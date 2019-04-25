Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Львов
 
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Стадион:
Динамо Киев

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь
Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Динамо Киев 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Львов 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Львов Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 20 4 1 56 - 9 64
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 25 14 5 6 35 - 22 47
4. Заря Заявка 25 9 8 8 32 - 27 35
5. Мариуполь Заявка 25 9 6 10 28 - 38 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла Заявка 25 9 3 13 21 - 36 30
3. Олимпик Донецк Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 24 5 7 12 30 - 39 22
5. Черноморец Од Заявка 24 4 6 14 14 - 37 18
6. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Львов - Динамо Киев

    До начала игры, которая состоится 28.04.2019, осталось 2 дня 7 часов 26 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.
    • Прогнозы на матч Львов - Динамо Киев
    Львов
    3% (2)
    Ничья
    3% (2)
    Динамо Киев
    93.9% (62)
    0:2 Динамо Киев
    39.4% (26)
    1:2 Динамо Киев
    33.3% (22)
    0:1 Динамо Киев
    13.6% (9)
    1:3 Динамо Киев
    3% (2)
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