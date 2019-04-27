Украина: Премьер-лига 2018-2019
Черноморец Од
1:0
Второй тайм: 57'
Стадион: Черноморец
Ворскла
1:0
2' ГолВильяльмссон Арни
35' Желтая карточкаСапай Вадим
39' Желтая карточкаГрачёв Глеб
44' Желтая карточкаКане Ибрахим
15
Грачёв
Глеб
23
Сапай
Вадим
50
Кане
Ибрахим
77
Васин
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Грачёв ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чорний АртёмПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Червенков Ангел
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Сапай ВадимЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
50 Кане ИбрахимЗащитник
-
77 Васин ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Артур IIIЗащитник
- Защитник
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 КарекаНападающий
-
Главный тренер: Vitalii Kosovskyi
Ход матча
2'
35'
39'
44'
Предыдущие игры
Черноморец Од Последние 20 матчей: +3 =3 -14Карпаты 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 1:1 Олимпик Донецк Черноморец Од 1:3 Арсенал-Киев Черноморец Од 0:3 Александрия
Мариуполь 0:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Шахтёр Донецк Львов 0:1 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Ворскла Динамо Киев 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 2:1 Арсенал-Киев Десна 2:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:3 Заря Черноморец Од 1:2 Ворскла Черноморец Од 0:5 Карпаты Олимпик Донецк 1:0 Черноморец Од Александрия 3:2 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Мариуполь Черноморец Од 3:0 Александрия Шахтёр Донецк 3:0 Черноморец Од Черноморец Од 0:1 Львов
Ворскла Последние 20 матчей: +5 =3 -12Ворскла 3:3 Десна Арсенал-Киев 1:0 Ворскла Днепр-1 2:0 Ворскла Карпаты 4:0 Ворскла
Арсенал-Киев 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Десна Заря 3:0 Ворскла Ворскла 0:4 Карпаты Спортинг Л 3:0 Ворскла Черноморец Од 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Александрия Ворскла 0:3 Арсенал Мариуполь 1:0 Ворскла Ворскла 0:2 Шахтёр Донецк Ворскла 0:1 Карабах Львов 0:2 Ворскла Черноморец Од 1:2 Ворскла Ворскла 2:1 Олимпик Донецк Карабах 0:1 Ворскла Ворскла 0:1 Динамо Киев
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Ворскла: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Черноморец Од 0:3 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:2 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Ворскла 0:0 Черноморец Од Кубок Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 0:1 Ворскла Кубок Ворскла 2:0 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 1:1 Ворскла Премьер-лига Черноморец Од 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 3:1 Черноморец Од Премьер-лига Черноморец Од 0:0 Ворскла Премьер-лига
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|25
|20
|4
|1
|56 - 9
|64
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|25
|18
|3
|4
|44 - 13
|57
|3.
|Александрия
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|35 - 22
|47
|4.
|Заря
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|32 - 27
|35
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|28 - 38
|33
|6.
|Львов
|Заявка
|25
|7
|9
|9
|23 - 27
|30
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Десна
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|30 - 28
|35
|2.
|Ворскла
|0:1 Заявка
|26
|9
|3
|14
|21 - 37
|30
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|28 - 36
|24
|4.
|Карпаты
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|30 - 39
|22
|5.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|25
|5
|6
|14
|15 - 37
|21
|6.
|Арсенал-Киев
|Заявка
|25
|5
|3
|17
|16 - 45
|18
Черноморец Од
31.2% (48)
Ничья
44.8% (69)
Ворскла
24% (37)
1:1 Ничья
39% (60)
1:0 Черноморец Од
18.8% (29)
0:1 Ворскла
13% (20)
2:1 Черноморец Од
11% (17)
1:2 Ворскла
7.8% (12)
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