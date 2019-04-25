Украина: Премьер-лига 2018-2019
Львов
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Стадион: Арена Львов
Динамо Киев
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Заря 2:1 Львов Львов 1:2 Александрия Львов 0:1 Заря Львов 2:3 Мариуполь
Десна 0:1 Львов Львов 0:0 Заря Карпаты 0:1 Львов Львов 0:1 Черноморец Од Александрия 1:2 Львов Львов 2:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Львов Львов 1:1 Олимпик Донецк Львов 0:2 Ворскла Горняк Кривой Рог 0:1 Львов Динамо Киев 0:1 Львов Львов 1:0 Арсенал-Киев Львов 1:3 Десна Заря 0:0 Львов Львов 1:1 Карпаты Черноморец Од 0:1 Львов
Динамо Киев Последние 20 матчей: +11 =4 -5Динамо Киев 0:0 Шахтёр Донецк Мариуполь 0:1 Динамо Киев Шахтёр Донецк 1:1 Динамо Киев Заря 2:3 Динамо Киев
Олимпик Донецк 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 0:5 Челси Динамо Киев 4:0 Арсенал-Киев Челси 3:0 Динамо Киев Десна 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 5:0 Заря Динамо Киев 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:2 Динамо Киев Волеренга 1:2 Динамо Киев Мальмё 0:0 Динамо Киев Эстерсунд 0:0 Динамо Киев Динамо Киев 0:1 Яблонец Карпаты 0:4 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Астана 0:1 Динамо Киев Александрия 2:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|56 - 9
|64
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|35 - 22
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 27
|35
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|28 - 38
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|21 - 36
|30
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|30 - 39
|22
|5.
|Черноморец Од
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|14 - 37
|18
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
Львов
3% (2)
Ничья
3% (2)
Динамо Киев
93.9% (62)
0:2 Динамо Киев
39.4% (26)
1:2 Динамо Киев
33.3% (22)
0:1 Динамо Киев
13.6% (9)
1:3 Динамо Киев
3% (2)
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