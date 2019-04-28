Норвегия: Первый дивизион 2019
Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Гьемселунд
Ерв
18
Iman
Mafi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 MarlinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Lucas Morais
-
Главный тренер: Vitor Gazimba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daniel AaseПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Анене ЧумаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
Ход матча
13'
Предыдущие игры
Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =5 -9Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден
Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ
Ерв Последние 20 матчей: +4 =8 -8Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт
Последние игры между собой
Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|5
|2
|3
|0
|9 - 6
|9
|3.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|5
|2
|2
|1
|12 - 3
|8
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|5
|2
|2
|1
|3 - 1
|8
|5.
|Рёуфосс
|0:0
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|6.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|Саннес УЛФ
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Ерв
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Скейд
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Согндаль
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Нест-Сотра
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|12.
|КФУМ
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|13.
|Хам-Кам
|0:0
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Стрёммен
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|15.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 13
|2
|16.
|Нутодден
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
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