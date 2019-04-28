Норвегия: Типпелиген 2019

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  4. Типпелиген 2019
Стабек
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
9' Желтая карточка
Вихманн Мадис
16'
12
Сандберг
Маркус
2
Эрнандес
Рональд
21
Вихманн
Мадис
5
Steinar
Stroemnes
16
Ханше-Ольсен
Андреас
8
Бохинен
Эмиль
14
Аскилдсен
Кристоффер
42
Tobias
Borchgrevink
Boerkeeiet
20
Ola
Brynhildsen
25
Hugo
Vetlesen
10
Боли
Франк
1
Рикардо
II
29
Рейтан
Эрленд
Даль
18
Brede
Mathias
Moe
2
Marius
Lode
24
Frederik
Andre
Bjoerkan
6
Vegard
Leikvoll
Moberg
14
Ulrik
Saltnes
16
Конрадсен
Мортен
26
Haakon
Evjen
21
Geir
Andre
Herrem
20
Amor
Layoni
Стабек
4-4-1-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

9'
Вихманн Мадис
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём
Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Одд 0:3 Стабек Стабек 0:1 Кристиансунд Будё-Глимт 1:1 Стабек Стабек 1:2 Бранн Стабек 1:1 Волеренга
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Стабек: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Стабек Типпелиген
Будё-Глимт 6:1 Стабек Типпелиген Стабек 3:2 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 1:1 Стабек Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Стабек Кубок НМ Стабек 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Стабек 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион Будё-Глимт 2:1 Стабек Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 5 3 2 0 11 - 7 11
2. Одд 4 3 1 0 7 - 3 10
3. Мольде 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Викинг 0:0 5 3 1 1 6 - 2 10
5. Хёугесунн 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Волеренга 5 2 1 2 8 - 8 7
7. Сарпсборг-08 5 1 4 0 5 - 4 7
8. Кристиансунд 1:0 6 2 1 3 4 - 6 7
9. Бранн 0:0 6 1 3 2 7 - 8 6
10. Стрёмсгодсет 0:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Лиллестрём 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
12. Мьёндален 5 1 2 2 9 - 11 5
13. Стабек 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
14. Тромсё 0:0 5 1 2 2 4 - 8 5
15. Русенборг 4 0 2 2 2 - 6 2
16. Ранхейм 0:0 5 0 2 3 2 - 6 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Вихманн Мадис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nadderud Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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