Швеция: Аллсвенскан 2019
Хеккен
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Бравида Арена
АФК Эскильстуна
22
Тойвио
Йоона
10
Паулиньо
II
15
Jose
Leon
21
Раскай
Анель
22
Adi
Nalic
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Тойвио ЙоонаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Паулиньо IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Ясин АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Jose LeonЗащитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
-
22 Adi NalicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ferid AliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Nemanja Miljanovic
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: +12 =1 -7АИК 1:0 Хеккен Хеккен 0:1 Юргорден Фалькенберг 0:3 Хеккен Хеккен 2:1 Хельсинборг
Мальмё 1:1 Хеккен Хеккен 1:2 ГАИС Юргорден 2:3 Хеккен Хеккен 4:1 ГАИС Хеккен 1:0 Броммапойкарна Русенгор 0:4 Хеккен Хеккен 6:1 Браге Ubuntu Cape Town FC 1:2 Хеккен Кейптаун Сити 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Сарпсборг-08 Хеккен 2:1 Норрбю Хеккен 2:0 Дегерфорс Норрбю 3:2 Хеккен Хеккен 0:1 Норрчёпинг Хаммарбю 1:0 Хеккен Хеккен 2:1 Сириус
АФК Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =5 -6АФК Эскильстуна 0:1 Эстерсунд Хаммарбю 3:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 1:1 Эребру Сириус 3:2 АФК Эскильстуна
АФК Эскильстуна 3:1 Гётеборг АФК Эскильстуна 3:2 Юргорден АИК 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:1 Хальмстад Норрчёпинг 1:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму Ассириска ИК 0:4 АФК Эскильстуна Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна Хартберг 1:3 АФК Эскильстуна Вестерос СК 2:1 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 5:0 Сюрианска Броммапойкарна 1:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 0:1 Броммапойкарна Гефле 2:2 АФК Эскильстуна АФК Эскильстуна 2:2 Фрей Ландскруна 0:0 АФК Эскильстуна
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
АФК Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|0:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|2.
|Эльфсборг
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|3.
|Мальмё
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|АИК
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|Эстерсунд
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Хеккен
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|7.
|Хаммарбю
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|8.
|Гётеборг
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|9.
|Хельсинборг
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|10.
|Сириус
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|11.
|Норрчёпинг
|5
|1
|3
|1
|8 - 9
|6
|12.
|Кальмар
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|13.
|Сундсвалль
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|15.
|Фалькенберг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|16.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
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