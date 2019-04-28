Украина: Премьер-лига 2018-2019
Александрия
0:2
Конец матча
Стадион: Ника
Заря
36' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
39' Желтая карточкаЛучкевич Валерий
0:1
41' ГолГромов Артём
50' Желтая карточкаЧайковский Игорь
0:2
62' ГолГромов Артём
82' Желтая карточкаВернидуб Виталий
79
Панькив
Юрий
18
Ситало
Артём
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
Ход матча
39'
41'
50'
62'
82'
Предыдущие игры
Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия
Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря
Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов
Последние игры между собой
Александрия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|57 - 9
|67
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 24
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 27
|38
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|28 - 39
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|23 - 37
|33
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|4.
|Карпаты
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|32 - 42
|22
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|15 - 39
|18
Александрия
43.4% (66)
Ничья
37.5% (57)
Заря
19.1% (29)
1:1 Ничья
30.9% (47)
2:1 Александрия
20.4% (31)
1:0 Александрия
19.7% (30)
1:2 Заря
10.5% (16)
0:1 Заря
5.9% (9)
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