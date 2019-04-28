Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
32' Желтая карточкаОстин Родольф
0:0
37' Не забитый пенальтиВильчек Камиль
0:1
83' ГолAdrian Petre
10
Мукхтар
Хани
11
Уре
Микаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Уре МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Martin Retov
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Бринк МаркПолузащитник
-
25 Бринч ЙеппеПолузащитник
- Нападающий
-
44 Mads Zaar
-
-
-
-
Главный тренер: John Lammers
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
37'
0:0
83'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
14 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Предыдущие игры
Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю
Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =5 -8Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эсбьерг: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 3:0 Эсбьерг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|77
|2.
|Митьюлланд
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|65
|3.
|Эсбьерг
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|49
|4.
|Оденсе
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|46
|5.
|Брондбю
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|43
|6.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|39
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