Дания: Суперлига Дании. Чемпионская группа 2018-2019
Копенгаген
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Телья Паркен
Оденсе
19
Вавро
Денис
29
Сков
Роберт
33
Фальк
Расмус
23
Винд
Жонас
14
Н'Дойе
Даме
24
Лунд
Марко
14
Томасен
Йенс
21
Греве
Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Винд ЖонасНападающий
-
14 Н'Дойе ДамеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лунд МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томасен ЙенсПолузащитник
-
21 Греве МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Предыдущие игры
Копенгаген Последние 20 матчей: +15 =4 -1Нордшелланн 0:3 Копенгаген Копенгаген 3:0 Митьюлланд Брондбю 1:2 Копенгаген Оденсе 0:1 Копенгаген
Копенгаген 1:0 Эсбьерг Хельсинборг 2:2 Копенгаген Копенгаген 3:1 Хобро Нордшелланн 2:2 Копенгаген Копенгаген 2:0 Вайле Копенгаген 1:1 Вендсиссель Раннерс 0:2 Копенгаген Копенгаген 6:1 Оденсе Копенгаген 2:0 Нью-Йорк Сити Копенгаген 0:0 Эребру Астана 0:4 Копенгаген Копенгаген 1:0 Роскилле Сённерйюск 0:3 Копенгаген Копенгаген 0:1 Бордо Копенгаген 3:0 Эсбьерг Хорсенс 1:6 Копенгаген
Оденсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эсбьерг 0:0 Оденсе Оденсе 2:2 Нордшелланн Митьюлланд 2:0 Оденсе Оденсе 0:1 Копенгаген
Митьюлланд 4:0 Оденсе Брондбю 2:2 Оденсе Оденсе 1:0 Раннерс Орхус 1:2 Оденсе Оденсе 2:0 Брондбю Оденсе 2:2 Эсбьерг Хорсенс 1:2 Оденсе Оденсе 1:0 Вайле Копенгаген 6:1 Оденсе Оденсе 2:2 Хельсинборг Рапид Вена 2:5 Оденсе Оденсе 2:0 Лехия Гданьск Оденсе 1:0 Погонь Щецин Орхус 2:3 Оденсе Оденсе 1:2 Ольборг Митьюлланд 3:0 Оденсе
Последние игры между собой
Копенгаген: победы: 15, ничьи: 2, поражения: 3
Оденсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 15
Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:3 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 2:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 1:0 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 1:0 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 3:2 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 0:1 Копенгаген Суперлига Дании Копенгаген 4:3 Оденсе Кубок Копенгаген 2:1 Оденсе Суперлига Дании Копенгаген 1:1 Оденсе Суперлига Дании Оденсе 2:3 Копенгаген Суперлига Дании Оденсе 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|0:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|77
|2.
|Митьюлланд
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|65
|3.
|Эсбьерг
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|49
|4.
|Оденсе
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|46
|5.
|Брондбю
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|43
|6.
|Нордшелланн
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|39
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