Украина: Премьер-лига 2018-2019
Олимпик Донецк
1:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Карпаты
1:0
9' ГолПасич Геннадий
78
Ксёнз
Павел
47
Вантух
Роман
19
Папа
Гуйе
48
Клёц
Дмитрий
74
Йода
Карим
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Ксёнз ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
88 Валеев РинарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Matar DieyeНападающий
-
Главный тренер: Шевчук Вячеслав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Папа ГуйеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Йода КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мендес КевинПолузащитник
- Нападающий
-
-
49 Roman Sliva
-
Главный тренер: Гонсалес Фабри
Ход матча
9'
Предыдущие игры
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: +4 =6 -10Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Десна Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев
Александрия 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Мариуполь 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Десна Шахтёр Донецк 2:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Заря Львов 1:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Шахтёр Донецк 3:2 Олимпик Донецк Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Динамо Киев 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:3 Александрия Звезда Кропивницкий 1:1 Олимпик Донецк Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Мариуполь
Карпаты Последние 20 матчей: +6 =5 -9Карпаты 0:0 Черноморец Од Десна 2:1 Карпаты Ингулец 1:1 Карпаты Карпаты 4:0 Ворскла
Карпаты 1:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 5:0 Карпаты Карпаты 0:1 Львов Ворскла 0:4 Карпаты Карпаты 0:4 Динамо Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Карпаты 0:2 Десна Заря 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 1:2 Карпаты Черкащина-Академия 0:1 Карпаты Черноморец Од 0:5 Карпаты Александрия 2:1 Карпаты Мариуполь 1:1 Карпаты Карпаты 1:6 Шахтёр Донецк Сумы 0:3 Карпаты Львов 1:1 Карпаты
Последние игры между собой
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Карпаты: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Карпаты 2:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Олимпик Донецк 0:0 Карпаты Премьер-лига Карпаты 0:2 Олимпик Донецк Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Карпаты Премьер-лига Карпаты 4:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Олимпик Донецк 1:0 Карпаты Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|56 - 9
|64
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|35 - 22
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 27
|35
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|28 - 38
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|23 - 37
|33
|3.
|Олимпик Донецк
|1:0 Заявка
|26
|6
|9
|11
|29 - 36
|27
|4.
|Карпаты
|0:1 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 40
|22
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|15 - 39
|18
Олимпик Донецк
44.4% (67)
Ничья
45% (68)
Карпаты
10.6% (16)
1:1 Ничья
37.7% (57)
2:1 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:0 Олимпик Донецк
18.5% (28)
1:2 Карпаты
6% (9)
2:0 Олимпик Донецк
5.3% (8)
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