Украина: Премьер-лига 2018-2019

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Черноморец Од
1:0
Второй тайм: 57'

Стадион:
Ворскла
0'
1:0
2' Гол
Вильяльмссон Арни
35' Желтая карточка
Сапай Вадим
39' Желтая карточка
Грачёв Глеб
44' Желтая карточка
Кане Ибрахим
57'
12
Кожухарь
Андрей
3
Трубочкин
Иван
5
Рыжук
Дмитрий
15
Грачёв
Глеб
23
Норенков
Денис
34
Танчик
Владимир
20
Бабенко
Руслан
11
Морозенко
Евгений
7
Мусолитин
Николай
99
Вильяльмссон
Арни
25
Коваль
Владимир
21
Ткаченко
Александр
23
Сапай
Вадим
17
Чеснаков
Владимир
25
Мартыненко
Евгений
50
Кане
Ибрахим
77
Васин
Денис
94
Todor
Petrovic
11
Шарпар
Вячеслав
82
Ребенок
Павел
8
Габелок
Артём
26
Коломоец
Юрий
Черноморец Од
Ворскла

Ход матча

2'
Вильяльмссон Арни
(Норенков Денис)
1:0
35'
 
Сапай Вадим
39'
Грачёв Глеб
 
44'
 
Кане Ибрахим

Предыдущие игры

Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия
Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Динамо Киев

Последние игры между собой

Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Черноморец Од 0:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Кубок Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
Черноморец Од 0:3 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 0:0 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига

Чемпионская группа

Команда И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 25 20 4 1 56 - 9 64
2. Динамо Киев Заявка 25 18 3 4 44 - 13 57
3. Александрия Заявка 25 14 5 6 35 - 22 47
4. Заря Заявка 25 9 8 8 32 - 27 35
5. Мариуполь Заявка 25 9 6 10 28 - 38 33
6. Львов Заявка 25 7 9 9 23 - 27 30

Понижение

Команда И В Н П Г О
1. Десна Заявка 25 10 5 10 30 - 28 35
2. Ворскла 0:1 Заявка 26 9 3 14 21 - 37 30
3. Олимпик Донецк Заявка 25 5 9 11 28 - 36 24
4. Карпаты Заявка 24 5 7 12 30 - 39 22
5. Черноморец Од 1:0 Заявка 25 5 6 14 15 - 37 21
6. Арсенал-Киев Заявка 25 5 3 17 16 - 45 18
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Ibrahim Kane получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Грачёв Глеб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Вильяльмссон Арни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:0 Ворскла
Черноморец Од
31.2% (48)
Ничья
44.8% (69)
Ворскла
24% (37)
1:1 Ничья
39% (60)
1:0 Черноморец Од
18.8% (29)
0:1 Ворскла
13% (20)
2:1 Черноморец Од
11% (17)
1:2 Ворскла
7.8% (12)
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