Норвегия: Первый дивизион 2019

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Конгсвингер
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Ерв
0'
13' Желтая карточка
 16'
31
Andreas
Smedplass
2
Fredrik
Mani
Paalerud
3
Скагестад
Эдвард
5
Christian
Roeer
18
Iman
Mafi
27
Н'Гуэмо
Ландри
23
Martin
Tangen
Vinjor
16
Harald
Holter
11
Simon
Marklund
28
Jonas
Roenningen
9
Adem
Gueven
20
Oeystein
Oevretveit
25
Michael
Ogungbaro
4
Espen
Knudsen
2
Torje
Wichne
19
Kristoffer
Toennessen
6
Вихманн
Матиас
8
Thomas
Zernichow
11
Daniel
Aase
7
Simon
Andreas
Larsen
I
23
Ole
Marius
Haabestad
27
Анене
Чума
Конгсвингер
4-1-2-1-2
Ерв
4-3-3

Ход матча

13'
 

Предыдущие игры

Конгсвингер Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Улленсакер-Киса 0:2 Конгсвингер Конгсвингер 0:0 КФУМ Олесунн 1:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:0 Нутодден
Сарпсборг-08 5:0 Конгсвингер Лиллестрём 2:1 Конгсвингер Волеренга 2:1 Конгсвингер Викинг 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:2 Нест-Сотра Ерв 1:2 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 7:2 Осане Мьёндален 2:0 Конгсвингер Конгсвингер 1:1 Тромсдален Олесунн 2:1 Конгсвингер Конгсвингер 1:3 Согндаль Левангер 1:1 Конгсвингер Конгсвингер 2:0 Нутодден Хам-Кам 3:1 Конгсвингер Конгсвингер 6:0 Саннес УЛФ
Ерв Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Ерв 3:1 Нутодден Скейд 0:0 Ерв Ерв 1:1 Стрёммен Ерв 0:1 Старт
Ерв 0:1 Тромсдален Улленсакер-Киса 4:1 Ерв Ерв 1:2 Конгсвингер Мьёндален 1:1 Ерв Ерв 0:0 Левангер Олесунн 1:1 Ерв Ерв 1:0 Стрёммен Осане 2:0 Ерв Ерв 1:0 Флурё Ерв 0:3 Олесунн Нутодден 0:1 Ерв Ерв 1:1 Саннес УЛФ Нест-Сотра 2:2 Ерв Ерв 2:3 Хам-Кам Ерв 0:0 Согндаль Викинг 4:1 Ерв

Последние игры между собой

Конгсвингер: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Ерв: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
Ерв 1:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 2:0 Ерв Первый дивизион Конгсвингер 6:1 Ерв Первый дивизион Ерв 2:2 Конгсвингер Первый дивизион
Ерв 2:1 Конгсвингер Типпелиген (Квалификация) Ерв 3:2 Конгсвингер Первый дивизион Конгсвингер 5:0 Ерв Первый дивизион Ерв 2:1 Конгсвингер 2-й дивизион Конгсвингер 3:1 Ерв 2-й дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Олесунн 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Саннефьёрд 5 2 3 0 9 - 6 9
3. Улленсакер-Киса 0:0 5 2 2 1 12 - 3 8
4. Конгсвингер 0:0 5 2 2 1 3 - 1 8
5. Рёуфосс 0:0 5 2 1 2 4 - 5 7
6. Старт 5 2 1 2 6 - 7 7
7. Саннес УЛФ 0:0 5 1 4 0 3 - 1 7
8. Ерв 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Скейд 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
10. Согндаль 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Нест-Сотра 0:0 5 1 2 2 4 - 4 5
12. КФУМ 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
13. Хам-Кам 0:0 4 1 1 2 2 - 4 4
14. Стрёммен 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
15. Тромсдален 0:0 4 0 2 2 4 - 13 2
16. Нутодден 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    13'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gjemselund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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