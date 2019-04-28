Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
2:1
Второй тайм: 60'
Стадион: Merkur-Arena
ЛАСК
0:1
22' ГолУлльманн Максимилиан
28' Желтая карточкаШпендльхофер Лукас
1:1
30' ГолХирлэндер Штефан
41' Желтая карточкаReinhold Ranftl
45' Желтая карточкаТетте Самуэл
2:1
45' ГолПинк Маркус
26
Кох
Фабиан
30
Ivan
Ljubic
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Ivan LjubicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янтшер ЯкобПолузащитник
-
14 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Эже ЭмекаНападающий
-
22 Tobias Koch
-
Главный тренер: Roman Maehlich
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Oliver Glasner
Ход матча
22'
30'
1:1
41'
45'
45'
2:1
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =5 -3ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК
Последние игры между собой
Штурм: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|40
|2.
|ЛАСК
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|28
|3.
|Вольфсбергер
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|25
|4.
|Штурм
|2:1
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|24
|5.
|Санкт-Пёльтен
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|21
|6.
|Аустрия Вена
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|21
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