Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Брондбю
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 13177
Эсбьерг
0'
32' Желтая карточка
Остин Родольф
0:0
37' Не забитый пенальти
Вильчек Камиль
0:1
83' Гол
Adrian Petre
90'+5
1
Швебе
Марвин
2
Jens
Martin
Gammelby
6
Херманнссон
Хьёртур
23
Араюури
Паулус
3
Юнг
Антони
22
Радошевич
Йосип
7
Кайзер
Доминик
10
Мукхтар
Хани
27
Хедлунд
Симон
20
Вильчек
Камиль
11
Уре
Микаэль
16
Jeppe
Hoejbjerg
40
Daniel
Anyembe
8
Остин
Родольф
5
Халсти
Маркус
14
Лауридсен
Йеспер
38
Jacob
Lungi
Soerensen
6
Парунашвили
Лаша
7
Кауко
Йони
10
Хольсе
Карло
23
Яковенко
Юрий
11
Тигадауини
Аднане
Брондбю
4-1-2-1-2
Эсбьерг
4-3-3

Ход матча

32'
 
Остин Родольф
37'
Вильчек Камиль
0:0
46'
 
Кристенсен Матиас
Тигадауини Аднане
61'
Тибблинг Симон
Хедлунд Симон
 
65'
 
Бринк Марк
Хольсе Карло
71'
Лаурсен Николай
Уре Микаэль
 
72'
 
Adrian Petre
Яковенко Юрий
83'
0:1
Adrian Petre
(Бринк Марк)
85'
Эрцег Анте
Радошевич Йосип
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 14 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Предыдущие игры

Брондбю Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Митьюлланд 1:2 Брондбю Эсбьерг 1:0 Брондбю Брондбю 1:2 Копенгаген Нордшелланн 1:1 Брондбю
Брондбю 1:0 Ольборг Брондбю 2:2 Оденсе Хорсенс 1:3 Брондбю Брондбю 3:3 Ольборг Оденсе 2:0 Брондбю Вендсиссель 0:2 Брондбю Брондбю 2:1 Раннерс Эсбьерг 2:1 Брондбю Нордшелланн 3:3 Брондбю Брондбю 3:1 Погонь Щецин Брондбю 1:0 Пахтакор Брондбю 5:1 Локомотив Ташкент Брондбю 1:3 Роскилле Брондбю 8:0 Баллеруп-Сковлунде Брондбю 2:3 Вендсиссель Вайле 1:2 Брондбю
Эсбьерг Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Эсбьерг 0:0 Оденсе Эсбьерг 1:0 Брондбю Нордшелланн 1:2 Эсбьерг Эсбьерг 2:2 Митьюлланд
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Вайле Сённерйюск 3:1 Эсбьерг Эсбьерг 1:0 Хорсенс Оденсе 2:2 Эсбьерг Хобро 2:0 Эсбьерг Эсбьерг 2:1 Брондбю Орхус 2:0 Эсбьерг Рад Белград 1:3 Эсбьерг Эсбьерг 0:0 ДАК Эсбьерг 1:1 Коллинг Эсбьерг 1:2 Сённерйюск Эсбьерг 3:0 Нордшелланн Копенгаген 3:0 Эсбьерг Эсбьерг 1:4 Ольборг Вендсиссель 1:1 Эсбьерг

