Украина: Премьер-лига 2018-2019
Арсенал-Киев
2:0
Конец матча
Стадион: НТК им. В. Банникова
Десна
1:0
11' ГолАвагимян Артур
26' Желтая карточкаСлинкин Андрей
2:0
27' ПенальтиОреховский Павел
30' Желтая карточкаИмереков Максим
40' Желтая карточкаОгиря Владислав
55' Желтая карточкаФилиппов Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
59 Козак АртёмПолузащитник
-
99 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Igor Leonov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
11'
26'
27'
2:0
30'
40'
Предыдущие игры
Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +4 =2 -14Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла
Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов
Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна
Последние игры между собой
Арсенал-Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|57 - 9
|67
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|45 - 13
|60
|3.
|Александрия
|Заявка
|26
|14
|5
|7
|35 - 24
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 27
|38
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|26
|9
|6
|11
|28 - 39
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|23 - 28
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|30 - 30
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|26
|10
|3
|13
|23 - 37
|33
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|31 - 38
|27
|4.
|Карпаты
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|32 - 42
|22
|5.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|18 - 45
|21
|6.
|Черноморец Од
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|15 - 39
|18
Арсенал-Киев
32.1% (53)
Ничья
28.5% (47)
Десна
39.4% (65)
1:1 Ничья
23.6% (39)
1:2 Десна
19.4% (32)
1:0 Арсенал-Киев
16.4% (27)
0:1 Десна
13.9% (23)
2:1 Арсенал-Киев
10.9% (18)
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