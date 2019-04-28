Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019

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  4. Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Оденсе
0' 16'
21
Йоронен
Йессе
22
Анкерсен
Петер
19
Вавро
Денис
5
Бьеллан
Андреас
20
Бойлесен
Николай
29
Сков
Роберт
10
Зека
Родригес
33
Фальк
Расмус
7
Фишер
Виктор
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
13
Грютебуст
Стен
2
Лунд
Оливер
24
Лунд
Марко
6
Тверсков
Йеппе
23
Клеве
Троэльс
11
Нильсен
Каспер
8
Джанус
Драчманн
14
Томасен
Йенс
21
Греве
Матиас
9
Кадри
Башким
28
Anders
Jacobsen
II
Копенгаген
4-4-2
Оденсе
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Предыдущие игры

Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген
Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе

Последние игры между собой

Копенгаген: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Оденсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 6:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании
Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
Команда И В Н П Г О
1. Копенгаген 0:0 6 5 1 0 10 - 1 77
2. Митьюлланд 5 1 2 2 5 - 7 65
3. Эсбьерг 6 3 2 1 6 - 4 49
4. Оденсе 0:0 6 0 4 2 4 - 7 46
5. Брондбю 6 1 2 3 6 - 8 43
6. Нордшелланн 5 0 3 2 4 - 8 39
  • Первый тайм
  • 15'
    Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
  • 13'
    Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
  • 13'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Сков Роберт из команды ФК Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 12'
    Н'Дойе Даме из команды ФК Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 12'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    ФК Копенгаген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
  • 11'
    Бьеллан Андреас делает длинную передачу вперед
  • 11'
    Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
  • 10'
    Томасен Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды ФК Копенгаген вступил в отбор удачно
  • 10'
    Кадри Башким из команды Оденсе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Оденсе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    9'
    Винд Жонас наказан за толчок Тверсков Йеппе
  • 8'
    Кадри Башким из команды Оденсе делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
  • 7'
    Кадри Башким пробивает по воротам...
  • Травма, повреждение
    7'
    Фишер Виктор возвращается на поле.
  • 7'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    6'
    Ох, нехорошо это выглядит. Фишер Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    6'
    Фишер Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Кадри Башким из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Йоронен Йессе
  • 5'
    Нильсен Каспер из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Бьеллан Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 5'
    Клеве Троэльс из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды ФК Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лунд Оливер
  • 3'
    Зека Родригес из команды ФК Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 3'
    Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Вавро Денис делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 1'
    Шанс! Фишер Виктор из команды ФК Копенгаген пробил головой, но мимо
  • 1'
    Бойлесен Николай из команды ФК Копенгаген отправил кросс в штрафную...
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    ФК Копенгаген начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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