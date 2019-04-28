Норвегия: Первый дивизион 2019

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Согндаль
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Рёуфосс
0' 17'
1
Дингеланд
Матиас
2
Тотланд
Томас
3
Стейринг
Пер-Магнус
5
Фредриксен
Ульрик
14
Риндарёй
Уле
8
Биркелунд
Ейрик
6
Эрнеманн
Стеффен
7
Шульц
Эрик
11
Martin
Ramsland
10
Akor
Adamas
18
Хеуген
Сигурд
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
6
Snorre
Nilsen
19
Parfait
Bizoza
17
Salomon
Owusu
4
Stian
Simenstad
8
Matias
Belli
Moldskred
7
Emile
Dadjo
11
Mikkel
Maigaard
10
Ryan
Doghman
9
Anton
Henningsson
I
22
Kristoffer
Nessoe
Согндаль
4-3-3
Рёуфосс
4-3-3

Предыдущие игры

Согндаль Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Согндаль 4:1 Нутодден Улленсакер-Киса 3:0 Согндаль Согндаль 1:1 Саннес УЛФ Бранн 3:0 Согндаль
Согндаль 0:0 Кристиансунд Одд 0:0 Согндаль ЦСКА Москва 3:0 Согндаль Сарпсборг-08 3:2 Согндаль Олесунн 3:1 Согндаль Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса Согндаль 0:1 Нутодден Тромсдален 0:3 Согндаль Согндаль 2:0 Олесунн Осане 1:2 Согндаль Саннес УЛФ 1:0 Согндаль Согндаль 1:0 Нест-Сотра Викинг 2:0 Согндаль Согндаль 1:2 Улленсакер-Киса Конгсвингер 1:3 Согндаль Согндаль 3:4 Мьёндален
Рёуфосс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рёуфосс 1:0 Стрёммен Старт 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 0:2 Саннефьёрд Нест-Сотра 1:2 Рёуфосс
Одд 5:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:3 Мьёндален Берум 3:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:2 Фрам Ларвик Оддс Баллклубб-2 2:3 Рёуфосс Рёуфосс 6:1 Хёнефосс Мьёльнер 2:0 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Фредрикстад Мосс 2:2 Рёуфосс Рёуфосс 3:3 Аскер Альта 1:2 Рёуфосс Рёуфосс 4:0 Гроруд Стабек-2 1:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Нюбергсунд Эльверум 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Берум

Последние игры между собой

Согндаль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Рёуфосс: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Рёуфосс 0:2 Согндаль Кубок Согндаль 1:1 Рёуфосс Товарищеские матчи
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fosshaugane Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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