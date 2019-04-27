Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Олимпик Донецк
1:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Карпаты
0'
1:0
9' Гол
Пасич Геннадий
23'
1
Крынский
Владимир
78
Ксёнз
Павел
4
Гришко
Дмитрий
74
Снурницин
Игорь
47
Вантух
Роман
9
Гай
Алексей
63
До
Коуто
Тейшейра
Максим
33
Andrii
Kravchuk
8
Политыло
Сергей
41
Пасич
Геннадий
77
Дегтярёв
Максим
1
Кучинский
Максим
4
Сандохадзе
Ника
5
Нестеров
Андрей
19
Папа
Гуйе
9
Гуцуляк
Алексей
33
Мякушко
Сергей
29
Хонгла
Мартин
48
Клёц
Дмитрий
20
Ди
Франко
Франсиско
74
Йода
Карим
10
Понде
Кристиан
Олимпик Донецк
Карпаты

Ход матча

9'
Пасич Геннадий
(Andrii Kravchuk)
1:0

Предыдущие игры

Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев
Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла
Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты

Последние игры между собой

Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Карпаты: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 2:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:2 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:3 Олимпик Донецк Премьер-лига
Карпаты 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Карпаты Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 20 4 1 56 - 9 64
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 25 14 5 6 35 - 22 47
4. Заря Заявка 25 9 8 8 32 - 27 35
5. Мариуполь Заявка 25 9 6 10 28 - 38 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла Заявка 26 10 3 13 23 - 37 33
3. Олимпик Донецк 1:0 Заявка 26 6 9 11 29 - 36 27
4. Карпаты 0:1 Заявка 25 5 7 13 30 - 40 22
5. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
6. Черноморец Од Заявка 25 4 6 15 15 - 39 18
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Пасич Геннадий бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Олимпик Донецк 1:0 Карпаты
Олимпик Донецк
44.4% (67)
Ничья
45% (68)
Карпаты
10.6% (16)
1:1 Ничья
37.7% (57)
2:1 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:0 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:2 Карпаты
6% (9)
2:0 Олимпик Донецк
5.3% (8)
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