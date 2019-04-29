Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Арсенал-Киев
2:0
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1:0
11' Гол
Авагимян Артур
26' Желтая карточка
Слинкин Андрей
2:0
27' Пенальти
Ореховский Павел
30' Желтая карточка
Имереков Максим
40' Желтая карточка
Огиря Владислав
55' Желтая карточка
Филиппов Александр
90'+4
77
Пидкивка
Роман
29
Жичиков
Максим
20
Башлай
Дмитрий
44
Сагуткин
Данила
2
Осман
Александр
9
Домбровский
Андрей
22
Авагимян
Артур
11
Липартия
Джаба
16
Ореховский
Павел
21
Калитвинцев
Владислав
19
Ковпак
Александр
72
Литовка
Игорь
45
Фаворов
Денис
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
33
Слинкин
Андрей
14
Якимив
Андрей
7
Огиря
Владислав
12
Картушов
Егор
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
10
Филиппов
Александр
79
Сергийчук
Михаил
Арсенал-Киев
Десна

Ход матча

11'
Авагимян Артур
(Калитвинцев Владислав)
1:0
26'
 
Слинкин Андрей
27'
Ореховский Павел
2:0
30'
 
Имереков Максим
40'
 
Огиря Владислав
46'
 
Люлька Сергей
Якимив Андрей
54'
 
Волков Александр
Слинкин Андрей
55'
 
Филиппов Александр
76'
Кадымян Гегам
Авагимян Артур
 
78'
Козак Артём
Липартия Джаба
 
78'
 
Хлёбас Дмитрий
Сергийчук Михаил
90'
Мудрик Михайло
Ковпак Александр
 

Предыдущие игры

Арсенал-Киев Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Олимпик Донецк 2:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 2:2 Ворскла
Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Олимпик Донецк 0:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Заря 3:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:1 Карпаты Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Александрия Мариуполь 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:3 Шахтёр Донецк Львов 1:0 Арсенал-Киев Ворскла 0:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:1 Динамо Киев Черкащина-Академия 3:2 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 1:3 Олимпик Донецк Десна 1:0 Арсенал-Киев Арсенал-Киев 0:5 Заря
Десна Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ворскла 3:3 Десна Десна 2:1 Карпаты Олимпик Донецк 0:2 Десна Десна 0:1 Львов
Ворскла 0:0 Десна Десна 1:2 Динамо Киев Арсенал-Киев 0:2 Десна Ольборг 1:0 Десна Олимпик Донецк 1:1 Десна Десна 0:2 Заря Карпаты 0:2 Десна Десна 2:0 Черноморец Од Александрия 1:1 Десна Десна 1:1 Заря Десна 2:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Львов 1:3 Десна Десна 0:2 Ворскла Кристалл Херсон 2:3 Десна Динамо Киев 4:0 Десна

Последние игры между собой

Арсенал-Киев: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Десна: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Арсенал-Киев 0:2 Десна Премьер-лига Десна 1:0 Арсенал-Киев Премьер-лига Десна 3:3 Арсенал-Киев Первый дивизион Десна 5:1 Арсенал-Киев Первый дивизион
Арсенал-Киев 1:2 Десна Первый дивизион

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 26 21 4 1 57 - 9 67
2. Динамо Киев Заявка 26 19 3 4 45 - 13 60
3. Александрия Заявка 26 14 5 7 35 - 24 47
4. Заря Заявка 26 10 8 8 34 - 27 38
5. Мариуполь Заявка 26 9 6 11 28 - 39 33
6. Львов Заявка 26 7 9 10 23 - 28 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 26 10 5 11 30 - 30 35
2. Ворскла Заявка 26 10 3 13 23 - 37 33
3. Олимпик Донецк Заявка 26 6 9 11 31 - 38 27
4. Карпаты Заявка 25 5 7 13 32 - 42 22
5. Арсенал-Киев Заявка 26 6 3 17 18 - 45 21
6. Черноморец Од Заявка 25 4 6 15 15 - 39 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NTK Bannikova. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Арсенал-Киев 2:0 Десна
Арсенал-Киев
32.1% (53)
Ничья
28.5% (47)
Десна
39.4% (65)
1:1 Ничья
23.6% (39)
1:2 Десна
19.4% (32)
1:0 Арсенал-Киев
16.4% (27)
0:1 Десна
13.9% (23)
2:1 Арсенал-Киев
10.9% (18)
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