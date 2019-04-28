Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Бундеслига. Чемпионская группа 2018-2019
Штурм
2:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
ЛАСК
0'
0:1
22' Гол
Улльманн Максимилиан
28' Желтая карточка
Шпендльхофер Лукас
1:1
30' Гол
Хирлэндер Штефан
41' Желтая карточка
Reinhold Ranftl
45' Желтая карточка
Тетте Самуэл
2:1
45' Гол
Пинк Маркус
60'
27
Зибенхандль
Йорг
26
Кох
Фабиан
23
Шпендльхофер
Лукас
35
Марешиц
Дарио
17
Gideon
Mensah
30
Ivan
Ljubic
38
Лема
Майкл
Джон
25
Хирлэндер
Штефан
9
Китеишвили
Отар
13
Янтшер
Якоб
14
Пинк
Маркус
1
Шлагер
Александр
6
Philipp
Wiesinger
18
Gernot
Trauner
15
Рамсебнер
Кристиан
13
Улльманн
Максимилиан
25
Холланд
Джеймс
8
Peter
Michorl
26
Reinhold
Ranftl
29
João
Victor
II
20
Тетте
Самуэл
27
Thomas
Goiginger
Штурм
4-1-4-1
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

22'
0:1
Улльманн Максимилиан
(Peter Michorl)
28'
Шпендльхофер Лукас
 
30'
Хирлэндер Штефан
1:1
41'
 
Reinhold Ranftl
45'
 
Тетте Самуэл
45'
Пинк Маркус
(Хирлэндер Штефан)
2:1
46'
 
Dominik Frieser
Рамсебнер Кристиан
57'
Лакнер Маркус
Китеишвили Отар
 

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЛАСК 1:2 Штурм Штурм 1:2 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 3:1 Штурм Аустрия Вена 0:1 Штурм
Штурм 0:1 Санкт-Пёльтен Штурм 2:1 Капфенберг Штурм 1:0 Аустрия Вена Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм Штурм 0:3 ЛАСК Маттерсбург 1:1 Штурм Штурм 1:1 Домжале Штурм 4:3 Амштеттен Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт Штурм 2:3 Раннерс Штурм 1:1 Хорсенс Лех 1:2 Штурм Штурм 9:0 Вайц Штурм 2:2 Ворвертс Стейр Штурм 3:0 Адмира Рапид Вена 0:0 Штурм
ЛАСК Последние 20 матчей: +12 =5 -3
ЛАСК 1:2 Штурм Аустрия Вена 2:2 ЛАСК ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:2 Ред Булл Зальцбург
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Вольфсбергер 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Клагенфурт Альтах 1:2 ЛАСК ЛАСК 2:0 Ваккер Инсбрук Штурм 0:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Аустрия Вена ЛАСК 6:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 5:0 Амштеттен Вентспилс 1:4 ЛАСК Дандолк 0:3 ЛАСК Тяньцзинь Тэда 1:1 ЛАСК ЛАСК 8:2 Ваттенс Лиферинг 1:1 ЛАСК ЛАСК 2:1 Маттерсбург Вольфсбергер 1:1 ЛАСК

Последние игры между собой

Штурм: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ЛАСК: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 1:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:4 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 0:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 2:2 Штурм Бундеслига (T-mobile) Штурм 3:3 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Штурм 2:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 0:3 Штурм Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
Команда И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 6 4 1 1 15 - 6 40
2. ЛАСК 1:2 6 1 2 3 7 - 8 28
3. Вольфсбергер 6 3 1 2 9 - 10 25
4. Штурм 2:1 6 3 0 3 7 - 8 24
5. Санкт-Пёльтен 6 1 3 2 6 - 8 21
6. Аустрия Вена 6 1 3 2 8 - 12 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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