Последние игры между собой

Брондбю: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эсбьерг: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:1 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 1:1 Брондбю Суперлига Дании
Брондбю 4:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 2:3 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:0 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 0:1 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Эсбьерг 2:2 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:0 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 0:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 0:2 Эсбьерг Суперлига Дании Эсбьерг 3:1 Брондбю Кубок Эсбьерг 1:0 Брондбю Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Кубок Брондбю 2:2 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 1:1 Эсбьерг Суперлига Дании Брондбю 3:0 Эсбьерг САС Лигаен
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 6 5 1 0 10 - 1 77
2. Митьюлланд 5 1 2 2 5 - 7 65
3. Эсбьерг 6 3 2 1 6 - 4 49
4. Оденсе 0:0 6 0 4 2 4 - 7 46
5. Брондбю 6 1 2 3 6 - 8 43
6. Нордшелланн 5 0 3 2 4 - 8 39
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Эсбьерг вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    94'
    Херманнссон Хьёртур задерживает мяч рукой
  • 94'
    Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 93'
    Лаурсен Николай из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 93'
    Эрцег Анте из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 92'
    Лаурсен Николай из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 91'
    Эрцег Анте из команды Брённбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 91'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 90'
    Шанс! Араюури Паулус из команды Брённбю пробил головой, но мимо
  • 90'
    Кайзер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
  • 89'
    Араюури Паулус из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 89'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    89'
    Судья сигнализирует, что Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Эрцег Анте
  • 88'
    Адриан Петре из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 88'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 88'
    Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 88'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 87'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 87'
    ШАНС! Кристенсен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 87'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 86'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 86'
    ШАНС! Тибблинг Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 86'
    Опасность! Лаурсен Николай из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 85'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Тактическая замена. Радошевич Йосип уходит с поля и его заменяет Эрцег Анте
  • 85'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 83'
    Бринк Марк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Адриан Петре изменил счет на табло!
  • 83'
    Бринк Марк из команды Эсбьерг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
  • 83'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 82'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13177 болельщиков
  • 81'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 81'
    Отличный пас сделал Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 81'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 81'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 80'
    Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 80'
    Лаурсен Николай из команды Брённбю сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 80'
    Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 79'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 78'
    Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Лаурсен Николай из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 78'
    Радошевич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 77'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 77'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 77'
    Адриан Петре из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
  • 76'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 76'
    Кауко Йони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 76'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 76'
    Адриан Петре из команды Эсбьерг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 76'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 74'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 74'
    ШАНС! Тибблинг Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 74'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 73'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 73'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 73'
    Бринк Марк из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 73'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 72'
    Тактическая замена. Яковенко Юрий уходит с поля и его заменяет Адриан Петре
  • 71'
    Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Лаурсен Николай
  • 71'
    Юнг Антони из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 71'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 70'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 70'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 69'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 69'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 69'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 69'
    Уре Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Радошевич Йосип из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 68'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 68'
    Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 68'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
  • 67'
    Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе
  • 67'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    66'
    Яковенко Юрий наказан за толчок Вильчек Камиль
  • Угловой
    66'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
  • 66'
    Яковенко Юрий нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 65'
    Эсбьерг начинает контратаку
  • 65'
    Тактическая замена. Хольсе Карло уходит с поля и его заменяет Бринк Марк
  • Фол, нарушение
    64'
    Судья сигнализирует, что Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
  • 64'
    Йеппе Хобьерг взял и забрал мяч на выходе
  • 64'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 62'
    Вратарь парирует удар, который нанес Мукхтар Хани, и мяч снова в игре
  • 62'
    Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 62'
    Даниэль Аньембе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    62'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 62'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 62'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Хедлунд Симон получил травму и заменен. Тибблинг Симон выходит на поле.
  • 61'
    Кайзер Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
  • Фол, нарушение
    60'
    Судья сигнализирует, что Яковенко Юрий из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
  • 60'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 60'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    60'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
  • 59'
    Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 59'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 59'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 58'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 58'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • Фол, нарушение
    57'
    Судья сигнализирует, что Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Юнг Антони
  • 57'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 56'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг делает неудачный навес.
  • Угловой
    56'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 56'
    Араюури Паулус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 56'
    Кристенсен Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    55'
    Араюури Паулус из команды Брённбю играет слишком грубо. Яковенко Юрий оказался на газоне.
  • 55'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 54'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 54'
    Матч возобновлен
  • 53'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 53'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 52'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    52'
    Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
  • Фол, нарушение
    51'
    Судья сигнализирует, что Вильчек Камиль из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Халсти Маркус
  • 51'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 51'
    Кайзер Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    50'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 50'
    Яковенко Юрий нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 50'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • Угловой
    50'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой слева.
  • 49'
    Йенс Мартин Гаммельбю предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 48'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    48'
    Кристенсен Матиас из команды Эсбьерг в офсайде
  • Офсайд
    47'
    Уре Микаэль из команды Брённбю в офсайде
  • 47'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
  • Фол, нарушение
    46'
    Судья сигнализирует, что Хедлунд Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Лауридсен Йеспер
  • 46'
    Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Кристенсен Матиас
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
  • 48'
    Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 47'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 46'
    Херманнссон Хьёртур не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 45'
    Шанс! Араюури Паулус из команды Брённбю пробил головой, но мимо
  • Угловой
    45'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
  • 44'
    Уре Микаэль нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
  • 44'
    Хедлунд Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    Брённбю начинает контратаку
  • 44'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
  • 43'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 43'
    ШАНС! Йенс Мартин Гаммельбю нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 43'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
  • 43'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Лауридсен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    42'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 42'
    Остин Родольф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 42'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
  • Фол, нарушение
    41'
    Даниэль Аньембе наказан за толчок Араюури Паулус
  • 41'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    40'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю подал угловой справа.
  • 40'
    Халсти Маркус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 40'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 40'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 40'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 38'
    Хорошую попытку сделал Мукхтар Хани. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 38'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 37'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 37'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • Травма, повреждение
    37'
    Хедлунд Симон возвращается на поле.
  • Описание гола
    37'
    ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Вильчек Камиль наносит удар в каркас ворот!
  • 36'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    36'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хедлунд Симон получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    35'
    Хедлунд Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 35'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    34'
    ПЕНАЛЬТИ - Остин Родольф из команды Эсбьерг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Хедлунд Симон.
  • 34'
    Кайзер Доминик из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Желтая карточка
    32'
    Судья подбегает и показывает Остин Родольф из команды Эсбьерг отложенную желтую карточку за фол.
  • 32'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 31'
    Хорошую попытку сделал Яковенко Юрий. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 31'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 30'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Радошевич Йосип из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 29'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 29'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 28'
    Яковенко Юрий не смог попасть в створ ударом издали
  • 27'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 27'
    ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 27'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 27'
    ШАНС! Вильчек Камиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 26'
    Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 26'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    25'
    Судья сигнализирует, что Яковенко Юрий из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Араюури Паулус
  • 25'
    Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
  • 25'
    Юнг Антони из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Офсайд
    24'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг в офсайде
  • 23'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Херманнссон Хьёртур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 21'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 21'
    Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
  • 21'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Травма, повреждение
    21'
    Кауко Йони возвращается на поле.
  • 21'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 20'
    Херманнссон Хьёртур из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    19'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кауко Йони получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    19'
    Кауко Йони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 19'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 18'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 18'
    Опасность! Мукхтар Хани из команды Брённбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 17'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 17'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Яковенко Юрий из команды Эсбьерг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
  • 16'
    Даниэль Аньембе из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 15'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 14'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 13'
    Шанс! Кауко Йони из команды Эсбьерг пробил головой, но мимо
  • 13'
    Хольсе Карло из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Вильчек Камиль из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Халсти Маркус из команды Эсбьерг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Фол, нарушение
    11'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю играет слишком грубо. Лауридсен Йеспер оказался на газоне.
  • 10'
    Юнг Антони из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Фол, нарушение
    10'
    Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Эсбьерг поставил подножку. Пострадал Кайзер Доминик
  • 9'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 9'
    Радошевич Йосип не смог попасть в створ ударом издали
  • 9'
    Остин Родольф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Йенс Мартин Гаммельбю из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 8'
    ШАНС! Лауридсен Йеспер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
  • 8'
    Опасность! Тигадауини Аднане из команды Эсбьерг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
  • 7'
    Удар от ворот произведет Брённбю
  • 7'
    Отличный пас сделал Хольсе Карло из команды Эсбьерг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 6'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Кауко Йони из команды Эсбьерг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 6'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Вильчек Камиль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Вратарь парирует удар, который нанес Хедлунд Симон, и мяч снова в игре
  • 4'
    Удар от ворот произведет Эсбьерг
  • 3'
    Брённбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Брённбю вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Йенс Мартин Гаммельбю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    2'
    Лауридсен Йеспер из команды Эсбьерг подал угловой справа.
  • 1'
    Радошевич Йосип предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 1'
    Эсбьерг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Брённбю начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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