3
АФК Эскильстуна
3-4-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: +12 =1 -7
АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг
Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6
АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна Аллсвенскан АФК Эскильстуна 0:0 Хеккен Аллсвенскан
Команда И В Н П Г О
1. Юргорден 0:1 6 3 2 1 9 - 5 11
2. Эльфсборг 6 3 2 1 13 - 10 11
3. Мальмё 5 3 1 1 9 - 5 10
4. АИК 5 2 2 1 4 - 3 8
5. Эстерсунд 5 2 2 1 5 - 5 8
6. Хеккен 0:0 6 2 2 2 6 - 4 8
7. Хаммарбю 1:0 6 2 2 2 8 - 9 8
8. Гётеборг 5 2 1 2 9 - 7 7
9. Хельсинборг 5 2 1 2 8 - 8 7
10. Сириус 6 2 1 3 8 - 9 7
11. Норрчёпинг 5 1 3 1 8 - 9 6
12. Кальмар 5 1 3 1 6 - 7 6
13. Сундсвалль 5 1 2 2 8 - 9 5
14. АФК Эскильстуна 0:0 6 1 2 3 7 - 9 5
15. Фалькенберг 5 1 1 3 6 - 10 4
16. Эребру 5 1 1 3 5 - 10 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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