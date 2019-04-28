Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Александрия
0:2
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
36' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
39' Желтая карточка
Лучкевич Валерий
0:1
41' Гол
Громов Артём
50' Желтая карточка
Чайковский Игорь
0:2
62' Гол
Громов Артём
82' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
90'+4
79
Панькив
Юрий
3
Микицей
Станислав
4
Бабогло
Владислав
26
Шендрик
Антон
11
Цуриков
Андрей
17
Лучкевич
Валерий
8
Довгий
Алексей
27
Гречишкин
Дмитрий
7
Протасов
Евгений
6
Ковалец
Кирилл
18
Ситало
Артём
30
Шевченко
Никита
20
Караваев
Александр
15
Вернидуб
Виталий
14
Михайличенко
Богдан
98
Чеберко
Евгений
22
Кабаев
Владислав
99
Арвеладзе
Леван
77
Чайковский
Игорь
10
Хомченовский
Дмитрий
17
Леднев
Богдан
11
Будковский
Филипп
Александрия
Заря

Ход матча

36'
 
Михайличенко Богдан
36'
Полярус Артём
Протасов Евгений
 
39'
Лучкевич Валерий
 
41'
0:1
Громов Артём
(Хомченовский Дмитрий)
42'
 
Громов Артём
Кабаев Владислав
46'
Шастал Дмитрий
Микицей Станислав
 
50'
 
Чайковский Игорь
57'
Банада Евгений
Довгий Алексей
 
62'
0:2
Громов Артём
(Хомченовский Дмитрий)
82'
 
Вернидуб Виталий

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Александрия 2:1 Мариуполь Львов 1:2 Александрия Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Черноморец Од 0:3 Александрия
Александрия 1:1 Олимпик Донецк Александрия 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Александрия 1:2 Львов Ворскла 0:1 Александрия Александрия 2:1 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Александрия 1:1 Десна Заря 0:0 Александрия Александрия 2:1 Карпаты Александрия 3:2 Черноморец Од Олимпик Донецк 2:3 Александрия Черноморец Од 3:0 Александрия Мариуполь 1:0 Александрия Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Львов 2:2 Александрия
Заря Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Заря 2:1 Львов Ингулец 2:1 Заря Шахтёр Донецк 3:0 Заря Львов 0:1 Заря
Заря 2:3 Динамо Киев Заря 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:0 Заря Заря 3:0 Ворскла Динамо Киев 5:0 Заря Кальмар 1:0 Заря Заря 3:0 Арсенал-Киев Десна 0:2 Заря Олимпик Донецк 1:1 Заря Заря 2:1 Карпаты Черноморец Од 0:3 Заря Десна 1:1 Заря Заря 0:0 Александрия Мариуполь 3:2 Заря Шахтёр Донецк 1:1 Заря Заря 0:0 Львов

Последние игры между собой

Александрия: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заря: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Заря 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:1 Заря Премьер-лига
Заря 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:0 Заря Премьер-лига Заря 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 0:1 Заря Премьер-лига Александрия 2:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Премьер-лига Заря 1:1 Александрия Кубок Александрия 0:1 Заря Кубок Александрия 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:0 Александрия Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 21 4 1 57 - 9 67
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 26 14 5 7 35 - 24 47
4. Заря Заявка 26 10 8 8 34 - 27 38
5. Мариуполь Заявка 26 9 6 11 28 - 39 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла Заявка 26 10 3 13 23 - 37 33
3. Олимпик Донецк Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
4. Карпаты Заявка 25 5 7 13 32 - 42 22
5. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
6. Черноморец Од Заявка 25 4 6 15 15 - 39 18
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Александрия 0:2 Заря
Александрия
43.4% (66)
Ничья
37.5% (57)
Заря
19.1% (29)
1:1 Ничья
30.9% (47)
2:1 Александрия
20.4% (31)
1:0 Александрия
19.7% (30)
1:2 Заря
10.5% (16)
0:1 Заря
5.9% (9)
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