Норвегия: Типпелиген 2019
Стабек
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Наддеруд
Будё-Глимт
9' Желтая карточкаВихманн Мадис
10
Боли
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Боли ФранкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Jie SunЗащитник
- Полузащитник
-
77 Мохтар ЮнесНападающий
-
30 Peder Vogt
-
29 Oscar Aga
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haakon EvjenНападающий
- Нападающий
-
20 Amor LayoniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Исидоро ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Хорн МайерПолузащитник
-
11 Jens HaugeНападающий
-
-
Главный тренер: Kjetil Knutsen
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: +8 =6 -6Хёугесунн 3:0 Стабек Стабек 3:1 Русенборг Мольде 3:0 Стабек Стабек 1:1 Лиллестрём
Мьёндален 0:1 Стабек Улленсакер-Киса 2:2 Стабек Одд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стабек 2:1 Тромсё Стрёммен 1:2 Стабек Хам-Кам 1:3 Стабек Гётеборг 2:0 Стабек Олесунн 1:1 Стабек Стабек 1:0 Олесунн Стабек 2:2 Стрёмсгодсет Одд 0:3 Стабек Стабек 0:1 Кристиансунд Будё-Глимт 1:1 Стабек Стабек 1:2 Бранн Стабек 1:1 Волеренга
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +11 =6 -3Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Будё-Глимт 3:2 Мольде Мьёндален 4:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Русенборг
Тромсё 2:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:0 Бранн Будё-Глимт 1:0 Старт Волеренга 3:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Олесунн Стрёмсгодсет 0:5 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:0 Тромсдален Будё-Глимт 9:0 Мьёльнер Будё-Глимт 7:0 Юнкерен Русенборг 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Волеренга Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт Будё-Глимт 1:1 Стабек Ранхейм 0:0 Будё-Глимт Будё-Глимт 0:1 Мольде Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Стабек: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|5
|3
|2
|0
|11 - 7
|11
|2.
|Одд
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|3.
|Мольде
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Викинг
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|Хёугесунн
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Сарпсборг-08
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|Кристиансунд
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|9.
|Бранн
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Лиллестрём
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Мьёндален
|5
|1
|2
|2
|9 - 11
|5
|13.
|Стабек
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Тромсё
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Русенборг
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Ранхейм
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
Загрузка...